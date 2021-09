Fél év alatt több mint kétszeresére nőtt a faanyagok ára

Hiába kezdett el az elmúlt hetekben több építési alapanyag ára is csökkenni, fél éves viszonylatban még így is brutális az áremelkedés. Az ATV most az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének friss felmérését közölte, melyből kiderül, hogy az elmúlt hat hónapban a fa ára Budapesten 86 százalékot, országosan 160 százalékot emelkedett, de a hőszigetelő anyagok is jelentős mértékben drágultak.