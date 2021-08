Honnan jön és merre megy a tőke az ingatlanpiacon? Ezek most a legnépszerűbb termékek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Külső szemmel úgy tűnhet, csupa bizonytalanság övezi az ingatlanpiacot, ahogy az ország már másfél éve bukdácsol az egyik járványhullámról a másikra, ez a bukdácsolás pedig az ingatlanpiac több ágazatát is nehezen érintette. Ehhez képest a CBRE júniusban végzett befektetői hangulatot feltérképező felmérésében felhőtlen optimizmust hallunk ki a befektetők válaszaiból, amit csak a kereslet-kínálat egyensúlyának felborulása árnyékol be. A felmérésből kiderül az is, honnan és milyen háttérrel is érkezik a tőke a hazai ingatlanpiacra és milyen eszközökbe is kerül befektetésre.