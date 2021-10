Gyökeresen átalakíthatja az életünket a Duna alatti vasúti alagút

A Duna alatti vasúti alagút kialakításával olyan vasútfejlesztésbe kezd a főváros, mely egyszerre írja át alapjaiban a városról alkotott képünket, a város és külváros viszonyát, valamint a vasút, mint szolgáltatás életünkben betöltött szerepét. Hogy mik is az alagút létrehozásának legnagyobb kihívásai, milyen következményekkel is lesz az érintett lakosokra és az egész országra nézve, arról Ditróy Gergely , a Portfolio ingatlandivíziójának vezetője beszélgetett a közvetlen szereplők képviselőivel a Budapesti Közlekedési Központ és a Portfolio által közösen megrendezett Vasút a Duna alatt konferenciáján.

"A projekt kapcsán a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egy ilyen több évtizeden átnyúló, hatalmas koordinációt igénylő folyamatot végig mederben lehessen tartani" - mondta Dományi Bálint, a Budapest Fejlesztési Központ urbanisztikai vezetője. A projekt legnagyobb hatása elmondása szerint az lesz, hogy a program kiterjeszti, megnöveli azt a területet, ahol a régió lakói mozogni tudnak. "Szerintem teljesen más lesz a percepciónk a városról. Sokaknak Budapest csak az, ami a Hungárián belül van – nem érzékelhetőek jól a távolságok, töredezett képek alakultak ki a fejekben a város kapcsán. Ha létrejön ez a hálózat, akkor ez lehetővé teszi, hogy az emberek egy egységként éljék meg a várost és környezetét."

"Ha a mai előadásokat egy szóban kellene summáznom, akkor az az integráció lenne. Egy ilyen folyamat integrációja már-már művészet, annyi ágazatot kell itt összehangolni - politika, lakosság, finanszírozás. Ha ezt meg tudjuk csinálni, az nagy előrelépés lesz az ország számára" - vélekedett Erő Zoltán Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának főépítésze. Egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy amikor a lehetséges vasúti fejlesztéseket vizsgálták, akkor felmerült, hogy egy Budapestet elkerülő teherforgalmi kapcsolat (V0) épüljön ki Pusztaszabolcs magasságában. Ezt az ötletet végül ugyan elvetették, de a főépítész örülne, ha nem kerülne le végleg a napirendről.

Ha az egyetlen teherforgalmi út, mely kontinensnyi forgalmat bonyolít le, a Müpa mögött fog elrobogni, akkor rossz válaszokat találtunk.

- hangsúlyozta. Annak kapcsán, hogy szerinte mi vár ránk a városban 20-30 év múlva, elmondta, hogy véleménye szerint sokkal csöndesebb lesz a város. Eleve csöndesebbek lesznek a vonatok, de remélhetőleg kevesebb morgolódás is lesz majd a kevesebb késés nyomán. "Kialakul egy megbízhatóság, egy megbízható rendszer, ez pedig nyugalmat fog hozni" - zárta gondolatait a főváros főépítésze.

Ha ezt tervet sikerül véghez vinni, akkor a vasút, mint szolgáltatás egy teljesen más szerepet fog betölteni az életünkben. Meg fog változni a főváros és az előváros viszonya is.

- vélekedett Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Zrt. Elnök-vezérigazgatója. "Építőmérnökileg ez egy borzasztó izgalmas dolog, de igazából mindenre megvan a tudásunk és a technológiánk. Egy metróvonal szintű kihívás ez igazából" - tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy vajon ennek a vasúti alagút-fejlesztésnek lehet-e hatása az agglomerációba való kiköltözési folyamatokra, elmondta: "a városiasodás és az agglomerációba költözés gazdasági folyamatok, amiket ezek a beruházások nem befolyásolnak. Ha valaki kertes házban akar lakni, az egyik belvárosban sem fogja megtalálni a kertjét" - vélekedett.

"A legnagyobb kihívás, hogy az építés során hogyan lehet majd a forgalmat úgy lebonyolítani, hogy a kényelmetlenségek mellett el tudjuk hitetni az utasokkal, hogy ez a jövőben ez egy kifizetődő beruházás lesz" - kezdte Dr. Kormányos László, a MÁV-START Zrt. szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese.

Az első lépéstől kezdve minden szereplő be van vonva a munkába - üzemeltető, urbanista, tervező - emiatt pedig szerintem csak jól sikerülhet a projekt.

Nekünk már most előre kell tekintenünk – ehhez kell egy út, mely mentén ki tudjuk jelölni a céljainkat. Ennek fontos eleme lesz az utasok edukálása is, hiszen el kell hitetnünk velük, hogy mi valóban egy komoly szolgáltatást nyújtunk nekik." Elmondása szerint továbbá a beruházás igaz nyertesei a társadalom lesz, hiszen fenntarthatósági és életminőségbeli javulást is hoz egy ilyen projekt – ezek pedig olyan dolgok, amelyek mindenkit érintenek. Hogy a fővárosi vasútfejlesztés milyen hatást gyakorol majd az autós szokásokra, arról elmondta, hogy a cél nem az, hogy megváltoztassuk az emberek szokását, mondván az autózás kérdése majd úgyis megoldja magát az egyre több és nagyobb dugóknak köszönhetően. A cél inkább az, hogy azok az emberek, akik 20 év múlva utazni fognak, azok kényelmesebben tudják ezt megtenni.

"Az emberek hisznek a vasútban és bíznak abban, hogy erre érdemes pénzt költeni, hogy így fejlesszék a folyamatokat. A szakma szempontjából a kérdés az, hogy fel tudjuk-e bontani a fejlesztést olyan folyamatokra, amelyek külön-külön működnek, mint az alagútfúrás vagy a késések kezelése. Ezekhez mind megvannak a technológiáink. Ha ezeket külön-külön is működtetni tudjuk, akkor ez együtt is működni fog" - vélekedett Somodi László, a Budapest Fejlesztési Központ közlekedésfejlesztési főigazgatója. Véleménye szerint ugyan az alagúton csak személyi forgalom megy majd keresztül, az így felszabaduló külsőbb kapacitások végül a teherszállításnak is megoldásokat kínál. A városból való kiköltözés kapcsán elmondta: "Nem ennek hatására fogunk tömegesen ki vagy beköltözni a városba. Ezek a trendek amúgy is jelen vannak, ez a projekt ehhez igazodik, hogy kényelmesebb legyen mondjuk a kiköltözés."

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio