Felújítják a repülőtéri gyorsforgalmi utat - most beleszólhatsz, milyen legyen

A Liszt Ferenc repülőtérre vezető, köznyelvben csak gyorsforgalmiként emlegetett út felújítása már régóta várat magára. A beruházásról végül 2018 végén döntött kormány, mára pedig ott tartunk, hogy lezárult a tervezési közbeszerzés. A Budapest Fejlesztési Központ most a lakosság véleményére is kíváncsi, hogy az út mentén élők és azt rendszeresen használók szerint milyen is legyen a megújuló gyorsforgalmi - tette közzé közösségi oldalán Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója.