Nagy üzlet van készülőben: magyar ingatlanmágnás szállhat be a hazai Auchanba

Komoly üzlet van kibontakozóban a hazai kiskereskedelmi piacon, ami az ingatlanpiaci szereplők szemével is izgalmas. A Jellinek Dániel érdekeltségében álló Indotek Csoport ugyanis stratégiai partnerségi tárgyalásokat folytat az Auchan kiskereskedelmi láncait üzemeltető magyarországi holdinggal. Ennek lényege, hogy az Indotek kisebbségi tulajdonrészt szerezhet a hálózatban. Bár a folyamatban lévő ügylet részletei és így a tulajdoni részarány (ezáltal a vételár) nem ismert, ezzel egy vadonatúj hazai szereplő léphet a kiskereskedelmi piac ezen szegmensébe, melynek kapcsán a magyar gazdaságpolitika rendszeresen kifejezi szándékát, hogy stratégiai ágazatként itt is többségi magyar tulajdont látna szívesen. A célvállalat, jelen esetben az Auchan ugyanakkor érdekes fejlemény az eddigi piaci hírek fényében. A bejelentés kapcsán nem lehet nem észrevenni, hogy a magyar ingatlanpiaci csoport portfóliójában rengeteg kereskedelmi ingatlan és pláza van, ahol megjelenhet az Auchan és a kiskereskedelmi láncnak itt van még tere a bővülésre, ha lépést akar tartani a piaccal, amely az elmúlt években erőteljesebb növekedést tudott felmutatni összességében, mint az Auchan. Cikkünkben azt is bemutatjuk, milyen értéket képviselhetett az ügylet.