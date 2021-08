Tovább szárnyalnak a lakásárak a világ országaiban - Mi lesz ennek a vége?

Egyre több országban jelent potenciális veszélyt, hogy a járvány ellenére - vagy bizonyos szempontból éppen amiatt - a korábbi éveket is meghaladó ütemben kezdtek el drágulni a lakások. Nemrég az Egyesült Államok példáján keresztül mutattuk be a folyamatot, Svédországban pedig a miniszterelnök veszítette el az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt a parlamentben, a lakásbérleti díjak szabályozásának tervbe vett reformja miatt. Milyen okok vezettek mindehhez és mi lehet a megoldás? Ennek jártunk utána.

Egyre több helyen folytatódik a lakásárak szárnyalása, miközben a piac egyre inkább keresleti irányba tolódik el. Az alacsony kínálat és a magas kereslet következtében az Egyesült Államokban ismét gyors ütemben indultak el felfelé a lakásárak. Egy év alatt 13-15 százalékkal, de bizonyos városokban 20 százalék felett drágultak a lakások.

Jelenleg a meghirdetett ingatlanok fele a kikiáltási ár felett talál gazdára, és egyelőre nem látszik az áremelkedés vége.

Ezzel szemben Svédországban már egyes politikai szereplők pozíciója is veszélybe került a túl magas ingatlanárak miatt. A svéd miniszterelnök például elvesztette az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt, aminek kiváltó oka a lakásbérleti díjak szabályozásának tervbe vett reformja volt. Az Alapblog írása szerint a svéd miniszterelnök lazítani próbált az államilag szabályozott bérleti piacon, aminek hatására jelentősen lecsökkent a kiadható lakások száma. A bérleti díjak befagyasztása és szabályozása azonban csak olaj volt a tűzre, mert ettől még kevesebb lakás épül és még drágább lesz, ami van, ami a feketepiacot erősíti.

A drágulás mögött álló okok

Az alacsony kamatkörnyezet vitathatatlan szerepet játszik abban, hogy a legfejlettebb országokban a lakosság jelentős része hitelfelvétel mellett is hajlandó minden eddiginél magasabb árakat fizetni a lakásokért. A lakosságnak nyújtott célzott állami támogatások és mentőcsomagok szintén éreztették hatásukat - elsősorban az amerikai - ingatlanpiacon, miközben az inflációtól való félelelem is a reáleszközök, köztük az ingatlanok iránti kereslet élénkülésének kedvez. A járvány hatására ráadásul bizonyos térségek - agglomerációk, vízparti nyaralóhelyek - iránt a korábbiaknál is erősebbé vált a kereslet, ami további áremelkedést eredményez.

A lakhatás egyébként a legtöbb országban már a járvány előtt is kimondottan drága volt, egy korábi elemzésünkben részletesen megvizsgáltuk, hogy 2015 és 2020 között hogy változtak az európai országokban a lakásárak és a nettó jövedelmek, ami alapján megállapítható, hogy szinte mindehol nagyobb volt az áremelkedés, mint a jövedelmek emelkedése.

Az éllovas Magyarország mellett Csehországban, Luxemburgban és Portugáliában emelkedtek legnagyobb mértékben (mindegyikben több mint 50 százalékkal) a lakásárak, míg a legkisebb, 10 százalék alatti áremelkedés Olaszországban, Cipruson és Finnországban ment végbe. A vizsgált 26 ország közül mindössze 6-ban volt magasabb a nettó bérek növekedési üteme a lakásárakénál.

Következmények

A fentiek hatására a saját lakás megvásárlása egyre nagyobb terhet jelent, ami a bérlakáspiac erősödését hozza magával. Ott is probléma azonban, hogy nincs elég megfizethető, vagyis elérhető áron bérelhető lakás, ami szociális problémákat eredményez. Ennek megelőzése érdekében egyes országokban állami beavatkozásokkal próbálják mesterségesen alacsonyan tartani a bérleti díjakat, de ez is a piac torzulásához vezet. A legjobb megoldás tehát az lenne, ha az állami szabályozások mellett különböző eszközökkel növelnék a kínálatot, ami gátat szabhatna, de legalább mérsékelhetné a véget nem érő drasztikus áremelkedést.

