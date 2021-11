Melyik ingatlanprojekt hoz lázba a legjobban? - Ma még szavazhatsz 2021 legjobbjára!

Három hét van csak hátra a hagyományörző, de új struktúrában megvalósított Portfolio Property Awards díjátadó és networking eseményig. Ahogy minden évben, idén is összegyűjtjük, majd a szakmai zsűri segítségével kiválasztjuk, és díjazzuk a 2021-es év legkülönlegesebb projektjeit, legmeghatározóbb eseményeit, a legnagyobb tranzakcióit, legmeghökkentőbb újdonságait, vagy a legtehetségesebb személyét. A korábbi évektől eltérően azonban, idén több újdonsággal készülünk: egyfelől nem a nagy ingatlanpiaci eseményünkön, a Property Investment Forumon, hanem egy önálló díjátadó keretében mutatjuk be a győzteseket november 18-án, másrészt idén az "Év Koncepciója" díj odaítélésében az Olvasóink segítségét is kérjük. Szavazz, és döntsd el te, hogy ki kapja idén az "Év Koncepciója" díjat.

Szinte már hagyomány a hazai ingatlanpiacon, hogy minden évben a Property Investment Forum konferencián díjazzuk az ingatlanpiac legkülönlegesebb projektjeit, legmeghatározóbb eseményeit, vagy legtehetségesebb személyeit.

Most sincs ez másként, újdonság azonban, hogy idén már nem az ingatlanos konferencián, hanem egy különálló díjátadó és networking esemény keretén belül adjuk át a legjobbaknak járó díjakat:

A november 18-ai Portfolio Property Awards díjátadón összesen 17 kategóriában osztunk ki díjakat, ezek között lesz az "Év Koncepciója - közönség szavazás" elismerés is.

A korábbi évek során az új koncepciókról a konferencia közönsége a helyszínen döntött, idén azonban az Olvasóinkat is szeretnénk bevonni a döntésbe. Ennek eredményeként két díjat is kiosztunk:

Az "Év Koncepciója - szakmai szavazás" díj - a szeptemberi Property Investment Forumon már szavaztak a konferencia résztvevői a helyben bemutatkozó 8 különböző ingatlanos projektre.

Az "Év Koncepciója - közönség szavazás" díj - Ugyanezen 8 projektet mutatjuk most be az Olvasóknak, akik szavazhatnak a számukra legkülönlegesebb ingatlanra.

Lássuk a jelölteket és induljon a szavazás!

A cikk következő bekezdéseiben részletesen is olvashatnak Budapest legújabb, iroda-, hotel-, lakó, vagy ipari fejlesztéseiről, de előbb röviden, listaszerűen is felsoroljuk a projekteket.

QUBES - irodai szolgáltatás - HB Reavis fejlesztésében TRIBE hotelmárka - hotelprojekt - Futureal fejlesztésében Hungária Office Park Passage - irodaprojekt - Wing fejlesztésében BakerStreet I & II - irodaprojekt - Atenor fejlesztésében LAKE11 Home&Park - lakópark - Atenor fejlesztésében BudaPart Downtown - multifunkciós épület - Property Market fejlesztésében ParkSide Offices - irodaprojekt - Horizon Development fejlesztésében Centerpoint - irodaprojekt - GTC Magyarország fejlesztésében

Ki kapja az "Év Koncepciója - közönség szavazás" díjat?

A szavazatokat november 10-ig várjuk.

Ismerd meg a legújabb ingatlanos koncepciókat!

1. QUBES Agora Hub - irodai szolgáltatás - HB Reavis fejlesztésében

Az Agora Hub épületében rugalmas kialakítású, csapatra szabott, gyorsan és egyszerűen átalakítható irodahelyiségeket kínál az irodaház fejlesztője, a HB Reavis. A QUBES tehát nem egy új irodafejlesztés, hanem egy olyan irodapiaci megoldás, amely során az új bérlő rövid időn belül már hozzáférhet az új irodájához, az egyéni igényeket pedig átméretezhető irodaterekkel, opcionálisan választható plusz tárgyalókkal és a szeparálható kisebb szobákkal elégítik ki.

QUBES, forrás: HB Reavis

2. TRIBE hotelmárka - hotelprojekt - Futureal fejlesztésében

Az Accor szállodacsoport és a Futureal ingatlanfejlesztő közös projektjeként érkezik a magyar piacra a TRIBE hotel. A szálloda kivitelezése várhatóan még idén elkezdődik Budapesten, a Kertész utcában, és a tervek szerint 2023 végén nyitja meg kapuit a turisták előtt. A hotelt a Puhl és Dajka Építész Iroda tervezte, 250 szobája lesz és kialakítanak benne sky bart, fitnesztermet, a kerékpárkölcsönzőt, co-working irodabérlési lehetőséget.

TRIBE hotel látványterv, forrás: Futureal

3. Hungária Office Park Passage - irodaprojekt - Wing fejlesztésében

Új irodaépület fejlesztését indítja el a Wing: a HOP Passage a hajdani Hungária körúti Siemens telephelyen megvalósuló Hungária Office Park (HOP) részeként épül fel. Környezettudatossági és akadálymentes épületminősítéseknek megfelelő, A+ minőségű, prémium irodaterek jönnek létre 13 600 négyzetméteren. A bérbeadható irodaterületek mellett 3 pinceszinten 376 mélygarázs parkolóhely is megépül. Az előkészítő munkálatok várhatóan 2021 végén indulnak el, a tervek szerint 2023 végén adják át az új épületet.

HOP Passage, forrás: Wing

4. BakerStreet I & II - irodaprojekt - Atenor fejlesztésében

Az Atenor ingatlanfejlesztő még 2019 júliusában vásárolta meg a IX. kerületi Hengermalom út 18. szám alatti, 5711 négyzetméteres telket, 2021 elején pedig a szomszédos, 8326 négyzetméteres telek megvásárlásáról is megállapodtak. A BakerStreet I. fázisa már áprilisban jogerős építési engedélyt kapott, a 17 000 négyzetméteres „A+” kategóriás irodaépület átadása 2023 első negyedévében várható. A BakerStreet II. fázisaként egy szintén „A+” kategóriás, 24 500 négyzetméter bérelhető területű irodaház fog megvalósulni. A BakerStreet mindkét épületét a BREEAM „Excellent” zöld minősítés követelményeinek megfelelően építik, de az akadálymentesség is fontos szerepet kap, melyet az Access4You „Gold” minősítés garantál. Mindkét épület 8 emeletes lesz, illetve 4 szintes mélygarázst, teraszokat, belső, közösségi térként funkcionáló kertet is építenek hozzá.

BakerStreet I & II, forrás: Atenor

5. LAKE11 Home & Park - lakópark - Atenor fejlesztésében

A fejlesztés során a XI. kerület, Kőérberek Kána-tó és Hosszúréti patak mentén húzódó mintegy 8,2 hektáros zöld területen, több ütemben, összesen 900 lakást tervez felépíteni az Atenor. A projekt lakásaira jelenleg is zajlik az építési engedély megszerzése. A Budapest Kőérbereken megvalósuló projekt a cég magyar viszonylatban első, nemzetközi viszonylatban pedig a sokadik lakófejlesztése lesz.

LAKE11 Home&Park, forrás: Atenor

6. BudaPart Downtown - multifunkciós épület - Property Market fejlesztésében

A BudaPart Downtown név alatt épülő projekt, a BudaPart beruházás negyedik üteme hotel és irodaház funkciót lát majd el. A több mint 11 ezer négyzetméteren megvalósuló hotelben 198 szobát alakítanak ki – ebből 174 standard és 24 superior szoba-, emellett létrejön egy 175 fős étterem, konferenciatermek és egy fitneszterem is. A szálloda legfelső szintjén pedig egy skybar kialakítását tervezik. A 4 csillagos Radisson Hotel Budapest BudaPart szállodát a Radisson Hotel Group nemzetközi szállodalánc üzemelteti majd. A szálloda mellett a fejlesztés során egy hét emeletes irodaház is helyet kap, ami közel 8000 négyzetméteren kínál majd irodaterületet és 350 négyzetméteren üzlethelyiségeket, továbbá két mélygarázs szint is tartozik hozzá.

BudaPart Downtown látványterve, forrás: Property Market

7. ParkSide Offices - irodaprojekt - Horizon Development fejlesztésében

A dél-budai alpiac északi részén, a Feneketlen-tó mellett valósul meg a Parks Side Offices irodaház. Az ingatlan tervezésénél 3 alapfunkciót vettek figyelembe, a zöld környezetet (greenery), a közösségi élményt (community) és a rugalmasságot térben és időben (flexibility). Az épület 16 ezer négyzetméternyi bérbeadható irodaterületet foglal magában 5 szinten, illetve kialakítanak 11 tetőteraszt, okosbútorokkal felszerelt kültéri munkaállomásokat, illetve kültéri-beltéri kávézót és a nagyméretű lounget mind-mind választható munkahelyszínként. Az irodaház megfelel majd a LEED, WELL és az Access4You kritériumainak, az átadása pedig 2024-ben várható.

Park Side Offices, forrás: Horizon Development

8. Centerpoint - irodaprojekt - GTC Magyarország fejlesztésében

A Centerpoint fejlesztés egy 75 000 négyzetméteres, két ütemben megújuló, illetve kibővülő irodakomplexum a XIII. kerületben, a Váci úton. Az első ütem során 40 364 négyzetméter, míg a másodikban 34 910 négyzetméter modern irodatér jön létre, ezekhez tartozni fog egy 2935 és egy 2165 négyzetméteres terasz és 580, illetve 429 gépjármű számára kialakított parkolóhely. A rugalmasan alakítható felső szinteken irodák, a földszinten üzletek és szabadidős létesítmények kapnak majd helyet.

Centerpoint irodaház, forrás: GTC Magyarország

Címlapkép: Getty Images