Kína tovább terjeszkedik: 27 milliárd forintos raktárbázis épül Vácon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kínai CECZ cégcsoport 27 milliárd forintos raktárberuházást indít Vácon. Az E-kereskedelmi Ipari és Logisztikai Park mintegy 56 ezer négyzetméternyi területen valósul meg, a fejlesztést csütörtökön mutatták be a helyszínen. A beruházó az Óbudai Egyetemmel és a BME-vel is együttműködik, melynek keretei közt a hallgatók akár Kínáig is eljuthatnak ösztöndíjjal.