Merre tart a lakáspiac? - Így látják a legfontosabb szereplők

A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) 2021. októberi ülésén a lakáspiac aktuális helyzetét és folyamatait vitatta meg. A Testület kiemelten foglalkozott az építőipari költségek alakulásával, az otthonteremtési intézkedések hatásaival és az MNB által elindított NHP Zöld Otthon Programmal. Nézzük meg részletesen az egyes témákat!

Otthonteremtés

Az elmúlt évek otthonteremtési intézkedései 2015 óta a családokat közel 1400 milliárd forintnyi lakáscélú forráshoz juttatták, amelynek 47 százalékát a CSOK kölcsön, 45 százalékát a CSOK támogatás, 8 százalékát pedig az adóvisszatérítések adták. Ezen túlmenően a babaváró támogatások jelentős része, becslések szerint összesen mintegy 1100 milliárd forint is a lakáscélt támogatta. A leggyakrabban igénybe vett juttatás a CSOK, amelyet mintegy 200 ezer család használt fel lakáscélokra.

Az érintettektől érkező visszajelzések alapján néhány részletszabály felülvizsgálata megtörtént, amivel 2021 szeptemberének végétől az Otthonteremtési Program elérhetősége több ponton bővült, továbbá a veszélyhelyzetre tekintettel több feltétel teljesítésére rendelkezésre álló időtartam is hosszabbodott. Magyarországon a teljes termékenységi arányszám értéke 2020-ban 1,56 volt, a mutató emelkedett az elmúlt évek KSH által publikált 1,49-es értékeihez képest, amihez a LITT tagok meglátása szerint az otthonteremtési intézkedések is hozzájárultak.

Építési költségek, építőipar

2021-ben növekedett az építőipar megrendelésállománya, az első félévben közel 1000 milliárd forintnyi megrendelés érkezett a piacra a közbeszerzési eljárásokon keresztül, ami mintegy 200 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszaki közbeszerzési megrendeléseinél. 2021 első félévében közel kétszázzal több közbeszerzési eljárás kapcsolódott az építőiparhoz, mint 2020 azonos időszakában.

A növekvő építési igényekkel párhuzamosan egyes építőanyagok áraiban kiugróan magas emelkedés volt megfigyelhető:

az építési fa- és fűrészáru 95 százalékkal, a betonacél és acél termékek 62 százalékkal, a bányászati termékek pedig 31 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

A kiugró áremelkedések és a hozzá társuló építőanyag-hiány kormányzati intézkedések bevezetését tette szükségessé, bizonyos termékkörökre egy kiviteli regisztrációs eljárást vezettek be, a bányászati szektorban pedig egy extra bányajáradékot vezettek be, amely egy meghatározott egységárszint feletti értékesítések esetén, a többlet árbevétel 90 százaléka adókötelezettségként befizetendő. Az építőanyagok hazai ellátásában, több termékkörben is magas fokú koncentráció figyelhető meg, ami lehetőséget adott a piaci folyamatok által indokoltnál is magasabb áremelésekre. Ennek kivédésére az állam létrehozott a Magyar Fejlesztési Bank kezelésében egy tőkealapot, amelynek célja a hazai tulajdon arányának növelése az építőanyag-ellátási szektorban. Ezen belül is kiemelt cél a tégla, szálas szigetelés és bányászat termékek termékkörében egy valós versenyt eredményező helyzet elérése. Elhangzott olyan vélemény, hogy az építőipar hatékonysága az áremelkedés ellenére sem javul kellő mértékben, a BIM (Building Information Modeling) minél szélesebb körű bevezetése sokat segíthet ezen a téren, továbbá a BIM használatával elérhető lenne, hogy az épületek a teljes életciklusuk alatt is összességében alacsonyabb költségekkel tudjanak működni.

Kereslet és Zöld Otthon Program

2021-ben a LITT szakemberei szerint az új építésű lakóingatlanok iránt erős volt a kereslet, kiemelten a családi házak iránt. A használt lakások iránti kereslet ugyanakkor visszaesett idén, ami fékezheti az újlakás tranzakciókat is, tekintve, hogy a vásárlók jellemzően használt lakás értékesítése után költöznek új építésű ingatlanba.

A kereslet visszaesését a tranzakciószámok egyelőre nem igazolják vissza, az idei évben a Duna House és más elemzők szerint a tavalyinál bő 20 százalékkal több, országosan mintegy 150 ezer adásvétel valósulhat meg, ami eléri a 2019-es számokat. Ennek legnagyobb részét továbbra is a használt lakások adják.

Elhangzott olyan tapasztalat, miszerint 2021 nyarán még a befektetési célú kereslet dominált az új lakások iránti érdeklődésekben, októbertől azonban már a saját célra vásárlók érdeklődése képviselt nagyobb súlyt, továbbá a nagyobb lakások iránti kereslet is felélénkült. A szakemberek a következő egy évben fokozott keresletre számítanak a lakáspiacon, amiben a ZOP mellett a bejelentett egyszeri jövedelemtranszferek és adóvisszatérítések, valamint egyes kormányzati programok – a jelenleg elérhető hivatalos információk alapján – 2022 során várt kifutása is szerepet játszhatnak előrehozott kereslet generálásán keresztül.

A Testületi Tagok egyhangú véleménye szerint a ZOP jelentős érdeklődést generált az új lakások iránt. A szakemberek jó stratégiai lépésnek tartják, hogy a ZOP elindításával megjelent szempontként az energiahatékonyság a lakás- és finanszírozási piacon is. Egyes tapasztalatok szerint a ZOP hatására több átalakítást magába foglaló projekt is elindult, ahol CC energetikai minősítésű lakóingatlan fejlesztést úgy módosítanak, hogy az megfeleljen a program szigorúbb energetikai előírásainak. Pozitívumként értékelték, hogy a keresletet ösztönző program kínálatoldali ösztönzéssel (kedvezményes áfa) párhuzamosan jelent meg. A Bankszövetség rendelkezésére álló információk szintén megerősítik a program iránti nagy érdeklődést. A ZOP hitelkérelmek fele-fele arányban vonatkoznak családi házak és lakások finanszírozására, és előretekintve is megfogalmazódott az a vélemény, miszerint a ZOP-on belül számottevő lehet a kereslet a családi házak iránt. A fejlesztők a program 200 milliárd forintos kerete kapcsán összességében arra számítanak, hogy akár 10 hónap alatt, azaz már 2022 közepén is kimerülhet.

Lakásfejlesztések

A tagok között volt, aki idén 3–5 százalékos, más inkább 15 százalékos növekedést tapasztalt a lakásépítési költségekben. Elhangzott olyan vélemény, miszerint a kormányzati intézkedések költségkorrekciós hatása csak átmeneti lesz, és erős költségoldali nyomás nehezedhet a szektorra. A teljes 2021-es évre a piaci szereplők szerint hozzávetőlegesen 20 ezer lakás átadása várható.

A 2021-ben eddig megvalósult lakóingatlan-átadásoknál megfigyelhető egy eltolódás a családi házak irányából a lakások felé, amelyek 70 százalékos részarányt értek el.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2020 év végén nagyszámú családi házas építkezés fejeződött be az energetikai szabályok eredetileg 2021-től várható szigorítása miatt. A fejlesztések kapcsán elhangzott, hogy a megnövekedett költségekhez a nagy fejlesztők voltak képesek jobban alkalmazkodni, a kisebb szereplők aktivitásában egyértelmű csökkenést látnak a tagok. A rozsdaövezeti szabályozásban történt áttörést a Testületi Tagok fontosnak tartják, amivel megjelent (a használt lakások piaca mellett) az új lakások piacán is a nulla százalékos áfa. Ugyanakkor véleményük szerint kevésbé felmérhető, hogy milyen volumenű rozsdaövezeti átadásokkal lehet számolni. A rendelkezésre álló információk alapján az illetékes kormányzati szervhez beérkezett kérelmek Budapest vidék közötti megoszlása kiegyenlített, és jellemzően egy-egy ingatlan fejlesztésére vonatkoznak a kérelmek. A beérkező kérelmeket urbanisztikai és várostervezési elvek mentén elemzik, amelynek során fontos szempont, hogy a fejlesztések a közlekedési- és közmű-infrastruktúrával, valamint egyéb szolgáltatásokkal jól ellátott helyekre koncentráljanak.

