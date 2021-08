Év végéig be kell, hogy fejezzék a pesti alsó rakpart átépítését

Zajlik a pesti Duna-part belvárosi szakaszának megújítása, a rakpart zöldítése mellett a főváros egyik legveszélyesebb főnyomócsövének cseréje is megvalósulhat a felújítások során. A Fővárosi Vízművek augusztus 23-án induló munkái azonban egyelőre nem jelentenek további korlátozást a Budapesten közlekedőknek. A Fővárosi Önkormányzatnak év végéig be kell fejezni a Margit híd és a Kossuth tér közötti szakasz felújítását, különben elveszik a kormány által korábban biztosított költségvetési forrás - szerepel a BKK közleményében.

A rakpartok fejlesztése három lépésben történik meg. Elsőként június 7-étől a pesti alsó rakpart Kossuth tér és Margit híd közötti részén kezdődtek el a munkák, ahol gyalogos sétányt és fasort alakítanak ki.

Az idősebb Antall József rakpart Parlament és Margit híd közötti szakaszának átépítésével egybefüggően sétálhatóvá válik a Duna partja. Még a 2017-es budapesti vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan valósult volna meg a pesti rakpart fejlesztése, a háromütemesre tervezett munkából azonban mindmáig csak kettő – a Moszkva sétány, valamint a Margit híd és Dráva utca közötti szakasz – valósult meg, a harmadik ütem megvalósítása most indulhatott el. A forrás központi költségvetés által biztosított részét 2021 végéig biztosítja a kormány a fővárosnak, ezért a munkákat idén el kellett kezdeni, és be is kell fejezniük.

A projektnek meggvalósulásával megszűnnek a kihasználatlan burkolt felületek, a lépcsős partfal megmarad, a Markó utcai rámpa támfala azonban beljebb kerül. Zöldebbé válik a partszakasz, a frissített terveknek köszönhetően 35 talajkapcsolatos fát ültetnek a beruházás során. A megújult idősebb Antall József rakpart ezen szakaszát idén év végén vehetik birtokba a fővárosiak.

Sustainable World 2021 Hogyan lesz Budapest fenntartható és élhető? - Erről is szó lesz a szeptember 7-ei Sustainable World konferencián. A részletekért kattints!

Korszerűsítik a vízhálózatot is

A Fővárosi Önkormányzat pesti alsó rakpartot érintő projektjeihez csatlakozva elkezdődtek az év legjelentősebb vízhálózati korszerűsítésének előkészítő munkái is. A Fővárosi Vízművek – saját forrásból – kicseréli a Margit híd és az Erzsébet híd között húzódó, 1200 milliméter átmérőjű főnyomóvezetéket. Ez egy kulcsfontosságú ivóvíznyomócső, tovább már nem halasztható a kiváltása. Az 1974-ben létesített főnyomóvezeték feszített vasbeton anyagú Sentab-csövekből épült, ezek lassan az 50 évre tervezett élettartamuk végéhez közelednek.

A munkák augusztus 23-án indulnak a felújítás alatt lévő Lánchídtól északra – de azok egyelőre nem okoznak további forgalmi lezárást.

A Fővárosi Vízművek a Fővárosi Önkormányzat javaslatára az egyébként is jelentős felbontásokkal járó rakparti átépítésekhez igazította a vezeték cseréjét. A Lánchídtól délre várhatóan csak az év utolsó szakaszában kezdődnek a lezárással járó munkák.

RAK-PARK projekt két ütemben valósul meg

A pesti alsó rakpart Kossuth tér és Margit híd közötti szakaszán, valamint a Kossuth tér és a Március 15. tér között összesen mintegy háromkilométeres szakaszon épül új ivóvízvezeték. Ez utóbbi korszerűsítés már a RAK-PARK projekt kiegészítéseként valósul meg. A projekt a pesti Duna-part Kossuth tértől Fővám térig tartó szakaszának élhetőbbé tételét célozza meg. A munka a tervek kiegészítésével és felülvizsgálatával kezdődik, a kivitelezés majd a víznyomócső-rekonstrukciós munkák után, leghamarabb jövőre kezdődhet meg.

A rakparton közösségi sportolásra szolgáló eszközöket, utcabútorokat, kerékpár- és gyalogos útvonalakat létesítenek. A pontos forgalomtechnikai kialakításról, így a rakpartok közlekedési rendjéről is később születik döntés. Az első ütem az idősebb Antall József rakpart és a Március 15. tér, a második pedig délre, a Fővám térig valósul meg, ezeknek a tervezési közbeszerzése már folyamatban van.

Kép forrása: BKK

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre