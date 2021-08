Ez az irodaház kapta meg elsőként Magyarországon a WELL minősítést

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyarországon elsőként ítélte oda a WELL minősítést a Futureal fejlesztésében megvalósult Corvin Technology Park-nak az International WELL Building Institute. A Corvin Sétányon található irodaház megfelelt a nemzetközi WELL épületminősítés feltételekinek, ami a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el.