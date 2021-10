Mutatjuk, hol van ma a legolcsóbb és legdrágább új lakás Budapesten

Egészen elképesztő a különbség a budapesti új lakások piacán, ha a legdrágább és legolcsóbb új lakásokat nézzük: a két szélsőérték között több, mint 900 millió forint a különbség - számoltuk ki a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb adatbázisából. A nagy szélsőségek miatt az átlag és a medián árak között is nagy a különbség, a négyzetméterárakat tekintve viszont mérsékeltebb a helyzet.

Eloszlások

Hatalmas különbségeket tapasztalhatunk a fővárosi újlakás-piacon, ahol az átlagos négyzetméterár már az egymillió forintot is elérte - derül ki a szeptemberi Budapesti Lakáspiaci Riport összesen 24 000 lakást tartalmazó adatbázisából, mely a nyár végi állapotokat jeleníti meg. A tényleges árakban tapasztalt nagy kilengések az árak eloszlásán is meglátszanak.

Tényleges újlakás-árak eloszlása Budapesten. Függőleges tengelyen a darabszám, vízszintes tengely a lakásárak millió forintban, intervallumonként láthatóak. Forrás: Eltinga, Portfolio

Szemmel is jól látható, hogy a legtöbb lakás a 43-52 millió forintos intervallumba esik, a medián értéket viszont eggyel odébb találjuk a maga közel 57,5 millió forintos értékével. Az átlagár messze magasabb viszont a mediántól, amit az ábra jobb oldalán csoportosuló legdrágább ingatlanok indokolnak.

Az átlagár az augusztusban még elérhető lakások esetén közel 70 millió forint volt, 22%-kal magasabb a mediánnál.

A négyzetméterárak eloszlása ennél egyenlőbb képet fest, köszönhetően annak, hogy a fajlagos értéken nézve, a kisebb (olcsóbb) lakások négyzetméterára általában magasabb, mint a nagyobbaké. Az eloszlási görbe csúcsát kifelé tolja viszont a tény, hogy ez utóbbi tézis a BLR adatai szerint jelenleg nem egészen áll fenn. Korábbi elemzésünk szerint ugyanis a legnagyobb (4-5 szobás) lakások négyzetméterára jelenleg magasabb, mint a kisebb lakásoké (nem kis részben a kormányzati otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően).

Budapesti újlakások négyzetméterárának eloszlása. Függőleges tengelyen a darabszámot ábrázolva, a vízszintesen a négyzetméterárakat, ezer forintban, intervallumonként. Forrás: Eltinga, Portfolio

Az egyenlőbb eloszlásnak köszönhetően az átlagárak itt nem is térnek el annyira a mediántól. Az újlakások átlagára a legfrissebb adatok szerint 1 015 916 forint,

míg a medián érték ennél 6%-kal kevesebb, pontosan 958 541 forinton áll.

Hol vannak a legek?

Az adatbázis szerint jelenleg mindössze 29 új lakást találhatunk Budapesten 25 millió forint alatt - ez az összes árral rendelkező még szabad lakások 0,52%-a. Ezen lakások nagy része a XIX. és a XXIII. kerületben található, a legolcsóbbat viszont máshol kell keresni. A legkevesebbet a XIII. kerületi Váci út 171-es szám alatt található újépítésű társasház egyik lakásáért kell fizetni, közel 16,3 millió forintot - igaz az alacsony árért cserébe mindössze 16,83 négyzetmétert kapunk.

Négyzetméteráron a X. kerületi Mély-tó lakópark egyik lakása éri meg a legjobban - 503 480 forintos négyzetméteráron vehetjük meg a 138 négyzetméter alapterületű lakást, melyhez egy 265 négyzetméteres terasz is tartozik.

A legdrágább lakások kapcsán a luxus lakóprojektek esetében nem ritka, hogy nem kerül be minden lakás az adatbázisba, vagy ha be is kerül, akkor gyakran az árát őrzik nagy titokban a fejlesztők. Emiatt külön érdemes kiemelni, hogy mi most csak az adatbázisban is szereplő és árral ellátott legdrágább új lakás(oka)t tudjuk bemutatni.

A BLR számai szerint jelenleg 132 új lakás van Budapesten, melyet 200 millió forintért, vagy afelett kínálnak eladásra - ez a teljes (még szabad, árral ellátott) állomány 2,36%-a. Amennyiben ezen belül is tovább akarunk differenciálni, akkor azt láthatjuk, hogy a 132 lakásból 26 darab ára a 400 millió forintot is meghaladja -

összehasonlításképp, a tavaly nyári blr adatbázisban 79 lakás volt 200 millió forint fölötti áron, és mindössze 3 ugrotta meg a 400 millió forintos határt.

A legdrágább új lakást a Kodály Köröndön, a Hübner Udvarban találhatjuk, mely 925 millió forintba kerül, négyzetméterára pedig közel 3,5 millió forint (tavaly nyáron a legdrágább lakás 507 millió forintba került). A kiszámolást megkönnyítve, közel egy milliárd forintért egy 258 négyzetméteres lakást kapunk, melyhez egy 14 négyzetméteres terasz is tartozik.

A luxuslakások ilyen szintű drágulása és számuk növekedése részben be is bizonyítja a korábbi állítást, miszerint a nagyobb lakások négyzetméterára az elmúlt időszakban meglehetősen felszökött.

Címlapkép: Getty Images