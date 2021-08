Lakásárak - Nincs meglepetés, tovább nőttek az árak idén is

Egyesek már évek óta, mások inkább csak a járvány beköszöntével kezdték egyre hangosabban mantrázni, hogy márpedig most már úgyis bezuhannak a lakásárak, kipukkad a lufi, vége a mindennek. Milliós nézettségű videókat és posztokat lehetett ennek az elméletnek a bizonygatásával elérni, a média pedig azonnal harapott mindenki szavára, aki valamilyen szakmai palásttal felruházva a közelgő áresést vizionálta. Mi magunk végig a szakmai józanság vezérfonalán haladva, ok-okozati gazdasági összefüggéseket alapul véve, mindig óvatosságra intettünk ezzel az egyre népszerűbb elmélettel kapcsolatban és legtöbbször az árak stagnálását, az árgrafikonon egyfajta "fűrész-vonal" kirajzolódását vélelmeztük. A hazai lakásárak változása 2021 első felében kettévált. Az új lakások árának növekedése egyelőre képtelen lassítani, ám ez a piacnak, vagyis az összes tranzakciónak csak a töredéke (5-8%), míg a használt lakások árváltozása negyedévről-negyedévre változik, most épp 5,8%-kal nőttek az árak, ám ebben az időszakban az infláció elvitte ezt az emelkedést, így reál értelemben stagnáltak. 2021 I. negyedévében az új lakások ára elérte a 2015. évi bázis kétszeresét. Lássuk a KSH legfrissebb részletes elemzését.

A legfrissebb 2021 első negyedéves KSH adatok alapján az új és a használt lakások árindexe szétvált, és míg az újak áremelkedése a korábbi ütemhez hasonlóan folytatódott, a használt lakásoké lelassult, így alig haladta meg az általános fogyasztói áremelkedés mértékét.

2021 I. negyedévében a növekvő számú eladást az előző negyedévhez képest 5,8%-os áremelkedés kísérte a használt lakások körében.

Az új lakások piacán a 2020. I. negyedévi kiugró, 8,6%-os áremelkedés után az év során lassult a növekedés, de a járványhullámok idején sem csökkentek az árak, 2021 I. negyedévében pedig itt is a használt lakásokéval megegyező, 5,8%-os áremelkedést figyeltünk meg.

Property Investment Forum 2021 Új időpontban, szeptember 15-én ismét együtt az ingatlanszakma. Találkozzunk a Property Investment Forumon!

Bár az összesített adatok alapján továbbra is látványos az árak emelkedése országosan a használt lakások piacán, Budapest egyes részei és vidék összehasonlításában vélhetően nagyobb eltérések is vannak, vagyis míg a főváros egyes részein talán még csökkentek is az árak, addig egyes vidéki területeken az átlagnál is magasabb volt a növekedés.

Éves árváltozások - Menyivel nőttek az árak egy éves távlatból

A használt lakások éves, tiszta árindexének emelkedése 2020-ban jelentősen lassult. A 2015. évi bázison számított index az év ellentétes irányú lakáspiaci mozgásainak következményeként 3,9%-kal nőtt az előző évhez képest. Az előző év azonos időszakához viszonyítva az újlakás-árak 11%-kal lettek magasabbak. Ez arra utal, hogy az új lakások piacán nem okozott olyan megtorpanást a járványhelyzet, mint a használtakén.

2021 I. negyedévében az új lakások ára elérte a 2015. évi bázis kétszeresét.

Az infláció elvitte az emelkedést: a reálárakban megtorpanás látszik

Az új lakások – fogyasztóiár-index figyelembevételével számított – éves reálárindexe számottevően (8,5%), míg a használtaké alig emelkedett (0,5%), ezzel megszakadt a reállakásárak 2014 óta történő lendületes emelkedése a használt lakások piacán, az elmúlt időszakban mért magas inflációnak köszönhetően.

Vidék vs. Budapest

A KSH mellett az MNB is kiadta a 2021-es év eleji lakásárindexét, ahol már Budapest, és külön a vidéki térségek áremelkedése is szerepel. A legfontosabb megállapítások:

Vidéken nagymértékben nőttek a lakásárak 2021 első negyedévében

Budapesten az előző negyedévben tapasztalt mérséklődést követően 2021 első negyedévében 2,9 százalékkal emelkedtek a lakásárak . Az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékkal drágultak a lakások a fővárosban.

az előző negyedévben tapasztalt mérséklődést követően . Az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékkal drágultak a lakások a fővárosban. A vidéki városokban jelentős mértékben, 8,8 százalékkal nőttek a lakásárak 2021 első negyedévében. Az éves áremelkedés az előző negyedévben mért 7,0 százalékról 13,2 százalékra emelkedett ezeken a településeken.

a lakásárak 2021 első negyedévében. Az éves áremelkedés az előző negyedévben mért 7,0 százalékról 13,2 százalékra emelkedett ezeken a településeken. A községekben negyedéves alapon nagymértékben, 10,8 százalékkal drágultak a lakások, amivel az éves-árdinamika mértéke az előző időszaki 11,0 százalékról 24,3 százalékra növekedett.

Összehasonlítva a KSH és az MNB országos, negyedéves áremelkedését: MNB 8,2%, míg a KSH (csak használt lakások) 5,8%. Az éves növekedési ütem (vagyis 2020 első és 2021 első negyedéve között végbemenő változás) az MNB esetében 14,1%, míg a KSH-nál (csak használt lakások) 3,9%.

Címlapkép: Getty Images