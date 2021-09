Így néz ki a gyakorlatban a zöldkötvény-kibocsátás

A zöld hitelek és zöld kötvények irányába egyre több ország és vállalat köteleződik el, miközben az ESG minősítésekhez kapcsolt befektetések elképesztő gyorsasággal törnek előre. A vállalatok ESG jelentései és a zöldkötvény-kibocsátás mind arra ösztönzik a döntéshozókat, hogy kétszer is meggondolják a jövőbeli beruházási terveiket, miközben a klíma, és az átalakulással járó kockázat egy eddig ismeretlen veszélyforrásként bukkant fel. Eljött a pénzügyek és a fenntarthatóság szimbiózisának az ideje.

"Dinamikus növekedést tapasztaltunk az elmúlt években a zöldkötvények kibocsátása terén. Idén az első félévben globális szinten már elértük a tavalyi év teljes kibocsátását. A régióban szintén dinamikus a növekedés - itt Lengyelország szerepe kitüntetett, hiszen 2016-ban ők bocsátottak ki a világon először zöld kötényt" - kezdte előadását Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő Zrt. kötvény portfóliómenedzsere. Lengyelország vezető szerepe továbbra is fennáll, de Magyarország is dinamikusan zárkózik fel.

A zöldkötvény-típusok terén eddig az állampapírok vannak túlsúlyban (itthon tavaly jött adták ki az első zöld állampapírt euró alapon, idén áprilisban az első forint alapút), mely a hazai zöldkötvény-piac 73%-át jelenti. Az állampapírok mellett a vállalati kötvények is egyre népszerűbbek (melyből az elsőt tavaly áprilisban adta ki a CPI), mely a piac maradék közel 27%-át teszi ki. Pár hete továbbá megjelent az első zöld jelzáloglevél is az OTP jóvoltából.

A zöldkötvény-piacot tovább részletezve kiderült, hogy a kötvények nagy része, 51%-a B+ minősítésű, a kötvényt kibocsátó cégek 55%-a pedig ingatlanpiaci vállalat. A hozamokról beszélve Kiss Péter elmondása szerint a vállalati zöld-kötvények hozama jelenleg 4-5% körül van (a kötvények lejárata átlagosan 10 év), ami megegyezik a nem zöld vállalati kötvények hozamával.

Zöldkötvény-kibocsátás a gyakorlatban

Hogyan történt a zöldkötvény keretrendszer felállítása? Volt-e külső segítség, tanácsadás? Mik voltak a zöld keretrendszer legfontosabb pontjai? Milyen változásokat jelentett mindez? Többek között ezekről, az értékpapírok befektetői fogadtatásáról és a jövőbeli tervekről kérdezte a szakértőket Lóga Máté, igazgató, Strukturált Finanszírozás Stratégiai Igazgatóság, MNB.

"Nálunk is jellemző a zöldkötvényhez, ESG-hez kapcsolódó lendületes dinamika, nagyon jól haladunk ezen az úton. Részben a piac, részben a tulajdonosi felfogás hatására a kereskedelemi épületeink már 15 éve zöld épületek, így a mostani folyamatok nem jelentettek számunkra változást, a fejlesztés alatt álló épületeink döntő többsége zöld lesz. Összesen 4 kötvénykibocsátáson vagyunk túl, 130 milliárd forint értékben. Ebből 55 milliárd zöldkötvény, amiből 30 különböző befektető vásárolt és volt 4 alap, aki kimondottan zöld alapba tette a megvásárolt terméket." – hangsúlyozta Ezer Rezső, Tranzakciós és befektetői kapcsolatok igazgató, Futureal Management Kft.

"A költségvetésben 3-400 milliárd forint évente a nettó zöldkibocsátás. Májusban elkezdődött a marketing, aminek visszajelzése után jöttünk ki a piacra a 1,5 milliárd eurós, 15 éves csomaggal. Pozitív visszajelzéseket kaptunk, egy jó fejlődési utat jártunk be. A folyamat hatására kis mértékben megváltozott az életünk. A minisztériumok oldaláról ez újfajta koordinációs feladatokat jelentett, sok új kapcsolatra tettünk szert, de a governance szintjén is változott, amit a finanszírozásnál és a döntéshozásnál is figyelembe kell ezeket venni." – tette hozzá Kurali Zoltán, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ Zrt.

"A CPI-nak cégcsoport szinten elég szerteágazó kötvényportfóliója van, így a zöldkötvény-kibocsátásában is van tapasztalatunk. Elég alapos változásokon ment keresztül a működésünk és a cégcsoport, az ESG rohamosan terjed, a belső struktúrák átalakításában is van egy trend, melynek során a hagyományos felől a kötvényfinanszírozás felé tolódott a mérleg. Ennek van egyfajta adminisztratív terhe, amit mindenkinek figyelembe kell vennie. Vállalati szinten is nagy a felelősség azon, hogy a vállalásokat tartsuk és mindez hiteles legyen a befektetők felé is." – mondta el Dr. Pásztor Tamás, Head of Legal and Operation, CPI Hungary.

"A környezettudatoság számunkra is kikerülhetetlen, amivel az autó-szolgáltatásokkal foglalkozó cégeknek is kell foglalkozniuk. A Budapesti Értéktőzsdén kialakítottuk a finanszírozási keretrendszerünket. Tervezünk a második félévben egy részvénykibocsátást is, melynek során szintén szerepe lesz a zöld keretrendszerünknek. Ennek lefektetésével az egész cégcsoportot behálózhatja ez a szemlélet. Azáltal, hogy elkezdtünk foglalkozni az ESG-vel, fontos vállalásokat kellett tennünk, ami a döntéshozatalunkba is beépül, olyan irányú fejlesztéseket fogunk megvalósítani, ami a vállalt zöld célok elérését segítik." – emelte ki Székely Gábor, befektetési igazgató, AutoWallis Nyrt.

