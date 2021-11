Kitiltaná az autóforgalmat Erzsébetváros belső részéről Niedermüller Péter

A polgármester az InfoRádói kérdésére elmondta, nagyjából melyik területről van szó. Csak az ott lakók és az érintett üzletekbe áruszállítók hajthatnak be jövő nyártól a védett övezetbe - számol be az Infostart

Védett övezetté nyilvánítaná 2022. július 1-től Belső-Erzsébetváros egy részét a VII. kerületi önkormányzat – erősítette meg a rádió érdeklődésére Niedermüller Péter polgármester a korábban már ismert információt.

A DK-s kerületvezető elmondta, nagyjából a Klauzál tértől a Károly körútig terjedő zónáról van szó a Wesselényi és a Király utca között, de még nincs döntés a pontos területről.

Hozzátette:

csak az azon a területen lakók és az ottani vállalkozások, üzletek, éttermek működését biztosító áruszállítók hajthatnak be

a védett övezetbe. Hangsúlyozta, még nincs döntés a pontos területről.

Sétálóutcákat, közösségi tereket szeretne a kerületi önkormányzat erre a részre.

Minimális autóforgalom, sok bicikli és gyerek, teraszok – adta ki a jelszót Niedermüller Péter.

„A védett övezet kialakítása a budapesti parkolási rend része, intenzív tárgyalásokra lesz szükség a fővárossal, a BKK-val, a Budapest Közúttal – felelte a polgármester arra felvetésre, hogy Budapest más területeinek közlekedésére milyen hatással lenne a változás. "Az Erzsébetvárosi Önkormányzat önmagában nem tudja ezt megvalósítani, csak akkor, hogyha van egy intenzív tárgyalássorozat, aminek a végén közösen kialakítunk egy parkolási és forgalomcsillapítási rendet."

Kiemelte, hogy a területhez legközelebb eső VI. kerülettel is egyeztetnek. „Van máshol is ilyen védett övezet – mondta Niedermüller Péter –, például a budai Vár az I. kerületben. Nem gondolom, hogy ha a Belső-Erzsébetváros kis részében létrejön ez a védett övezet, az különösen nagy hatással járna más kerületek forgalmi rendjére, de a szomszédos kerületekkel is tárgyalunk a kérdésről.”

