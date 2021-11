Már csak néhány napod maradt jelentkezni: legyél te 2021-ben az "Év Ingatlanpiaci Tehetsége"

Minden szakmának az egyik legfontosabb feladata a minél magasabb színvonalú utánpótlásának a felépítése, segítése, ösztönzése, így nincs ez másként a hazai ingatlanpiacon sem. Többek között ezért is tartotta kiemelten fontosnak az Indotek Group és a Portfolio Csoport, hogy az idei évben is odaítélje az Év Ingatlanpiaci Tehetsége Díjat annak a tehetséges szakembernek, aki értékteremtésével idén is maradandót alkotott az ingatlanpiacon. A már harmadik éve átadott díj legfőbb célja, hogy inspirálja mindazon tehetséges fiatalokat, akik elhivatottak a munkájuk iránt és teljesítményükkel szeretnének valós értéket teremteni. A jelentkezés elindult, november 9-ig lehet jelentkezni a díjra, vagy akár jelölni a munkatársakat és a szakmai partnereket.