Óriási raktárbővítést hajtott végre egy cég: két helyszínen, 40 ezer négyzetmétert épített fel

A folyamatok véglegesítése és a próbaüzem után teljes fordulatszámon működik a Raben Trans European Hungary Kft. idén átadott két új raktára. A dunaharaszti és a pécsi létesítmény beruházásai közel 100 új munkahelyet teremtettek. Az Európa 14 országában jelen lévő vállalat tevékenységének bővítése tovább folytatódik: jövőre elkészül az új győri központ is.

Két új fejlesztési projektjét fejezte be idén a Raben Trans European Hungary Kft. A logisztikai szolgáltató vállalat a székhelyének is otthont adó Dunaharasztiban mintegy 30 ezer, Pécsen pedig több mint 10 ezer négyzetméteres új logisztikai központot nyitott meg. A beruházások alapvetően a cég meglévő portfóliójához igazodnak, de mindkét helyszín alkalmas arra, hogy a jelenlegi ügyfelek elvárásain felül a jövőbeni partnerek igényeit is kiszolgálja.

A dunaharaszti komplexum az 51-es főút mellett, a CTPark Budapest South ipari park részeként épült fel. Legfőbb sajátossága a szabályozott hőmérséklet, amely ideálissá teszi az élelmiszeripari, valamint FMCG nem élelmiszer termékeket gyártó és forgalmazó cégek számára. A raktár három részre oszlik: a hűtött zónában 0 és 4, a szabályozott hőmérsékletű szekcióban 14 és 18, míg az úgynevezett környezeti hőmérsékletű területen 5 és 25 Celsius-fok közötti értékek állíthatók be.

Szintén idén helyezték üzembe a Raben új pécsi raktárát az M60-as autópálya mentén, az Inpark Pécs területén. Az alig több mint fél év alatt megvalósult, csaknem 11 ezer négyzetméteres központ a cég legfontosabb helyi partnerének kiszolgálását teszi még rugalmasabbá, kiszámíthatóbbá és költséghatékonyabbá. Emellett a raktár átrakó (úgynevezett cross-docking) része a vállalat országos lefedettséget biztosító depóhálózatának is fontos része.

A baranyai megyeszékhelyen beüzemelt raktár sajátosságai közé tartozik, hogy adó- és vámraktári engedélyei révén jövedéki termékek tárolására és kezelésére is alkalmas.

Mindkét létesítményben fontos szerepet kaptak a fenntartható, környezettudatos megoldások – ez az épületgépészeti elemek mellett a raktári eszközökben is megnyilvánul. A lítiumion-akkumulátoros anyagmozgató berendezéseknek a hagyományos ólom-savas változatokhoz képest hosszabb a várható élettartamuk, továbbá energiahatékonyabbak is.

Az idei két új projekt után már folyamatban van a Raben következő fejlesztése Győrben, amellyel az észak-dunántúli, valamint a nyugati irányú nemzetközi gyűjtőszállítmányozási tevékenység ér új szintre.

Címlapkép forrása: Raben