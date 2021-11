Új nevet kap a budai bevásárlóközpont

Felújított épülettel és új névvel, GOBUDA Mall néven várja majd vásárlóit a WING fejlesztésében újjáépített EuroCenter Bevásárlóközpont. Az épület a tervek szerint 2022 tavaszán nyitja meg kapuit a nagyközönség számára.

A WING 2021 tavaszán kezdte meg a vállalat tulajdonában álló óbudai EuroCenter Bevásárlóközpont felújítási munkálatait. Az épület bérbeadottsága jelenleg a 70 százalékot közelíti. Az építészeti korszerűsítésen túl a bevásárlóközpont szolgáltatás- és üzletpalettája is kibővül: a korábbi FMCG és non-food mágnesbérlők mellett további gasztronómiai üzletek, vendéglátóhelyek, nemzetközi multi és mono brandek, valamint felújított mozi és tetőkert is várja a jövőbeli látogatókat. A ház tetején kialakítanak egy 2000 négyzetméteres, játszótérnek is helyet biztosító zöld parkot.

A GOBUDA Mall teljes egészében az Access4you akadálymentesítési keretrendszer elvárásainak megfelelően készül. A belső terek és mellékhelyiségek akadálymentesítettek lesznek, valamint a parkolói szinteket is korszerűsítik a mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők, valamint babakocsival érkezők számára. A járványügyi helyzetnek megfelelően az épületbe fertőtlenítését szolgáló megoldásokat és érintésmentes funkciókat terveznek.

Képek és címlapkép forrása: WING