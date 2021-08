Lakóház extrákkal: függőleges erdő és napelemes terasz

Az épület felszínén függőlegesen végigfutó erdőről, és a szinte teljes egészében megújuló energiával való működéséről lehet megismerni a mexikói "Living In The Noom’s" extravagáns lakóépületet, vagyis egyelőre még csak a látványtervét. A tervezők a projekt egészében a természetközeliségre fókuszáltak. Íme a nagyon zöld lakópark látványtervei, a Yank Design közzététele alapján.

A mexikói székhelyű Sanzpont Arquitectura által tervezett "Living In The Noom's" elnevezésű közösségi lakópark egyértelműen a természetközeliségre vágyó lakókat célozta meg. A projektben összesen három, 4 emeletes épületet terveztek, amelyeket függőleges bambuszrudak borítanak, ezek között, szintén az épület külső homlokzatán, függőlegesen telepített erdő is helyet kap. A legfelső szinten található a napelemes terasz, valamint egy közös kertet is kialakítanak, ahol a lakók saját maguknak termeszthetnek élelmiszert.

A tervek szerint a projektben meditációs területeket, parkokat, medencéket, művészeti műhelyeket és biokertet is kialakítanának. A beruházás teljes területének pedig csak a 30 százalékát tenné ki maga az épület, a "maradék" 70 százalékot a természetnek meghagynák.

A szinte teljesen megújuló energiára támaszkodó épületben a napelem a fő energiaforrás - főleg éjszaka, amikor a világítást természetes napfénnyel nem lehet megoldani - emellett a hőtartást, a hűtést, illetve a levegő tisztítását a homlokzatra épített erdővel igyekeznek segíteni, de gyűjtenék az esővizet és komposztáló területet is kialakítanának.

Az épületben lévő lakások 120 és 60 négyzetméteresek lennének, 1, 2 vagy 3 hálószobával, és mindegyik helyiséget sok napfénnyel, természetes szellőzéssel tervezték, hogy ezek segítségével az energiafogyasztás (világítás és légkondicionálás) akár 85 százalékban csökkenthető legyen.

A látványtervek alapján egy igazán zöld lakóprojekt épülhet Mexikóban, a cikkből azonban az nem derül ki, hogy a tényleges megvalósítás létrejöhet-e, mekkora költségből, és mikor.

A látványtervek a projektről:

