Visszapattanó építőipar: uniós szinten is visszatér az élet az építkezésekre

Az építőipar unió-szerte szenved az alapanyag és a munkaerőhiánytól, mindezek ellenére azonban a legtöbb helyen ismét pozitív tartományban van Építkezési Bizalmi Indikátor - derül ki az ING legfrissebb tanulmányából. A bizalmi index másfél éves csúcson van és ez a teljesítményben is lecsapódhat: az ING a legtöbb országban visszapattanó volumennel számol, mely jövőre viszont mérséklődhet is.

Visszapattanó bizakodás

Idén április óta újra a pozitív tartományban mozog az Építkezési Bizalmi Indikátor, mely statisztika a építőipari szereplők várakozásait összegzi a jövőre tekintve.

A mérőszám augusztusban 3,7-es értéket mutatott, ami 2020 februárja óta a legmagasabb adat.

A legmagasabb értéket Ausztriában és Hollandiában mérték, ahol már a pandémia előtt is magasan volt a szám és a járvány első hulláma után is gyorsan visszapattantak. A két országban az építőipari teljesítmény eleve alig érezte meg a koronavírust, hiszen az építkezések még a járványhullámok során is folytatódtak.

Nincsenek ilyen jó helyzetben a spanyolok, ahol már a világjárvány előtt is negatív volt a hangulat az építőiparban, a lezárások hatására viszont további mélypontokra süllyedt. Mindezek ellenére most augusztusban a pozitív hangok, épphogy ugyan, de itt is felülmúlták a negatívakat.

Előrejelzés

Az ING a jelentésében az alapanyagok és a munkaerő hiánya ellenére

növekvő teljesítményre számít az Európai Unió építkezésein 2021-ben és 2022-ben.

A kevés lakhatási lehetőség és a magas lakásárak EU-szerte csak növelik az új lakások iránti keresletet, miközben a válságból való kilábalásnak köszönhetően a gyártó és vendéglátási szektorban is újraindulhatnak az ingatlancélú beruházások, fejlesztések, felújítások.

Egyes országokat közelebbről is vizsgálva Franciaországban és Belgiumban is erős visszapattanást láthatunk, miután mind a két ország építkezési szektora erősen megszenvedte a járványhullámokat. Az erős feltámadás ellenére a francia építkezéseken még jövőre sem fogják elérni a koronavírus előtti teljesítményt.

Építkezések teljesítményének változása Ország 2020 2021 2022 Ausztria -4,1% 4,0% 2,5% Belgium 4,7% 7,0% 2,0% Franciaország -16,1% 12,0% 3,0% Németország 2,8% 0,0% 2,0% Hollandia -0,8% 2,0% 3,0% Spanyolország -14,5% 4,0% 1,5% Európai Unió -5,1% 5,0% 2,5% Törökország -5,5% 4,0% 5,0% Forrás: Eurostat, ING Researc

Az ING Spanyolországban csökkenő építkezési teljesítménnyel számol, mondván, hogy volumen csak csökkent az év első felében, valamint a kiadott építési engedélyek száma továbbra is alacsony szintet mutat.

Sokkal jobb bőrben van viszont Németország, mely az egyetlen ország volt, ahol 2020-ban nem csökkent az építkezések volumene. A rossz téli időjárásnak és az áfa-csökkentés kivezetésének köszönhetően 2021 első negyedévében viszont 5%-ot esett a teljesítmény az előző negyedévhez képest, a volumen pedig a második negyedévben sem pattant vissza. Mindezek mellett Németországot érinti az egyik legjobban az alapanyagok és a munkaerő hiánya, így

az ING itt sem számol az építkezések teljesítményének növekedésével 2021-re.

2022-re viszont, amint a globális ellátási láncok újra kisimulnak a német építkezéseknek újra lesz némi helyük a növekedésre.

Címlapkép: Getty Images