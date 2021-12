Hamarosan jön a BKK digitális vonaljegye

BKK automaták hűlt helyével találkozhattak Budapest több részén is azok, akik jegyet, bérletet szerettek volna vásárolni a napokban. Vitézy Dávid posztjában több helyszíni kép is szerepel a hiányzó gépekről: kevesebb automata lesz mostantól a Széll Kálmán téren, a Szent Orbán téren, Városmajornál, a Nyugati pályaudvarnál, a Tímár utcánál, a Bikás parknál és még sok más megállóban. Az intézkedések magyarázatául a BKK közleménye szolgálhat, melyben azt írják, hogy egyre többen választják az online vásárlási csatornákat, ehhez alkalmazkodik a BKK. Ennek keretében optimalizálják az automatahálózatot, valamint bővítik az online értékesíthető termékek körét, így például bevezetés előtt áll a digitális vonaljegy. Az nem derül ki a közleményből, hogy ez mikorra várható. A gyors és alkalmankénti vonaljegyvásárlásra a legjobb lehetőséget eddig az automaták nyújtották, most viszont olyan időszak veszi kezdetét, amikor már kevesebb automata van, de még az online lehetőség sem áll rendelkezésre.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Egyszerre optimalizálja a jegyautomatáit a BKK, és fejleszti az online jegyvásárlási lehetőségeit. A napokban sorra tűnnek el a forgalmasabb csomópontokról is a BKK automaták, Vitézy Dávid posztja alapján ezek az automaták a BKK bevételeinek többségét, mintegy 55%-át szedik be, emiatt is érthetetlen, hogy miért csökkentik a számukat.

A mobilapplikáció megjelenésével a legtöbb jegytípust már meg tudják vásárolni azok, akik rendelkeznek az alkalmazással, illetve szívesen választják a kártyás fizetést, az egyik meghatározó jegytípust - a vonaljegyet - azonban egyelőre nem. Egy BKK közleményre hivatkozva, szintén a posztból kiderül, hogy egy automata havi üzemeltetési költsége 130 ezer forint, vagyis ennyit spórol a főváros egy gép leszerelésével.

A BKK is kiadta a közleményét az üggyel kapcsolatban, amelyben azt írják, hogy egyre többen választják az online csatornákat amikor BKK jegyet, vagy bérletet vásárolnak és a céljuk, hogy alkalmazkodjanak a fővárosban közlekedők igényeihez, szokásaihoz, ezért az automatahálózat optimalizálásával párhuzamosan fejlesztik a FUTÁR applikációt és bővítik az online értékesíthető termékek körét,

így például bevezetés előtt áll a digitális vonaljegy.

Nem tudni azonban, hogy mikor.

A közleményben kitérnek arra is, hogy folyamatosan figyelik a bevételek alakulását, az automaták kihasználtságát és ez alapján módosítják a készülékek számát a városban. "Az automaták értékesítési forgalma a 2019-es évhez viszonyítva idén várhatóan közel 40 százalékkal mérséklődik, a tranzakciószámok tekintetében pedig több, mint 30 százalékos a csökkenés. A mutatók alapján voltak olyan helyszínek, ahol 5 egymás mellett álló, közepesen kihasznált automata forgalmát 3 jobban kihasznált automatával is biztosítani lehetett. Ezeken a helyszíneken kevesebb automatával és kevesebb üzemeltetési költséggel is biztosítható ugyanaz a bevétel" - írják.

Az online vásárlási lehetőségek alapvetően gyorsabb és kényelmesebb megoldást nyújthatnak azok számára, akik rutinosan mozognak ebben a világban. A bérleteket így könnyen meg lehet váltani az applikációban, az egyszeri alkalmakra viszont vonaljegy vásárlására még nincs lehetőség. A gyors egyszeri vonaljegy-vásárlásra az automaták nyújthatják a legjobb lehetőséget, a számuk csökkentésével azonban a gyorsaság kérdőjeleződik meg.

Ezért is dolgozik a BKK az online vonaljegy bevezetésén, illetve a FUTÁR alkalmazás frissítésén, amelyen belül elérhető lesz a mobiljegyvásárlás funkció. Amint ez eljön vélhetően sokan lesznek, akik az automaták helyett az online felületet választják, addig viszont egy olyan időszak kezdődik, amikor még szűkebb a lehetőségek köre, és időben nagyobb tervezést igényel, hogy jeggyel együtt, nem elkésve sehonnan, lehessen használatba venni a budapesti tömegközlekedést.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt