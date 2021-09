Ezért drágultak meg ennyire az építkezések

A KSH adatai szerint az idei év első negyedévében 17 százalékkal került többe az építkezés, mint egy évvel korábban, ami egy 50 milliós lakás esetében további 8,5 millió forint költséget jelent. Mi okozza ezt a drasztikus emelkedést és mi jelenthetné a megoldást?

A drágulást az elmúlt években a munkaerő emelkedő költsége hajtotta, és míg az továbbra is jelen van, addig idén az építőiparban egyértelműen az alapanyagárak drasztikus emelkedése a fő hajtómotor. A betanított munkások havi átlagbére egy év alatt országosan 12, Budapesten 14 százalékkal emelkedett, de a szakmunkások esetében is 12-13 százalékos volt a béremelkedés. Míg az építőanyagok közül az ÉVOSZ felmérése szerint az év első felében a hideg padlóburkolatok, tetőcserepek, és a beton ára 9-12 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, addig a gipszkarton 23, a hőszigetelő anyagok 47, a faanyag 72 százalékot drágult, miközben Budapesten ennél is nagyobb volt az áremelkedés.

Az építőanyagok ára és a munkaerőköltségek növekedése főként azokat a kivitelezőket hozta nehéz helyzetbe, akik tavaly kötötték meg szerződéseiket és csak a szokásos árváltozást tervezték be a vállalási áraikba. A piaci árváltozások következtében azonban sok esetben nem lehet a korábbi vállalási árakon a kivitelezést megvalósítani. A problémát állami oldalon is felismerték, melynek kapcsán a kialakult kritikus mértékű áruhiány tompítása érdekében több intézkedést is bejelentettek. Ilyen például az alapanyagok exportkorlátozása és az extraprofitadó bevezetése. Bár rövid távon ez hatékony lehet, de tartós megoldásra is szükség van.

Az ÉVOSZ szerint a bejelentett intézkedések mellett nagy szükség lenne arra, hogy a hazai gyárak és üzemek termelését felpörgessék - akár kapacitásnöveléssel, akár több műszakban való működéssel -, illetve segítsék az importot, vagyis ezzel a három intézkedéssel (export szigorítása, import támogatása és a kapacitások növelése) lehetne látványosan volument növelni, ami segítene elkerülni a hiányt és akár árcsökkentő hatása is lehetne.

A verseny hiányát emelte ki Scheer Sándor FRICS, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója a Property Investment Forum 2021 konferencián. A szakember szerint a magyar piacon nincs megfelelő verseny és a piac méretéből adódóan ki van szolgáltatva bizonyos gyártóknak, akik a veszteséget a kivitelezőkre próbálják hárítani. Ma már a lakásfejlesztők számára nem a jó ár a cél, hanem az, hogy egyáltalán meg tudjuk szerezni a terméket.

„Van, ahol segít, ha az ellátási láncot lebontva közvetlenül a gyártóhoz fordulunk, van, ahol Európán kívüli piacokat keresünk függetlenül a szállítási költségektől, de gyártáson is gondolkodunk. A problémán segíthetne, ha egy csúcsszervezete lenne az építőiparnak, aki mindenre egy kézben oda tudna figyelni.” – tette hozzá a szakember.

