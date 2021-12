Bemondták a szakik: 2022-ben ilyen megbízási időre és árváltozásra számítsunk ha felújítunk, vagy építtetünk

Nehéz volt az idei év mind a lakosság, mind az építőipari szektor tagjai számára, a hiány és gyorsan változó árak folyamatos bizonytalanságban tartották az egész piacot. Ezeket a tapasztalatokat összegzi az újHÁZ Centrum legújabb kutatása, amely szerint a felújító és építkező magyarok 83 százaléka érzékelt költségnövekedést a beruházás közben, a kivitelezők pedig az árak további emelkedésével és 1-6 hónapos vállalási idővel számolnak a 2022-es évre. A felmérés bemutatója során azt is megtudtuk, hogy árkorrekciókra azoknál az építőipari termékeknél lehet csak számítani, ahol az árak elszállását, valamilyen külföldi (gyárak leállása a járvány miatt, BASF gyár leégése, stb.) eseményből fakadó, jelentős kínálatvisszaesés okozta. A többi anyagnál, nem látni olyan piaci folyamatot, ami áresést idézne elő.

2021-ben mind a gazdasági-, mind pedig a közéletben forró téma volt az építőanyagárak drasztikus emelkedése, valamint annak okai és következményei. Az energiaárak nemzetközi növekedése, a nagyhatalmak közti konfliktusok, a konténerhiány és az Ever Given konténerhajó megakadása mind hozzátettek ahhoz, hogy a lakosság az elmúlt évben készlethiánnyal és megugró árakkal találkozzon az építőanyagok piacán.

A kutatás eredményeinek bemutatóján Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója elmondta, hogy a kínálat visszaesése, valamint a családtámogatásokkal fűtött építkezési és felújítási hullám egyszerre két oldalról generáltak árnövekedést, ugyanakkor nem minden építőipari termékre volt igaz a sokszor emlegetett 50%-os, vagy akár még magasabb drágulás.

A fa, az acél és a hőszigetelő anyagoknál volt drasztikus az emelkedés.

A szakértő elmondta, hogy azoknál a termékeknél, ahol nem a kínálat hiánya és lassú feltöltődése okozott nagy áremelkedést, ott nem számítanak árkorrekcióra.

Rázsóné Szórády Csilla újHÁZ Centrum, vezérigazgató Dr. Rázsóné Szórády Csilla a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán – jelenleg BGF - szerzett diplomát, majd a Janus Pannonius Egyetemen mesterdiplomázott okleveles közgazdászként. Pályafutását 1997-ben kezdte.

Mit éreztek a magyarok, mennyivel drágultak a költségeik?

Az újHÁZ Centrum kutatásából kiderült, hogy a magyar lakosság körülbelül 30 százaléka felújított, 3 százaléka pedig építkezett 2021-ben. Meglepően sokan voltak azok, akiknek nem valósultak meg tervei, a kutatás kitöltőinek 18 százaléka elhalasztott felújításról, 4 százaléka pedig elnapolt építkezésről számolt be. Az elmaradt munkálatok mögött 45 százalékban a drasztikus árnövekedés, 16 százalékban a szakemberhiány, 12 százalékban pedig az alapanyaghiány húzódott, de a megfelelő hitel megszerzése, illetve előző ingatlanuk eladása is többeknek okozott problémát.

A kitöltők mindössze 1 százaléka nyilatkozta, hogy menet közben csökkentek munkálatainak költségei, és 16 százalékuk számolt be az előzetes elképzelésekkel azonos árakról. Az építkezők-felújítók 23 százaléka minimális, azaz 5-10 százalékos, legnagyobb részük, 38 százalékuk pedig jelentős, vagyis 15-30 százalékos költségnövekedést tapasztalt. Voltak azonban, akik ennél is drasztikusabb áremelkedésről számoltak be, a munkálatokat végzők 14 százaléka szerint az árak megduplázódtak, 8 százalékuk szerint pedig sokszorosukra nőttek. A költségek kapcsán elmondható, hogy inkább a kisebb településeken élő, jellemzően házfelújítást végző lakosok tapasztalták a jelentős növekedést.

Az építőanyagkereskedő-hálózat tapasztalatai kapcsán Dr. Rázsóné Szórády Csilla elmondta, hogy az idei évben bekövetkező nemzetközi és országos építőipari anyaghiányt csak úgy lehetett részben orvosolni, hogy amikor volt rá alkalom, akkor jelentősen növelték a raktárkészleteket, ez az esetükben a készlet értékbeli megduplázását, 2 milliárd forinttal való növekedését jelentette. A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy az átlagosan 6-8%-os profitrátával dolgozó építőanyag-kereskedők sokszor nem a profit megtartására, hanem az értékesített mennyiség szinten tartására törekedtek.

Belevágjuk vagy sem? Lesz szaki? Drágul még?

A kutatás alapján a magyarok 3 százaléka tervez építkezni, 21 százaléka pedig felújítani 2022-ben. Ezek a számok elmaradnak az idei évtől, hiszen 2021-ben 3 százalék építkezett, 30 pedig újított fel, és elmondható, hogy csak a lakosság egytizedét teszik ki azok, akik az idén is és jövőre is végeznek munkálatokat.

De aki nem mer belevágni, az vajon mitől tart? A felmérés kitöltőinek 16 százaléka a növekedő áraktól, 6 és 4 százaléka pedig a szakember- és alapanyaghiánytól tartva nem vág bele munkálatokba. Az emberek felének nincs konkrét terve a következő évre vonatkozóan, bár mindehhez hozzátartozik az is, hogy több olyan kisebb munkálat van, amit nem szükséges egy évvel előre megtervezni, így az építkezők és felújítók aránya év közben még növekedhet.

Kép forrása: újHÁZ Centrum

A felmérésből az is kiderül, hogy:

az építkezők és felújítók 13 százaléka vett igénybe valamilyen otthonteremtési támogatást az idén; 6 százalékuk az Otthonfelújítási Támogatással, 5 százalékuk a CSOK-kal, 3 százalékuk a Babaváró hitellel, 1 százalékuk pedig egyéb támogatásokkal élt.

Mire számíthatunk 2022-ben?

A felmérésben a hálózat partnerkivitelezőinek a meglátásai és várakozásai is szerepelnek. A szakemberek elárulták, hogy szerintük a megbízók 19 százaléka a kültéri burkolatokon, térköveken, 14-14 százaléka a falazó elemeken és csempéken, burkolatokon próbált spórolni, de a festékek és a faanyag árára is érzékenyek voltak.

Az alapanyaghiányokból kifolyólag a megbízók 24 százaléka a szigetelőanyagokból, 19 százaléka pedig a falazó elemekből képzett biztonsági tartalékot, de a csempéket, szerkezeti elemeket, sőt, a faanyagot, kültéri burkolatokat, térköveket és festékeket is sokan vették meg jóval előre.

A jövőre vonatkozóan a lakosság számára is hasznos információ lehet, hogy:

a kivitelezők kétharmada 1 és 6 hónap közötti megbízási időkkel számol 2022-re.

Viszonylag kevesen, a szakemberek 14 százaléka tervez ennél rövidebb időtartammal, míg egyötödük 6-12 hónapos, vagy akár egy évnél is hosszabb megbízási időkre számít. A felmérés a várható alapanyagárak terén is kikérte a szakértők véleményét. A kivitelezők kevesebb, mint ötöde számít stagnáló vagy csökkenő árakra, majdnem felük azonban növekedésre készül. A szakértők fennmaradó egyharmada vagy nem tudja megítélni a következő év változásait, vagy termékenként különböző változásokra számít.

Kép forrása: újHÁZ Centrum

A bemutató során előkerült a minőségi lakhatás, valamint a minőségi építőipari anyaghasználat kérdésköre is. Dr. Rázsóné Szórády Csilla arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak az alapanyagok, hanem a minőségi szakemberek megválasztására is érdemes odafigyelni. Ez a jelenlegi munkaerőhiányos környezetben nem egyszerű, hosszú távon ezért az új szakemberek képzése, a szakma megismertetése a fiatalokkal, valamint az olyan jellegű digitalizációs és korszerűsítési munkák is ajánlatosak, amelyekkel a mély tudást nem igénylő folyamatok automatizálhatók, és helyettük több érdemi munkát végezhetnek az építőiparban dolgozók. A kereskedők, gyártók számára a hatékonyságot vagy kapacitást növelő beruházások piaci környezetben viszont csak akkor térülnek meg, ha hosszú távú és kiszámítható szabályozási környezetben tudnak évtizedekre előre tervezni.

Címlapkép forrása: Getty Images