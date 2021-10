Valósággal felrobbant az új lakások piaca a Zöld Otthon Programnak köszönhetően

A Zöld Otthon Program indulását megelőző kivárás a múlté, és újra teljes sebességgel száguld az év eleje óta élénkülő újlakáspiac. Az országosan tapasztalható keresletnövekedéssel együtt emelkednek az árak, a szigorodó energetikai előírásoknak való megfelelés mellett a szemlátomást átalakuló vásárlói preferenciák is formálják ezt a piaci szegmenst. Az OTP Ingatlanpont szakértője az újépítésű ingatlanok piacának változásait, aktualitásait és kilátásait elemezte.

Az év elejétől elérhető kormányzati támogatások és az 5 százalékos (CSOK-os vásárlás esetén 0 százalék) lakásáfa ismételt bevezetés miatt a lakásépítők és vásárlók is optimistán tekintettek a jövőbe, ami a folyamatosan növekvő kínálatban, keresletben, valamint az egyre feljebb kúszó árakban is tetten érhető volt. Erre az eleve igen élénk piacra érkezett októberben a Zöld Otthon Program és adott újabb lökést az újépítésű ingatlanoknak.

"Az újlakáspiacon most igen izgalmas időszakot élünk. A Zöld Otthon Program indulása előtt érezhető kivárás véget ért:

a tapasztalataink alapján október 4. óta országosan szinte megduplázódott az újépítésű ingatlanok iránti kereslet.

Ezt az ingatlanokkal kapcsolatos érdeklődések és a beérkező hiteligénylések számának növekedése mellett a folyamatosan emelkedő kínálati árak is alátámasztják” – mondta Homolya Gergely Pál, az OTP Ingatlanpont újépítésű ingatlanokért felelős projektmenedzsere.

A Zöld Otthon Program legkedvezőbb konstrukciója a családos (legalább két gyermeket nevelő) otthonkeresőket támogatja, ezért a most tapasztalható keresletnövekedés hátterében ennek a vásárlói körnek az aktivitása áll. Az emelkedő infláció miatt ugyanakkor azok a befektetők is kezdenek visszatérni az ingatlanpiacra, akik korábban MÁP+ kötvényre cserélték ingatlanportfóliójukat. A szakértő hozzátette, hogy a hagyományos, új otthont kereső vagy befektetési céllal vásárlók mellett megjelent egy új vásárlói típus is, ők a kormányzati támogatások kiaknázásával vásárolnak igen kedvezményesen, az igényeiknek a jelenleginél jobban megfelelő ingatlant, a régi otthonukat pedig bérbe adják.

Az építőanyagok drasztikus áremelkedése miatt az elmúlt hónapokban számos beruházó döntött úgy, hogy az építkezés megkezdését elhalasztja. Ezek jellemzően azok a projektek, ahol az építési telket már megvásárolták, de még nem indult el az értékesítés. Látva az újépítések iránti érdeklődés robbanásszerű növekedését, most úgy tűnik, hogy ezek az elnapolt projektek is újraindulnak. A növekvő kínálat ugyanakkor nem eredményezi az árak csökkentését,

az újépítésű ingatlanok kínálati négyzetméterára az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint 2020. októberéhez képest országszerte körülbelül 10-15 százalékkal emelkedett.

Vásárlás esetén fontos szem előtt tartani, hogy ezeknek a projekteknek az esetében a BB energetikai kategóriának történő megfelelés már alapkövetelmény, de a szigorúbb feltételrendszer miatt ebből nem következik egyértelműen az is, hogy a Zöld Otthon Program előírásainak is feltétlenül meg fog felelni az ingatlan, ezért javasolt, hogy a szerződéskötés előtt győződjenek meg a leendő vásárlók arról, hogy a lakóingatlan hitelképessége száz százalékban garantálható.

A kínálati oldal növekedése és az áremelkedés mellett az újépítésű ingatlanok iránti kereslet is átalakulóban van. A vásárlói preferenciákban a Zöld Otthon Programtól függetlenül is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a fenntarthatósággal kapcsolatos elköteleződés. A fenntartható otthon iránti igény nem csak a fiatal családosoknál, hanem az idősebb generációnál is megfigyelhető. A korszerűbb fűtési rendszerekkel eleve sokat lehet spórolni, egy jobb energetikai besorolású ingatlant pedig később magasabb áron is lehet majd eladni. Ez a szempont a befektetői oldalon is erősen jelen van, ahol így a bérleti díjak emelkednek meg.

Bár a nulla energiaigény a CC-DD besoroláshoz képest lakások esetén várhatóan átlagosan közel 3-6 százalékkal, míg egy családi, vagy ikerház esetén 4-8 százalékkal is megemelheti az építési költségeket, hosszú távon az alacsonyabb fenntartási költségek miatt az egyszeri magasabb befektetés megtérül.

A magáncélú lakásvásárlások esetében megfigyelhető, hogy a koronavírus járvány és a Zöld Otthon Program hatására megjelent az igény a saját zöldterület meglétére, valamint az otthoni iroda kialakításának lehetőségére. Ennek következtében növekedett az agglomerációs területek népszerűsége, mivel itt egy belvárosi lakás árából egy nyugodt lakó- és munkakörnyezetet tudnak kialakítani.

A befektetési célú vásárlók esetében a legfőbb szempont változatlanul az optimális fajlagos ár elérése, vagyis az adott összegből a lehető legtöbb, illetve legnagyobb ingatlan vásárlása.

