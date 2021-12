Itt az igazság a fillérekért kínált olasz álomlakásokról - Mi lett az új tulajdonosokkal?

Korábban mi is írtunk arról , hogy egyes olasz városokban jelképesen 1 euróért kínáltak lakásokat annak érdekében, hogy visszahozzák az életet és megállítsák a települések elnéptelenedését. Sok más településen azonban ha nem is 1 euróért, de piaci alapon is nagyon kedvező áron lehetett saját ingatlanhoz jutni. Ezúttal a 24.hu CNN cikke alapján azt nézte meg, hogy mi történt azokkal a vásárlókkal, akik belevágtak a projektbe, mennyire elégedettek utólag a döntésükkel és mik voltak az első tapasztalataik.

Az elmúlt években több olasz város is szinte ingyen, jelképes 1 eurós áron kínált eladásra lakásokat azoknak, akik hajlandók voltak odaköltözni és felújítani az egyébként elnéptelenedő település ingatlanait. Sokan voltak azonban olyanok, akik ennél valamivel többet is hajlandók voltak rááldozni a lakásuk megvásárlására annak érdekében, hogy kevesebbet kelljen a felújítással foglalkozniuk. A vásárlók közül most többen is megosztották, hogy mi történt a vásárlást követő időszakban.

A CNN nemrég Biccari falujába látogatott, ahol januárban kezdték el az egy eurós, felújításra szoruló lakások értékesítését, emellett azonban kedvezményesen, pár ezer euróért jobb állapotú házakat is a piacra dobtak. A program első éve nagyon sikeres volt, többen már be is költöztek új otthonukba, közülük beszélt néhányakkal a lap újságírója.

Az argentin felmenőkkel rendelkező Mariano Russo 7 ezer euróért vásárolt egy 55 négyzetméteres, kétszintes házat, amivel elmondása szerint szinte semmit nem kellett csinálnia, hiszen nem sokkal korábban újították fel, sőt, még a falakat is kifestették. Bár adókra ezen felül 3 ezer eurót kellett befizetnie, nem bánta meg a döntést. Véleménye szerint a jövőben fel kell majd újítani a vízvezetékeket és a fűtést, de eddig kevesebb mint 4 millió forintból van egy jó alapokon álló 55 négyzetméteres háza.

Egy másik korábbi vásárló, Rolf Bauer német mérnök is megszólalt, aki nyugdíjasként költözött Olaszországba. Elmondása szerint s zereti a falusi életérzést, és szeret Pugliában élni. Ő egyébként 3 0 ezer eurót, vagyis több mint 10 millió forintot fizetett a teljesen felújított otthonáért. Nem akart egy euróért felújítandó házat venni, mert túl sok munkája lett volna vele.

Szintén Biccariban telepedett le egy moszkvai üzletasszony is, akinek tolmácsa, Aksana Klimavets segített az üzlet megvalósításában. A nő 15 ezer eurót fizetett az ingatlanért. Bár a teljes adásvételi folyamat hónapokig tartott, a házat teljesen felújított állapotban vehette át. Az oroszok számára egyébként Puglia térsége az egyik legkedveltebb úti cél. Bariban repülőtér is van, ami megkönnyíti az utazást.

Az látszik tehát, hogy nemcsak az egy eurós házak népszerűek Olaszországban, sokan ennél többet is hajlandók költeni egy jobb állapotú ingatlanra. Az európai áraknak így is a töredékét fizetik ki, akár 100 ezer forint körüli négyzetméterárral számolva, ami még mindig jóval olcsóbb, mintha egy nagyvárosban vásárolnának lakást.

