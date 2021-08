Vitézy Dávid: indul a Budapest - Lajosmizse - Kecskemét vasútfejlesztés tervezése

"A mai napon Kecskeméten egyben aláírtuk a tervezési szerződést is a nyertes konzorcium, a Speciálterv Építőmérnöki Kft. és a Ring Mérnöki Iroda Kft. vezetőivel, akik a vonal fejlesztésének teljes körű előkészítését végzik. Fontos, hogy a teljes 142-es vonal fejlesztéséről beszélhetünk, mivel Kecskemét, az ITM és a BFK közös javaslatára a kormány június 11-én megjelent határozatban döntött arról, hogy a Budapest–Lajosmizse vasútvonal fejlesztését kiterjeszti a Lajosmizse–Kecskemét szakaszra is. Így a vasútvonalat végig villamosítani lehet, akadálymentesek lehetnek az állomások és a megállók, illetve mindenhol megújulhat a pálya." - tette hozzá.

"A fővároshoz közeli jelentősebb települések (Gyál, Ócsa, Inárcs, Dabas) munkavállalóinak, iskolásainak jelentős része Budapestre ingázik (többnyire ma sajnos nem vonattal). Az idén februárban bemutatott Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia – www.budapestvasut2040.hu – e vonalon azonosította a legnagyobb utasszámnövelési lehetőséget, a több megközelítéssel, településenként elvégzett számítások azt mutatják, hogy Dabasról 4-szeresére, Gyálról csaknem 7-szeresére nőhet az utasszám, ha sűrű, gyors, a 21. század elvárásainak megfelelő szolgáltatás lesz a vonalon korszerű villamos motorvonatokkal. Összességében a teljes vonalon három és félszer annyi utasra számítunk, mint amennyi a vírusjárvány előtti időkben utazott itt. Azért ilyen nagy a növekedési potenciál, mert jelenleg nagyon alacsony színvonalú itt a szolgáltatás, a vonatok csak óránként járnak, és akkor is csak 40–60 kilométer per órás sebességgel. Az utóbbi években itt még csökkent is a forgalom, miközben azokon az elővárosi vonalakon (az esztergomin és a székesfehérvárin), ahol már megtörtént a pálya fejlesztése, ahol korszerű villamos motorvonatok álltak szolgálatba, megduplázódótt az utasok száma." - emete ki a vezérigazgató.

Property Investment Forum 2021 A legfontosabb beruházásokkal kiemelten foglalkoznak a szakértők a szeptember 15-i Property Investment Forum 2021 konferencián. Részletekért kattints!

"A célunk, hogy a belső szakaszon, Ócsáig negyedóránként, onnantól pedig Kecskemétig félóránként járjanak a vonatok. Utóbbiak zónázó jellegű rendszerben, vagyis a más elővárosi vonalakon már bevált rendben a belső szakaszon megállókat kihagyva, így lényegesen gyorsabb összeköttetést biztosítva. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a 142-es jelenlegi kettéosztottsága, nem kell majd Lajosmizsén átszállni, vagyis az érintett településekről egyaránt lehet majd közvetlenül eljutni a főváros és Kecskemét felé is. A felújítást követően Kőbánya-Kispest és Lajosmizse között a beépítettségtől függően 80–120 kilométer/órás lesz az engedélyezett sebesség, a Lajosmizse–Kecskemét szakaszon legalább 60-as tempót tervezünk." - hangsúlyozta Vitézy Dávid.

A tervezőnek a szerződés szerint döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányt kell készítenie. Ezt követően lehet menetrendi tervezetet készíteni. Az előzetes elképzelések szerint a fejlesztés után Gyáltól a jelenlegi 39 perc helyett kevesebb mint fél óra alatt lehet majd a Nyugati pályaudvarra érni, Ócsáról a csaknem egyórás menetidő háromnegyed óra alá csökken, Dabas 1 óra 22 perc helyett kevesebb mint egy óra alatt lesz elérhető, Lajosmizse pedig 2 óra helyett legfeljebb másfélre lesz csak a fővárostól. Az akadálymentesített megállókban kulturált környezet, továbbá P+R gépkocsitárolók és B+R kerékpártárolók várják majd az utasokat.

Címlapkép forrása: Nyitrai Dávid