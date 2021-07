A járvány hozza el az ingatlanpiac gyökeres átalakulását - Ezekre érdemes odafigyelni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kereskedelmiingatlan-piac több területét is jelentősen megütötte a járvány, üzlethelyiségek zártak be, irodák ürültek ki, azonban ez az időszak sok esetben az innovációs folyamatokat is felgyorsította. Hogy pontosan milyen, piacot befolyásoló változások történtek, és fognak történni, azokat nemzetközi kutatások alapján pontokba szedve gyűjtöttük össze.