A járványhelyzet megtette hatását: óriásit esett a külföldiek lakásvásárlása

A járványhelyzet miatt az egy évvel korábbi 8 ezerrel szemben csak alig több mint 5 ezer külföldi állampolgár vásárolt ingatlant hazánkban 2020-ban. Szlovákia kivételével minden más területről kevesebb vevő érkezett. A legtöbb lakást továbbra is német állampolgárok veszik, a második helyre pedig Románia került, letaszítva helyéről a tavalyi másodikat, Kínát, akik egészen a negyedik helyig csúsztak vissza.

A koronavírus okozta járványhelyzet nem csak a nemzetközi kereskedelemnek, de a nemzetközi tőkemozgásoknak is erősen betett. Az ingatlanpiaci befektetők körében Magyarországon általános trend, hogy az elmúlt másfél évben jelentősen visszaesett a külföldiek aránya és ez most a lakásvásárlásokban is megmutatkozik.

A KSH legfrissebb adatai szerint 2020-ban alig több, mint 5000 külföldi állampolgár vásárolt lakást hazánkban, ami körülbelül 37,5%-os visszaesést jelent 2019-hez képest.

A legtöbb vevő továbbra is Németországból érkezik, ők közel 1100 lakást vásároltak hazánkban, ami így 9,7%-os visszaesést jelent 2019-hez képest. A németek mögött volt némi átrendeződés tavalyhoz képest, hiszen második helyre keleti szomszédaink, a románok kerültek, akik 749 lakást vásároltak 2020-ban. A tavalyi második Kína produkálta az egyik legnagyobb visszaesést a listában: 2020-ban a kínai állampolgárok lakásvásárlása 50%-kal csökkent, de a negyedik helyre így is felfértek az 520 lakás vásárlásával.

Kína mellett a vietnami és izraeli vásárlások produkálták a legnagyobb visszaesést (-56,6% és -60,5%-kal), ami nem meglepő tekintve, hogy a járványhelyzet miatt a külföldi befektetések visszaesése a távolabbi országokat erősebben érinti, mint közvetlen szomszédainkat például. Ha már újra a szomszédainknál tartunk,

érdemes kiemelni Szlovákiát, ami az egyetlen ország volt a listában, melynek állampolgárai több lakást vásároltak 2020-ban, mint az azt megelőző évben

- északi szomszédaink 6,1%-kal vettek több lakást hazánkban, egész pontosan 657-et.

A vásárlások számához képest kevéssé változott ugyanakkor azok jellege. A nyugat-európai vevők között továbbra is több a nyugdíjas korú, akik sokkal inkább az olcsóbb lakásokat keresik vidéken. Ennek megfelelően a nyugat-európai országokból érkező vevők átlagosan 20,25%-a volt 65 éves vagy annál idősebb, az átlagos érték, amennyiért vásároltak pedig mindössze közel 25 millió forint volt. A nyugdíjas korosztály leginkább Svájcban aktív, hiszen az ottani vásárlók 35,1%-volt 65 éves, vagy idősebb. Nyugat-Európából a legolcsóbban a belgák és a hollandok vásároltak alig több, mint 13 millió forintért.

Ahogy az az ábrán is látszik

a fővárosban továbbra is a kínai, vietnami és izraeli vevők a legtevékenyebbek, ahogy mind a három ország állampolgárai 90%-ot meghaladó arányban vásároltak Budapesten

- ezek minden bizonnyal befektetési célú lakásvásárlások, bár a kínaiak közül sokan is költöznek ide. Ennek megfelelően ők is vásároltak a legdrágábban: a kínai és a vietnámi vevők átlagosan több mint 50 millió forintot, az izraeliek közel 40 millió forintot költöttek lakásokra.

Címlapkép: Getty Images