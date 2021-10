52 milliárd forintos közútfelújítási program kezdődött

Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb hazai burkolatfelújítási programjának végrehajtása: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kormányprogram 52 milliárd forintos keretéből a Tokaj-Zemplén térség 284,4 kilométer fő- és mellékútján végeztet teljes körű felújítási munkákat és építtet közlekedésbiztonságot növelő műtárgyakat - közölte a Magyar Közút az MTI-vel.

A gépek és a szakemberek felvonultak a program első ütemében a 37-es főút Sátoraljaújhely kivezető szakaszán és megkezdték a munkát. A program fő elemei között szerepel a 37-es út Sátoraljaújhely-Szerencs közötti, illetve a 39-es út Mezőzombor-Abaújkér közötti szakasza, valamint a térség számos mellékútjának teljes körű felújítása is.

Wáberer György, Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közleményben rámutatott: a Tokaj-Zemplén régió jövője a jól átgondolt és hatékonyan működtetett idegenforgalomban, az ahhoz kapcsolódó vendéglátásban, a borászaton nyugvó gasztronómiában van. A fejlesztések eredményeként javulnak az életfeltételek, az új munkahelyeknek köszönhetően megállítható az elvándorlás és a térség a Balaton és Budapest után Magyarország harmadik legfontosabb turisztikai célpontjává válik. Ezeknek a céloknak a valóra váltásához azonban meg kell teremteni a hiányzó feltételeket - hangsúlyozta a kormánybiztos kijelentetve, hogy azok között is kulcsfontosságú a térség megközelíthetőségének javítása, az úthálózat rendbetétele. A most kezdődő és három évig tartó munkálatok a régió fejlesztésére rendelkezésre álló összeg több mint harmadát fedik le. Az úthálózat minőségének javítása érezhető mértékben fogja javítani a közlekedés biztonságát és komfortját, miközben csökkentik a régió eléréséhez szükséges menetidőt.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese közölte, hogy idén rekordszámú, több mint 1250 kilométernyi, főleg mellékúton indulhattak el teljes körű felújítási munkák. A beruházások megvalósításával a közlekedésbiztonság és az utazási komfort területén is érezhető változásokat tapasztalhatnak majd a közlekedők. Hozzátette: mint minden meglévő utat érintő felújításnál, a programban szereplő szakaszoknál is időszakos korlátozásokra kell számítani a munkák idején az arra közlekedőknek, ezért a kivitelezők és munkálatokban részt vevők nevében is az autósok türelmét és megértését kérik.

