Vége a méltatlanul szétdobált elektromos rollerek világának?

Az e-roller megosztó rendszerek hatékonyabb működésére reagált egy magyar startup, a Rollin Technologies, töltő és dokkoló állomások fejlesztésével. Az új közlekedés-támogató eszköz hozzájárulhat a gyakran “szétdobált” e-rollerek rendezett tárolásához és költséghatékony működéséhez, melyek szabályozását a hamarosan életbe lépő KRESZ-módosítás is erősíti majd - derül ki a közleményükből.

Minél szélesebb körben elfogadott, és minél többen használják a mikromobilitási eszközöket, annál jobban tud csökkenni a belvárosi autós forgalom, de ehhez természetesen, mint minden közlekedési rendszer fejlesztéséhez, a megfelelő infrastruktúra kialakítása feltétlenül szükséges. Kiemelt szempont az is, hogy az ingázók a vasúti vagy busz csomópontoktól ne csak autóval vagy tömegközlekedési eszközökkel tudjanak tovább közlekedni, hanem megosztó rendszerekkel, vagyis rollerrel és kerékpárral is. Ez a fajta "last mile transportation" a nyugati országokban már évek óta fontos téma, és ebben érintettek azok a közlekedési vállalatok is, akik az egész országot és a várost behálózzák, ezáltal megfelelő helyszínt biztosítva egy esetleges töltő és dokkoló állomásnak.

Vasút a Duna alatt Regisztrálj ingyenes rendezvényünkre, ahol megtudhatod a következő két évtized legmehatározóbb vasútfejelsztési beruházás részleteit.

A hazai e-roller piacon, ami a megosztott rollereket illeti, három szolgáltató van jelen több ezer rollerrel országos szinten. Európában a legtöbb városban több, mint öt szolgáltató mellett összességében százezres nagyságrendben állnak rendelkezésre rollerek,

a globális e-roller piac értékét pedig tíz milliárd dollárra becsülik, így ez az egyik legdinamikusabban növekvő mikromobilitási szegmens.

Magyarországon a legtöbb rollerrel a Lime rendelkezik, ami igaz Budapestre is, de a Bird rollereivel is egyre gyakrabban találkozhatunk az utcákon, valamint a német TIER is piacra lépett a fővárosban. A 2017-ben alapított Bird a történelemben leggyorsabban érte el az "unikornis" státuszt, ami az 1 milliárd dolláros cégértéket jelenti. A befektetői kedv az e-roller megosztó rendszerek piacán folyamatosan nő, és egyre többen látják benne a jövő mikromobilitási megoldását.

A Rollin dokkoló- és töltőpontok kiépítésével az e-roller megosztó rendszerek működését lehet hatékonyabbá, rendezettebbé tenni, amellett, hogy a töltési költségek is csökkenhetnek. A cég töltőinek, dokkolóinak az újdonsága, hogy egy úgynevezett “plug-in”, tehát kábeles megoldással tették könnyebbé az állomások gyártását és a telepítését. A Rollin rendszerével 3-6 óra a teljes töltési idő, ami a gyárival megegyező töltési idő, a gyors töltés pedig csupán 2-3 órát jelenthet rollertől függően.

A ZalaZone tesztpályán már működnek a Rollin rendszerek, teljesen magán felhasználásban. Itt három állomást telepítettek, egyenként tíz dokkolóval és indukciós töltéssel. Ezen felül tárgyalásokat folytatnak több budapesti önkormányzattal, valamint partneri megállapodást kötöttek a Bird Magyarország e-roller szolgáltató céggel.

Címlapkép forrása: Rollin