Elszálló magyar építőanyagárak: belekötött az Európai Bizottság a kormány fellépésébe

Az Európai Bizottság havonta egyszer összegyűjtve teszi közzé, hogy az egyes tagállamokbeli uniós jogsértési (vagy annak gyanúját felvető) ügyekben milyen döntéseket hozott, és ebben az összeállításban találjuk meg a magyar építőanyag piaccal kapcsolatos bizottsági felszólításról szóló bekezdést is. A bekezdés címe szerint a testület felszólította a magyar kormányt arra, hogy „tegyen eleget az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós szabályoknak”. Ezután a lépés indoklása így szól (kiemelések tőlünk):

„A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levélben sürgeti Magyarországot, hogy tegyen eleget az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) foglalt, az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseknek, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelvnek ((EU) 2015/1535 irányelv). Magyarország nemzeti szinten előzetes engedélyezési rendszert vezetett be, amely az építőanyagok külföldön történő értékesítését, illetve exportját is érinti."

"A Bizottság álláspontja szerint ugyanis a 402/2021. Korm. rendelet olyan nemzeti szintű előzetes engedélyezési rendszert vezet be, amely az építőanyagok külföldi értékesítését, illetve exportját is érinti. Ez pedig a belső piacon belüli kivitel mennyiségi korlátozásával azonos hatású intézkedésnek minősül, ami sérti az EUMSZ 35. cikkét. Úgy tűnik, hogy a kérdéses kormányrendelet által előírt korlátozást nem támasztja alá igazolható, közérdeken alapuló kényszerítő ok. Ezért az az EUMSZ 36. cikkével is ellentétes lehet."

"Emellett a Bizottság szerint Magyarország nem tett eleget az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelvnek, amely bejelentési kötelezettséget, illetve szüneteltetési idő betartását írja elő."

"Ezen túlmenően, mivel a korlátozás a jelek szerint a Magyarországról harmadik országokba irányuló exportra is vonatkozik, a kifogásolt rendelet a külkereskedelmet szabályozó hatású és így a közös kereskedelempolitika keretébe tartozó intézkedésnek minősül, ez a terület pedig az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik."

"Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy eloszlassa a Bizottság által felvetett aggályokat. Ennek hiányában a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak.”

Ha arra kerül a sor, hogy az említett ún. indoklással ellátott véleményt is elküldi a Bizottság (amire szintén van válaszadási határideje a magyar kormánynak) és ha az arra érkezett magyar választ sem találná kielégítőnek a testület, akkor majd megindíthatja a kötelezettségszegési eljárást. Amennyiben annak során sincs megegyezés a két fél között, akkor az ügy az Európai Bíróság elé kerülhet.

Címlapkép forrása: Getty Images