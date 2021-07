Épületfa, vas, acél, kavics, sóder - Új piacnak megy neki a magyar kormány

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Orbán Viktor a péntek reggeli szokásos rádióinterjújában jelentette be, hogy a kormány milyen új intézkedésekkel akar véget vetni az építőiparban látott látványos áremelkedésnek. Néhány konkrét terméket is megemlített, melynek piacába beavatkozik az állam és azt is elmondta, miért döntöttek így.