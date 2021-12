Kiderült, mennyi pénzt szórtunk el külföldi nyaralásra

Összesen mintegy 226 milliárd forintot költöttek el utazásaik során a külföldre utazó magyarok 2021 harmadik negyedévében. Az utazásaink száma egyharmaddal lett több mint egy évvel korábban, de a 2019-es csúcsév azonos időszakához képest ez 40%-kal kevesebb - derül ki a KSH legfrissebb, 2021 harmadik negyedéves utazási összefoglalásából.

2021 III. negyedévében a magyar állampolgárok 4,6 millió alkalommal utaztak külföldre, 32%-kal többször, mint a járvány által érintett, egy évvel korábbi időszakban. 2019 III. negyedévhez viszonyítva a kiutazások száma 40%-kal esett vissza.

Az egynapos utazások száma mintegy ötödével, a többnaposoké majdnem kétharmadával bővült 2020 azonos negyedévéhez képest. A legtöbben Ausztriába, Szlovákiába és Horvátországba látogattak, az utazások 58%-a ebbe a három országba irányult. A magyarok átlagosan 3 napot töltöttek el utazásaik során külföldön, fél nappal többet, mint egy évvel korábban.

Mennyit költöttünk?

A külföldre utazó magyarok az egy évvel korábbinál folyó áron több mint negyedével nagyobb összeget, 226 milliárdot költöttek.

Ez fejenként és naponta átlagosan 16 200 forintos utazási kiadást jelent.

Vagyis egy 3 napos utazás során átlagosan 48 600 forintot költöttek a magyarok fejenként, ami egy négyfős család esetében már 194 400 forint.

Az egy napra jutó költés a 2020., illetve a 2019. III. negyedévinél is magasabb volt. A megnövekedett utazásszám mellett a tartózkodási idő is jelentősen nőtt (+57%), ami az átlagos árszínvonal-növekedéssel együtt tekintélyes költésnövekedést eredményezett (+91%). A kiadások közül a legnagyobb összeg a Horvátországban nyaralókat érintette, de jelentősek voltak az Ausztriába és Görögországba látogatók költései is.

2021 augusztusában a külföldi utazások fogyasztói ára átlagosan ötödével volt magasabb 2019 augusztusához viszonyítva, ebben szerepet játszott a forint euróval szembeni leértékelődése is.

A Covid19-járvány harmadik hulláma után a kiadások motivációs szerkezete kezd visszarendeződni a hagyományos turisztikai formába. 2021. III. negyedévben a szabadidős célú utazások aránya újból emelkedésnek indult a bázisidőszakhoz képest (+14%) a rokon- és barátlátogatási, illetve vásárlási célú utak csökkenő részaránya mellett.

