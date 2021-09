Új időszakot kezdtünk, de nincs ok aggodalomra a régiós ingatlanpiacon

Hasonló pályát futnak be a régiós országok a makro kilátásokat tekintve, igaz ugyanakkor, hogy Magyarország néhány területen kilóg a sorból. A gazdasági teljesítményre, az inflációra és az árfolyamváltozásokra adott előrejelzések mellett, a finanszírozási környezetről is szó volt az éppen zajló CEE Property Forum 2021 konferencián.

Gazdasági kilátások 2022-re

Juraj Kotian (Erste Group Bank AG, CEE Macro/Fixed Income Research vezető) előadása során a makro tényezők 2021-2022-es előrejelzéséről volt többek szó:

A CEE régió 8 országában (Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) 2021-ben 5,7%-os GDP növekedés várható, míg 2022-ben ez a szám 5% az előrejelzések szerint.

Magyarországon 2021-ben 7,5%, míg 2022-ben 4,3%-os GDP növekedés várható.

A régiós országokban az átlagos ipari teljesítmény már elérte a járvány előtti időszakos számokat.

A retail kereskedelem szinte minden országban (CEE régiós országokban) visszatért a Covid előtti szintre, kivéve Magyarországot.

Magyarországon a legnagyobb az infláció, de a következő évben Lengyelország és Románia várhatóan átveszi ebben a vezetést.

Az előrejelzések szerint a cseh korona erősödni, a román lej gyengülni fog, a forint pedig 350 körül mozog az euróval szemben.

A CEE országok összesen 67 milliárd eurót igényeltek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF).

A pénz beszél

Tim Wilkinson MRICS, a romániai RICS elnöke a beszélgetés moderátoraként többek között arról kérdezte a résztvevőket, hogy mi alapján döntik el, hogy mely területre érdemes most befektetni, melyek legnagyobb kihívások, kockázatok, illetve, hogy az egyes ingatlanszegmenseket miként értékelik.

Ariel Ferstman, (Chief Financial Officer, GTC) fejlesztési oldalról a legnagyobb kihívást jelenleg az építkezések terén látja, a gyorsan dráguló anyagköltségek jelentősen nehezítik a költségvetés megtervezését. A különböző ingatlanpiaci területekre reagálva elmondta, hogy az irodaszegmensben a legkritikusabb most a bérlőkkel folytatott kommunikáció, a megfelelő bérlő-bérbeadói kapcsolat, hiszen reagálni kell a számon különféle igényre. Van, aki nagyobb területet szeretne majd, van, aki több közös teret, mások olyan megoldásokat, ami támogatja a hibrid, vagyis az irodai és az otthoni munkavégzést is. Ezeken túl azonban az emberi interakciók továbbra is fontosak, így nem fogunk tudni és nem is akarunk majd minden fontos üzleti megbeszélést valamely online platformon folytatni. Hannes Wimmer, (Executive Director, Loan Syndication, Erste Group Bank AG) az irodapiac kapcsán szintén a rugalmasságot emelte ki, mint fő mozgatórugó, illetve beszélt arról is, hogy sok teljesen új fajta fejlesztés van most folyamatban, amik mind tükrözik a megváltozott igényeket. A szakértő a folyamatosan növekvő és sikeres zöldkötvény-kibocsátásokról is beszélt a konferencia kerekasztal-beszélgetése során.

Dieter Knittel, (Head of CEE, pbb Deutsche Pfandbriefbank) szerint a helyreállás időszakában helyes beavatkozás a likviditás növelésével segíteni egy-egy ország gazdaságát, de mostanra eljött az a pont, amikor a stabilizáció a fontos. A finanszírozási lehetőségek kapcsán kiemelte, hogy különböző forrásokat is érdemes számításba vennie a fejlesztőknek, így nemcsak a banki forrásszerzést, de például a kötvénypiac is a lehetőségek egyike. Az irodapiac, illetve a bérleti szegmens tekintetében a szakértő a kommunikációt emelte ki, valamint a vegyes megoldásokat, mint új trend.

Marius Persenea, (Chief Operating Officer, IULIUS Company) elmondta, hogy most fizetjük vissza a korábban hozott rossz döntéseket, egyidőben kell megküzdeni most termékhiánnyal és pénzhiánnyal. A kockázatokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy bármely területről is legyen szó, semmit nem csinálni az egyik legrosszabb döntés, proaktív menedzsmentre van szükség a szereplőknél. A következő évek meghatározó változásai kapcsán pedig az ESG-t emelte ki, mint a fő vezérfonál, ami minden területen érvényesülni fog, a fejlesztéseknél, a befektetésekben és így tovább.

Vörös Gábor, (Managing Director, Head of CEE Real Estate Financing, UniCredit) az inflációs környezetről osztott meg gondolatokat, többek között azt is, hogy az infláció nem feltétlenül ellensége a gazdaságnak, ha kontroll alatt van tartva. Az ingatlanfinanszírozásról elmondta, hogy a bankok továbbra is likvidek, biztosítanak forrást, de vannak kritériumok, amelyeknek a fejlesztők meg kell, hogy feleljenek. Nem tudja ezeket mindenki teljesíteni, de a professzionális fejlesztők igen. Elmondta, hogy amikor a kockázatokat elemzik, akkor nemcsak magát az eszközt értékelik, hanem a fejlesztőt, annak a vezetőségét, menedzsment csapatát is.

