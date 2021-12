Elfogadta a kormány - Indulhat a 3 ezer milliárdos gigafejlesztés Budapesten és környékén!

Tegnap este beszámoltunk róla , hogy elfogadta a kormány a Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégiát, amely kijelöli Budapest és a fővárosi agglomeráció vasút- és HÉV-fejlesztésének rendszerszintű irányait és céljait. Az óriási, mintegy 3 ezer milliárdos program legfontosabb elemei között szerepel korszerű járművek beszerzése, vasútállomások megújítása, a felszabaduló rozsdaterületek rehabilitálása, és az egyik legkomolyabb elem, a Nyugatit és Kelenföldet összekötő vasúti alagút megépítése, melyről október elején még egy teljes konferenciát is szerveztünk a BFK-val közösen

A Magyar Közlönyben publikált kormányhatározat szerint elfogadja a kormány a stratégián belül az egységes elővárosi vasúthálózat fejlesztésének egymásra épülő lépéseit, az egyes vonalak kapacitásának bővítéséhez és a kínált szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, amelyek révén a Budapestet és vonzáskörzetét érintő vasúti és HÉV közlekedést igénybe vevők száma összességében megduplázódhat.

Mindezek mellett a határozat alapján elrendelik a stratégia kormányzati honlapon történő közzétételét. Továbbá a kormány elfogadja a stratégia végrehajtását szolgáló, a vasút hatékony működésének javítására, a vasút és a befogadó környezet funkcionális kapcsolatának erősítésére, valamint a szolgáltatás- és üzemeltetésfejlesztésre irányuló, a 2021–2040 közötti időszakra vonatkozó, intézkedési tervet.

Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a közösségi oldalán hosszan fejtette ki az elfogadott stratégia jelentőségét és mutatott rá a régóta vázolt ok-okozati összefüggésekre.

Mint írja:

A probléma

"A külső kerületekből és az agglomerációból ma szinte "mission impossible" a városba jutás és a hazamenetel. Miközben Budapest nem csak a belvárosból áll – a külső kerületekben és az agglomerációban élőket is megilleti a jó közlekedés. Naponta egymillió ember jön be autóval az agglomerációból és a külső kerületekből a belső városrészekbe. Dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni. Órákat állunk dugóban. Nemcsak az időnket vesztegetjük, hanem a levegő is rosszabb, és óriási stressz a munkába vagy hazajutás. A helyzet magától csak rosszabb lesz: a külső kerületek és a főváros környéki települések népessége folyamatosan nő. Ezt a kihívást kell megoldani, és ebben a vasút a város és környékének aranytartaléka." - írja az államtitkár.

A megoldás

"A célok egyszerűek: mindenki érjen gyorsabban és kényelmesebben célba, legyen kevesebb a dugó, tisztább a levegő. A megoldás a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztése, vonzóbbá tétele, a hiányzó északi (Aquincumi) és déli (Galvani) peremhidak, kapcsolódó körúti elemek megépítése, ezzel a belváros tehermentesítése, és nagyszámú P+R, B+R parkoló létesítése külső csomópontokon, hogy le lehessen tenni az autót, biciklit.

Budapest és környéke közlekedése fejlődésének elengedhetetlen – de egyedül nem elégséges! - feltétele a vasút fejlesztése. Ez országos és európai jelentőséggel is bír, hiszen Budapest ma szűk keresztmetszet a vasútnak. Vonattal a Duna nehezen, csak egyetlen ponton (Déli összekötő) átjárható – miközben európai vonalak és az országos személyközlekedés is utat keresne itt kelet és nyugat, észak és dél között. A vasútnak újra fontos közlekedési eszközzé kell válnia Budapesten belül és a mainál sokkal kihasználtabb eszközzé a Budapest-agglomeráció közötti utazásoknál! Az európai, a magyarországi, a várostérségi és a budapesti vasúttal történő utazásokhoz sokkal átjárhatóbbá kell tennünk Budapestet!" - fejti ki Fürjes.

Hogyan?

A kormány által most elfogadott átfogó Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia a célok elérését biztosítja, méghozzá a következő módon:

4X: Minden elővárosi vasútállomásról óránként legalább négy vonat indul majd Budapestre,

3X: Átszállás nélkül legalább három metróvonal lesz elérhető,

2X: Megduplázódik az agglomerációból Budapestre vonattal és nem autóval érkezők száma.

1X: Megvalósul az integrált tarifaközösség, az utazás során elegendő lesz egyetlen bérlet vagy jegy vasútra, buszra, metróra, villamosra.Mindezt akkor érhetjük el, ha a vasút korszerűsítése átfogó.

Ezért:

A megkezdett korszerű járműbeszerzés tovább folytatódik, már most sokan használják az új Flirt és KISS-vonatokat;

Folyamatosan megújítjuk a vasútállomásokat;

Sokkal nagyobb kapacitású átmenő rendszerű pályaudvarokat hozunk létre a jelenlegi fejpályaudvarok helyett,

Fejlesztjük az infrastruktúrát, Budapestet behálózó szolgáltatást hozunk létre. A Kelenföldet, a Délit és a Nyugati pályaudvart összekötő vasúti alagút megépítésével egy több, mint 100 éves terv valósítunk meg;

Újjászületnek a felszabaduló rozsdaövezetek, új közösségi terek, parkok jöhetnek létre

A döntés alapján újabb 3 ezer milliárd forintot (plusz HÉV-fejlesztésre további ezer milliárdot) fordítódik Budapest és a várostérség közlekedésének fejlesztésére, döntően EU-s forrásokból.

A MÁV teljes éves utasforgalmának 75%-át (hévvel együtt ez évi 160 millió fő) ma is Budapest és a főváros agglomerációja közötti közlekedés adja.

A stratégiát a Budapest Fejlesztési Központ készítette, együttműködésben a JASPERS szakértőkkel, az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásával, a MÁV-val és az Információs és Technológiai Minisztériummal.

Hiteles-e ez a két évtizedes stratégia terv? Igen, mert forrás lesz rá. A húsz évre szóló terv első 1500 milliárd forintjára már garantált európai uniós forrás lesz 2027-ig - teszi hozzá a projektért felelős államtitkár.