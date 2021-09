Folytatódik a flúgos futam: mi vár az ingatlanpiac legjobban teljesítő szegmensére?

Új belépők, felpörgő régi szereplők, régiós verseny, változó szabályok, óriási kereslet, változó igények és a távol keletről érkező hatalmas érdeklődés jellemzi a logisztikai és ipari ingatlanok piacát. Elég csak hanyatt fekve letépni az érett gyümölcsöket, vagy már most kőkemény előkészítő munkára van szükség a távoli sikerekért? A járvány nagy nyertesének titulált ingatlanszektor előtt is komoly kihívások állnak, a szakemberek pedig a Portfolio szeptember 15-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2021 konferenciáján meg is vitatják a kihívásokra adható lehetséges válaszokat.