Új hotelmárka érkezik Magyarországra

Újabb hotelmárkáját vezeti be Magyarországon az Accor szállodacsoport: a cégcsoport a Futureallal közösen hozza létre nem csupán Magyarország, de Közép-Európa első TRIBE szállodáját.

A szállodát Budapesten, a VII. kerületi Kertész utcában fejlesztik. A kivitelezés a várakozások szerint még ez év végén megkezdődik, a munkálatok pedig akár már 2023-ban befejeződhetnek.

A Puhl és Dajka Építész Iroda által tervezett magyarországi TRIBE 250 szobájával a környékbelieknek is érdekes fejlesztés lehet, hiszen az alapvetően közösségi terek koncepciója köré épülő hotelben a helyiek által is látogatható sky bar, fitneszterem, kerékpárkölcsönzés és co-working irodabérlés is elérhető lesz.

A Futureal ingatlanfejlesztő cég ezzel az együttműködéssel belép a szállodapiacra is.