Alig van olyan uniós ország, ahol a magyarnál is rosszabb a helyzet: túl sokan élnek súlyosan elégtelen életkörülmények között

A 27 EU-s ország összesített eredményei alapján 15. helyen áll Magyarország a "fenntarthatóságban", vagyis olyan környezeti, társadalmi, pénzügyi és növekedési mutatókban, amelyek együtt igyekeznek leírni, mennyire akarjuk, hogy legyen még jövője a gyermekeinknek, unokáinknak. A 15. hely valamivel az átlag alatt van, és ugyan hiába szerepeltünk jobban a zöld pénzügyekben és a környezeti szempontokban, a társadalmi mutatók, például a lakhatás és a képzettség, lefelé húzzák a magyar Fenntarthatósági Index értékét. Kevés olyan uniós ország van, ahol népességarányosan többen élnek súlyosan elégtelen életkörülmények között, mint itthon, és azon tagállamok száma is igen csekély, ahol még nálunk is kevesebben rendelkeznek legalább egy alapszintet elérő digitális készséggel - derül ki az MNB Fenntarthatósági Jelentéséből.

A fenntarthatóság kapcsán először leginkább a környezeti szempontok jutnak sokaknak eszébe, ám szerves részt képvisel mindezekben az egyén, és a társadalom is. Mégiscsak az emberek jövőjéről és életkörülményeiről van szó. Az MNB Fenntarthatósági Jelentése azt vizsgálja, hogy Magyarország az egyes dimenziókban (környezeti, társadalmi, pénzügyi, növekedési) milyen hosszú távú és fenntartható stratégiával, eredményekkel rendelkezik, és ezek milyenek az EU 27 országának eredményeihez képest. A jelentésben szerepel az úgynevezett MNB Fenntarthatósági Index, ami 108, szinte kizárólag objektív mutató felhasználásával készült, és aminek az összesítése alapján, Magyarország 15. helyen áll az Európai Unió 27 tagállama között. Az index értéke hazánk esetében 51,8 pont, ami 2,1 ponttal marad el az EU-s átlagtól.

Forrás: MNB Fenntarthatósági Jelentés, 2021

A környezeti szempontok terén (például energiatermelés, energiafelhasználás, levegő minősége) valamint a zöld pénzügyekben (például zöld állampapírok állománya) Magyarország az átlagnál jobban teljesített, a társadalmi fenntarthatóság területén (például vagyoni egyenlőtlenség, közbiztonság, lakhatás, humán tőke képzettsége) viszont elmaradtunk mind a visegrádi, mind az EU-s országok átlagától. A növekedési szempontok alapján vegyes a kép, egyes mutatók (például GDP növekedés, beruházási ráta) az EU-s átlag felé, míg mások (például a termelékenység, vállalati digitalizáció, innovációs tevékenység) az átlag alá terelik Magyarországot.

Társadalmi fenntarthatóság

A négy fő szempont közül a társadalmit mutatjuk most be, amiben Magyarországnak a legtöbb hiányossága van, az összesített rangsorban a 18. helyen végzett hazánk, 58,7 ponttal, ami elmarad az EU-s (61,3) és a V4-es (60,8) átlagtól is. Ezt a területet 8 alpillér és 32 mutató határozza meg, amelyek többnyire a munkaerő hosszú távú mennyisége és minősége, valamint a biztonságos és fenntartható családi élet feltételeire koncentrálnak. A 8 alpillér:

Demográfia Foglalkoztatás Lakhatás Bérek és fogyasztás Egyenlőtlenségek Képzettség Egészségi helyzet Közbiztonság

Ezek közül a lakhatás és a képzettség azok a területek, amelyben a legnagyobb elmaradásban vagyunk, de a foglalkoztatási és egyenlőtlenségi mutatóban is vannak még hiányosságok.

Milyen a magyar lakhatási helyzet?

A lakhatás fenntarthatóságát az MNB elemzésében főként abban méri, hogy milyen könnyen lehet lakáshoz jutni (bérlés és a vásárlás is idetartozik) és annak milyen a minősége. Az elmúlt években végbement lakásár-emelkedés hatására, a fővárosi lakásárak jövedelemhez viszonyított aránya alapján, Budapest a 4. legkevésbé megfizethető fővárossá vált Európában.

Egy 75 négyzetméteres lakóingatlan megvásárlásához 17 évnyi átlagjövedelem szükséges Budapesten az elemzés alapján.

A lakhatás elérhetőségének problémája a bérleti piacon is megfigyelhető a fővárosban, a lakbérek a nettó jövedelem arányában a 7. legmagasabbak jelenleg az európai fővárosok között az MNB elemzése alapján. Budapesten egy tipikus háromszobás lakás bérleti díja az átlagos magyar nettó fizetés 88 százalékát teszi ki.

A legnehezebb életkörülmények között élők arányát tekintve pedig kifejezetten rosszul szerepel a magyarok, csak Románia, Lettország, Bulgária és Lengyelország mutatott még súlyosabb statisztikákat:

Az Eurostat felmérése szerint 2019-ben a magyar háztartások 7,8%-a élt súlyosan elégtelen életkörülmények között, ami az 5. legmagasabb értéket jelenti az európai országok között.

A hazai háztartások mintegy 20 százaléka él emellett túlzsúfolt körülmények között, ami szintén EU-s átlag feletti.

Milyen a magyarok képzettsége?

A növekedési pályához innovációk is kellenek, amihez pedig elengedhetetlen a képzett munkaerő, amit az oktatási intézmények színvonalában és a diákok teljesítményében lehet mérni. A nemzetközi oktatási felmérések alapján a magyar diákok ugyan megfelelő mértékben tudják elsajátítani a kért tananyagot, viszont az ismereteket nem tudják alkalmazni a valós életben vett példákon. Ebből fakad az is, hogy sokszor emlegetik a hazai oktatás egyik legnagyobb hiányosságának a készségfejlesztést, ami helyett inkább a "magolásra" ösztönzés a megszokott módszer.

Mivel a digitalizációnak egyre nagyobb szerepe van az élet minden területén, így a lakosság erre való felkészítése az egyik kulcskérdése a képzési rendszernek.

A 16 évnél idősebb magyar lakosság több mint fele azonban még nem rendelkezik alapfokú digitális készséggel sem, ami jelentős versenyképességi hátrány.

Az élethosszig tartó tanulás egy másik fontos jellemző, az MNB elemzése alapján a magyar felnőtt lakosság mindössze 6%-a vett részt valamilyen képzésben a felmérést megelőző 4 hétben 2019-ben, ami csak a fele az uniós átlagnak.

