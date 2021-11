Itt az újabb lakáspiaci lufi? Soha nem láttunk még ilyen ütemű áremelkedést

A Covid-19 okozta pandémia és az azt követő gazdasági válság beálltával sokan féltek attól, hogy az eleve túlfűtött amerikai lakáspiac egy 2008-ashoz hasonló összeomláson fog keresztül menni. Papíron a lezárások sújtotta gazdaságban a munkájukat vesztett emberek nem tudnák tovább fizetni felvett lakáshiteleiket, azonban a kormányzat látszólag tanult 2008-ból: nem hagyta elúszni az adósokat és csakúgy mint itthon, a tengerentúlon is törlesztési és kilakoltatási moratóriumot vezettek be. A piac így túlélte a sokkhatást és a várakozásokkal ellentétben még fel is tudott pörögni a lakáspiac a pandémia másfél éve alatt - méghozzá történelmi tempóban. A brutális áremelkedés mellett sokakban felmerül a kérdés, hogy nem egy újabb lufi készül-e éppen kipukkadni hatalmas robajjal. Erre a kérdésre keressük a választ a Norada Ingatlanpiaci befektetőcég elemzése alapján

Válság? A lakáspiacon biztos nem.

A Covid-19 beálltával egy pillanatig úgy tűnt, hogy összeomolhat a lakáspiac. Ehhez képest a gazdasági visszaesés közepette a piacon pont a totális ellenkezője történt:

az amerikai lakáspiac soha nem látott robbanáson ment keresztül.

A Norada szerint az eladott lakások medián ára egészen elképesztő 24%-ot emelkedett a pandémia kezdete óta, az adatokat a St. Louis-i FRED oldala is igazolja, ami szerint az eladott otthonok medián ára 2020 második negyedévéhez képest 25%-ot emelkedtek 2021 harmadik negyedévére.

Mint az a fenti diagramról is leolvasható, az adatsor kezdete óta (1963) nem növekedett ilyen tempóban az eladott lakások medián ára - még a 2008-as válság előtt se. A pandémia alatti felfutás az ott is bevezetésre kerülő hitel- és kilakoltatási moratóriumnak köszönhető, mely segített az adósoknak felszínen maradni. A helyzetet jól mutatja, hogy 2020 végén a rekordmértékű késedelmes lakáshitel-állomány mellett a kilakoltatások száma történelmi mélypontra esett. A moratóriumok viszont nem tartanak örökké, amint azok lejárnak, többen is becsődölhetnek a hitelükön.

A 2008-ashoz hasonló csődhullámtól most viszont nem kell tartani.

A hitelüket visszafizetni képtelen adósokat jelenleg teljesen más piaci viszonyok fogadják ugyanis, mint 2008-ban. Akkor a legtöbb adós ingatlanja, amire a hitelt felvette kevesebbet ért, mint a visszafizetendő összeg (az ábrán is látszik, hogy a lakásárak már 2007 elején esni kezdtek), ami azt jelenti, hogy ha még el is adnák a lakásukat, akkor sem kerülnének ki a mély vízből. Manapság pont fordítva van a helyzet,

mivel a lakásárak látszólag megállíthatatlanul törnek előre a legtöbb adós ingatlanja többet ér, mint az arra felvett hitel még visszafizetendő része.

Mindez azt eredményezi, hogy amennyiben valakinek le is jár a moratóriuma és továbbra is becsődölne a hitelén, könnyedén el tudja adni az otthonát, hogy kiegyenlítse a számlát. Igen ám, de mi van, ha hirtelen egyszerre sok lakás jelenik meg így a piacon? Lehet, hogy a moratórium alapjain nyugvó piaci fellendülés csak egy lakáspiaci lufit fúj?

Nincs itt semmi lufi

Lakáspiaci lufik (buborékok) akkor alakulnak ki, amikor a lakások iránti kereslet valamilyen okból kifolyólag (tüzelve a spekulációtól is) hirtelen megemelkedik, így az árak is elindulnak felfelé. A kínálati oldal ezzel csak kis késéssel tart lépést és végül túl is becsüli a keresletet. Amikor az árak már fenntarthatatlanul magasak, akkor a kereslet kipukkad, miközben a kínálat még mindig nagyon magas, így az árak zuhanni kezdenek. Az Egyesült Államokban az árakat tekintve abszolút látszik a kereslet megugrása, a kínálati oldal viszont nem igen akar ezzel lépést tartani.

A Norada szerint sokan jelenleg attól tartanak, hogy amint a jelenlegi 1,75 millió, moratórium által védett lakástulajdonos akár egy kis hányada is ingatlanja eladása mellett dönt, annak komoly hatásai lennének az így is szűk piacra. Elemzésük szerint viszont nincs mitől tartani,

hiszen a kínálati oldal a lakáspiacon 40 éve nem látott mélységekben van.

A kínálati oldal szűkösségét a FRED adatai is alátámasztják.

Lakások havi kínálata az Egyesült Államokban. A statisztika az eladott lakások számának arányát mutatja az összes eladásra kínált lakáshoz képest. Más szóval, hány hónapig tartana eladni az összes jelenleg eladásra kínált lakást.

Mint ahogy az a diagramon is látszik a jelenlegi kínálat meg sem közelíti a 2008-as lufi kipukkadását megelőző rekordot. 2020-ban még közel 20 éves mélypontra is zuhant a kínálat, ami idénre a járványt megelőző állapotba állt vissza. A Norada adati még tovább is árnyalják a képet, miszerint a csúcson akkoriban évente 2 millió új otthon épült, jelenleg ez 1,6 millió. Mindezek tükrében ha bővül is a kínálati oldal, úgy az az árakban alig fog meglátszódni, az emelkedés pedig egy ideg még töretlen lesz.

Jelentős eltérés még 2008-hoz képesz, hogy akkoriban a keresletet mondhatni mesterségesen generálták, ahogy a bankok boldog-boldogtalannak hitelt adtak, még annak is, aki egyébként közel sem tudta visszafizetni - nem is csoda, hogy sokan be is csődöltek a hitelükön. Manapság a bankoknak muszáj sokkal körültekintőbben hiteleznie, így nem kell tömeges csődöktől félni.

A Norada szerint a keresletet ma nem a "subprime" lakáshitelek pörgetik, hanem a rekord alacsony lakáshitel-kamatok.

Mindent egybevetve, ugyan az árak brutális, történelmi ütemben emelkednek, a kínálati oldal szűkössége, a felelősebb hitelkihelyezések és az adósok jobb pozíciója mind arra enged következtetni, hogy ezúttal nem kell komolyabb recessziótól tartanunk - a lakáspiac felől legalábbis biztosan nem.

Az elemzés szerint az amerikai lakáspiac messze van az összeomlástól és ahogy a gazdaság többi ágazata kilábal a visszaesésből, úgy a lakáspiacon sem indokolja semmi, hogy visszavegyen a lendületből. Az erős keresleti oldal mellett nem ártana mindenesetre, ha a kínálati is összekapná magát, hogy kicsit visszaszorítsa ezt a brutális áremelkedést.

Címlapkép: Shutterstock