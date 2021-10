Megint nőttek a lakásárak - Vége a stagnálásnak, már növekvő pályán a lakáspiac?

Kiadta a KSH a legfrissebb, 2021. április-június közötti időszakra vonatkozó lakásárindexet. Bár még nem érkezett be az összes adásvétel, így előzetes számokat láthatunk csak, az már szembetűnő, hogy az egy negyedévvel korábbi, és az egy évvel korábbi árakhoz képest is tovább drágultak a használt lakások. Korábban a negyedéves statisztikák felváltva csökkenésbe, majd növekedésbe csaptak át, elindítva ezzel egy hullamzó mozgást a negyedéves árváltozásban, és egy stagnáló időszakot eredményezve az éves összehasonlításokban. A legfrissebb, előzetes adatokban viszont már negyedéves szinten sincs csökkenés, helyette enyhe, 1,3%-os áremelkedés látható. Éves szinten pedig már kétszámjegyű a drágulás.

Hangsúlyozzuk, hogy előzetes adatokat közölt a KSH 2021 második negyedévére vonatkozóan, azaz a számok még változhatnak a következő hónapokban, ahogy beérkeznek az adásvételek.

Az előzetes adatok azt mutatják, hogy a stagnáló ("fűrész" mozgás negyedévenként) hazai lakáspiac egyre inkább növekvő tendencia felé indult el.

2021 II. NEGYEDÉVÉBEN A magas tranzakciószámot AZ ELŐZŐ NEGYEDÉVHEZ KÉPEST 1,3%-OS ÁREMELKEDÉS KÍSÉRTE A HASZNÁLT LAKÁSOK KÖRÉBEN.

Ez szinte elenyésző változásnak tűnik, de ki kell emelni, hogy az elmúlt másfél évben megfigyelt úgynevezett "fűrész", vagy hullámzás alapján (vagyis, hogy egyszer csökkenő, egyszer növekvő negyedéves árváltozást láthattunk) most csökkenésnek kellett volna következnie. Ezzel ellentétben, egy enyhe növekedést szemléltetnek a számok, pozitív tartományban maradt az árváltozás, ami arran enged következtetni, hogy a hosszabb távon vizsgált stagnáló lakáspiac, növekedésbe kezd átlendülni.

Az új lakások piacán 2021. II. negyedévében alig volt változás a korábbi negyedévhez képest, mindössze 0,3%-os a növekedés az előzetes adatok alapján. Érdemes azonban hozzátenni, hogy ez a változás nem az új lakások kínálati árára vonatkozik, hanem azokra, amelyekre már évekkel korábban leszerződtek a vásárlók, a mostani átadással pedig bekerültek a statisztikákba.

Éves árváltozások - Mennyivel nőttek az árak egy éves távlatból?

Ahogy a negyedéves árváltozás kúszik egyre "feljebb" úgy növekszik egy éves távlatban is a használt lakások ára.

2021 második negyedévében 12,5%-kal nőtt a használt lakások ára országosan 2020 ugyanazen időszakához képest, az előzetes adatok alapján.

Az új lakásoknál az éves árváltozás valamivel mérsékeltebb, 7,8% volt.

Az új adatokkal egyidejűleg a korábbi adatokat is frissítették, amely alapján még nagyobb volt a drágulás már 2021 első negyedévében is: hónapokkal korábban 5,8%-os negyedéves növekedésről számoltunk be, a frissített számok mostanra 8,4%-ra nőttek. Éves alapon a 3,9%-os használt lakásoknál végbement drágulás 2020 és 2021 eleje között 7,9%-ra módosult.

