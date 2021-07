Európa egyik legnagyobb filmgyártó kapacitása épülhet fel Mogyoródon

Astra Filmland néven 50 hektáros, csúcstechnológiájú filmpark épül Mogyoródon egy több ütemben megvalósuló, az összesen mintegy 40 milliárd forintos beruházás keretében. A beruházás célja, hogy tovább erősítse Magyarország nemzetközi filmgyártásban elfoglalt pozícióját.

A hazai befektetők fejlesztésével megvalósuló beruházásnak köszönhetően Európa egyik legnagyobb filmgyártó kapacitása épülhet fel, amelynek köszönhetően Budapest megerősítheti az előnyét a régió többi filmes központjával szemben, de akár a legnagyobb európai filmközpont, London egyenrangú kihívója is lehet.

A hazai filmipar az elmúlt években gyors fellendülésen ment keresztül, melyet bizonyít, hogy becslések szerint 2021-ben az ágazat 200 milliárd forintos bevételt termelhet Magyarországon, miközben a kapacitások közel 100%-ban foglaltak, így a magyar műtermek és filmgyártó cégek válogathatnak a megrendelők között, de ez azt is jelenti, hogy így kénytelenek megkereséseket visszautasítani.

A hazai filmipari környezet olyannyira stabil, hogy most lehetőség van arra, hogy kiszakadjunk az európai szervizországok kategóriájából

- véli Rajna Gábor, producer, az Astra Filmland ötletgazdája.

Az Astra Filmland mögött álló befektetők szerint a kereslet a következő években is intenzív maradhat, különösen, hogy a pandémia miatt elmaradt forgatások, illetve a műsorszolgáltató cégek tartalomgyártási forradalma globálisan és hosszabb távon is tartós igényt támaszthat. A Mogyoródon már működő Astra Filmstúdió magyar tulajdonosai és új befektetőtársai erre az igényre alapozva jelentik be fejlesztési terveiket.

A fejlesztés terveiben szerepel még látogatóközpont, angol nyelvű filmes képzés, illetve a stábtagok családtagjai számára angol nyelvű óvoda és iskola létrehozása, továbbá a tervek szerint a stúdió a modern trendeknek megfelelően egészségügyi és zöld szabványoknak is megfelel majd.

A beruházás több fázisban valósul meg, a már ma is működő Astra 1 mellett két hónapon belül nyitja kapuit az Astra 2, majd egy újabb szakasz keretében készülhet el az Astra 3, illetve az Astra 4 fejlesztési ütem.

Az Astra Filmland eddigi fejlesztései magyar magánbefektetők tőkéjéből valósultak meg, de a későbbi fázisokhoz a szervezők bankhitelt és közösségi forrásokat is be kívánnak vonni.

A hazai filmipar úgy néz ki komoly fejlesztéseknek néz elébe, mivel június végén látott napvilágot a hír, hogy Budakalász közelében is új, nemzetközi filmstúdiót építenek, ahol elsősorban amerikai produkciók készülnek majd - az érdeklődők között már a Netflix, a Walt Disney és a Marvel is megjelent.

Címlapkép: Getty Images