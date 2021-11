Recseg-ropog az ingatlanóriás: 25%-os leépítésbe kezdenek

25%-os leépítésbe kezd a Zillow, az Egyesült Államok legnagyobb ingatlankereskedelmi portálja - írja a TheRealDeal . A cég a napokban jelentette be, hogy ideiglenesen leállítja iBuying üzletágát, valamint hogy 7000 saját tulajdonú lakást ad el - kétharmadukat bekerülési érték alatt. Úgy tűnik nagyon mellé fogott a Zillow a rövid távú felújítás-értékesítés ("home-flipping") biznisszel.

Miután a Zillow a napokban bejelentette, hogy leáll az algoritmus-vezérelte, rövid távú lakás vásárlás-eladás programjával, most úgy tűnik végleg kivonul az iBuying üzletágból. A cég bő három éve lépett be erre a piacra, azonban miután az algoritmusuk rendre felülértékelte a megvásárolt ingatlanokat, most kénytelenek leállni a projekttel. A megvásárolt ingatlanok közül egyelőre 7000-et terveznek eladni, mint kiderült, kétharmadukat áron alul.

A Zillow Offers néven futó iBuying szolgáltatás (algoritmus vezérelte értékbecslés után az eladótól megvenni az ingatlant, majd azt némi felújítás után továbbadni) leállítása több negyedéven át fokozatosan fog történni. A visszavonulás nem jön áldozatok nélkül:

a cég kénytelen 25%-os leépítésbe kezdeni.

A cég vezérigazgatója, Rich Barton szerint ez egy rendkívül nehéz, de mindenképp szükséges döntés volt. Hozzátette, a döntés nem jelzésértékű a cég lakáspiaci kilátásokról alkotott véleményét illetően - a Zillow Offers szolgáltatás pusztán olyan kockázatosnak és volatilisnek bizonyult, hogy az egész céget veszélybe sodorta volna. A cég pénzügyi igazgatója, a lakáspiaci kedélyeket hűtendő később hozzá is tette, szerintük a piac még mindig nagyon erős.

A Zillow otthonokkal foglalkozó üzletága - melybe az iBuying szolgáltatásuk is beletartozott - a cég negyedéves jelentése szerint 1,2 milliárd dolláros bevételt termelt, ami messze elmarad a várakozásoktól miközben összesen 421 millió dolláros veszteséget generált. Mindent egybevetve a cég 328 millió dolláros veszteséget termelt a harmadik negyedévben. A cég részvényeinek értéke közel 30%-ot zuhant a hétfői tőzsdei nyitás óta.

Címlapkép: Shutterstock