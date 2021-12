Egészen a Batthyány térig hozna be vonatokat a BFK

Átfogó vágány- és megállófelújításba kezd szentendrei HÉV mentén a Budapest Fejlesztési Központ, amelyhez kapcsolódóan vonatokat vezetnének be Esztergom felől egészen a Batthyányi térig - ezekről és további vonatkozó fejlesztésekről beszélt Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója szerda reggeli sajtótájékoztatóján . A beruházás keretei közt megújulna az elhanyagolt szentendrei HÉV-állomás is melyből, ha a helyi önkormányzat is becsatlakozik, Szentendre második főtere is lehetne.

Jelenleg Budapest legnagyobb forgalmú vasútvonala a Szentendrei HÉV, aminek fejlesztése a Budapest Fejlesztési Központ egyik kiemelt feladata. Ennek jegyében átfogó fejlesztésekbe kezd a BFK a vonalon, melynek részeként az összes megállóhely megújul, sűrűbben közlekednek majd a járatok valamint az Esztergom felől érkező vonatok egy részét is bekötik a vonalba Kaszásdűlő megállónál.

A fővárosi szakaszon minden megálló megújul - 55 cm magas, és 120 méter hosszú peronok létesülnek, melyek az új HÉV szerelvényekkel együtt biztosítják az akadálymentes fel- és leszállást. A föld alatti megállókban (Batthyány tér és Margit híd) pedig liftek és mozgólépcsők fogják biztosítani az akadálymentes átszállás lehetőségeit.

A budapesti szakasz kapcsán Vitézy még arról is beszélt, hogy az egy vágányos Duna-hídon és a nyugati környékére jelenleg nem tud több vonat közlekedni, a kapacitásokat viszont mindenképp bővíteni kell, hogy még többen tudjanak vonattak ingázni a főváros az attól észak-nyugati agglomeráció között (Esztergommal bezárva).

A BFK vezérigazgatója így bejelentette, hogy Piliscsaba és Pilisvörösvár felől vonatok fognak becsatlakozni a H5-ös hév vonalába Kaszásdűlő megállónál, Batthyány téri végállomással.

Ide az Esztergom felől érkező szerelvények egy része is befutna, ami nem azt jelenti, hogy kevesebb járna a nyugatiba, pusztán több vonattal lehetne bejutni Budapestre. Ehhez a bekötéshez új vonatokra is szükség lesz, hiszen a jelenlegi vonatoknak más az áramellátása, mint a HÉV-eknek. A BFK így olyan szerelvényeket tervez beszerezni, amelyek mindkét vonalon képesek lesznek közlekedni.

A vonatbekötés a megállók felújításához képest viszont csak távlati terv, mindenesetre a kormány biztosítja rá a forrásokat. A tervezési munkákat már a napokban megrendelik a tervezőtől.

Az agglomerációs szakaszon szintén egységes peronok és B+R (biciklis) parkolóhelyek létesülnek, valamint fejleszteni fogják az energiaellátást és a pályainfrastruktúrát. Ez utóbbi sebességnövekedéssel is jár, ami azt jelenti, hogy a nem-városi szakaszokon az átlagos 80-ról 100 km/h-ra gyorsulhatnak a szerelvények. Növelik a járatsűrűséget is, hiszen a tervek szerint Szentendréről óránként 8-ról 10-re növelik a járatszámot, így lesznek majd olyan gyorsvonatok is, amik nem állnak meg minden megállóban.

Vitézy Dávid továbbá bejelentette, hogy új intermodiális csomópontok jönnek létre Szentendrén és Pomázon, azaz megújult, integrált volánbusz és HÉV-állomások keletkeznek.

"Szentendre Magyarország egyik ékszerdoboza, a jelenlegi hévállomás és az ahhoz tartozó közterek pedig egész egyszerűen méltatlanok ehhez" - jelentette ki a BFK vezérigazgatója, így átfogó köztérfejlesztésbe kezdenek Szentendrén. Az új megállón egyesített utasforgalmi tér létesülne a volánbusszal és hévvel közlekedőknek, ahol összesen 300 P+R parkoló és 300 biciklitároló, valamint kiskereskedelmi vendéglátóhelyek is helyet kapnának. A terveket részletezve Vitézy elmondta, hogy a HÉV ugyan oda fog beérkezni, mint most, mellette az egyik oldalra a P+R parkolók egy része kerülne, másik oldalára pedig a fedett volánbusz-állomás. A jelenlegi buszállomás hátsó részén kör-alapú parkolóházat építenének, melynek földszintjén taxiállomások és úgynevezett "kiss and drive" megállók létesülnek, amik a zavartalan gyors be- és kiszállást teszik lehetővé (hogy ne csak vészvillogóval megállva kelljen kiugorni az autókból).

A BFK a tervek kialakítása során az állomással szomszédos önkormányzati területekre is figyelt, amire ugyan nincsen hatáskörük, de javaslatokat azért ide is megfogalmaztak. A BFK ide új üzletközpontot vízionál, valamint a kazánház kulturális célú megújítását. Az új megállóval és a fejlesztett közterekkel így egy igazi európai-minőségű városközpont jöhetne létre, mely Szentedre második főtere is lehetne.

A fenti fejlesztéseknek köszönhetően a járatidők csökkenésére kell számítani: Szentendréről az eddigi 39 perchez képest 32-35 perc alatt lehet majd a Batthyány térig eljutni, Békásmegyerről pedig 1 percet rövidül az utazási idő.

A fejlesztések a fővárosi és az agglomerációs szakaszon más-más ütemtervek szerint alakulnak majd. A Batthyány tértől Kaszásdűlőig, majd az onnan Békásmegyerig tartó szakaszok fejlesztésére jövő év elején szeretnék megszerezni az építési engedélyt – itt 2022 végéig elkészülnek a kiviteli tervek, és ha minden jól megy, akkor 2023-ban elkezdődhet a kivitelezés. A befejezés 2025-re várható.

A külső szakaszon Békásmegyertől Szentendréig az engedélyek beszerzése után majd 2023 elejére készülnek el kiviteli tervek, a befejezés pedig szintén 2025-re várható.

