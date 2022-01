Így újul meg a Mátyás-templom szomszédja - Képeken a leendő épület

Hetvenöt év után visszakapja a háborúban elpusztult képét a Mátyás-templommal szemben álló Szentháromság téri ingatlan. A tudományos konferenciaközpontként megújuló ingatlan homlokzata visszaidézi majd az egykor itt állt épületeket, belülről pedig egy modern többfunkciós rendezvényhelyszín várja majd az ide látogatókat. Látványtervek először a Portfolion.

A Várnegyed építészeti képe a világháborúban és az azt követő években a bombázások és az azt követő elbontások miatt megváltozott. Ez történt a Szentháromság téren, a Mátyás-templommal szemben lévő ingatlan esetében is. Az eredetileg itt álló épületeket a háborúban lebombázták, majd a romokat elbontották, és az üres telket a 80-as évek elején építették be a kor építészeti stílusában, így az itt lévő, mára leromlott állapotú épület nem egy organikus építészeti-történelmi fejlődés eredménye. A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) a tulajdonába került ingatlanon a Várnegyed történelmi arculatához, az UNESCO világörökségi környezethez illeszkedő stílusú épületrekonstrukciót akar megvalósítani. A tervezési feladattal a RAPA Architects Kft.-t és felelős vezető tervezőjét, Reisz Ádámot bízta meg.

A PADME létrejötte óta történelmi szempontból jelentős helyen lévő ingatlanokat újít fel és hasznosít az alapítvány oktatási, tudományos céljaira, amelyek kihasználatlanul, illetve elhanyagoltan álltak. Az alapítvány az elmúlt években a Várnegyed két leromlott állapotú, elhagyatott történelmi épületének kiemelkedő színvonalú rekonstrukcióját is megvalósította. Beruházásában újult meg és kapott új funkciót az Úri utca 21. alatt lévő Régi Városháza, valamint az Úri utca 72. szám alatt, a Kapisztrán tér sarkán álló épület is, de a Várkertben található Ybl Vízház, és a Széll Kálmán téren található volt Posta Palota felújításának elindítása is hozzá kapcsolható. A PADME a Mátyás-templom szomszédságában álló ingatlan újjáépítésével is ezt a tevékenységét kívánja folytatni.

A PADME a tulajdonába került egykori Burg Hotel leromlott állapotú épületét a tervek szerint tudományos konferenciaközpontként, Pallas Athéné Konferencia Központ néven kívánja hasznosítani. Az alapítvány minden, a Várnegyedben eddig megvalósított rekonstrukciójánál az eredeti, több évszázados történelmi épület korhű felújítását ötvözte az új funkcióval és a modern belső megoldásokkal. Ennek egy speciális formája lesz a mostani. Ebben a háború előtt a területen álló, a környezetbe illeszkedő épületek homlokzati képét szeretnék visszaállítani, míg magát az épületet belülről a jelen kor és az új funkció követelményeinek megfelelően alakítják ki.

Történelmi háttér

A Szentháromság utca és a Szentháromság tér sarkán a XVIII. század végén még négy, egy, a XIX. század eleji térkép már csak három épületet jelöl. Mindhárom ház középkori alapokon állt, mészkőbe vésett, többszintes gótikus borospincék tanúskodnak erről, az idők során többször átépítették őket, majd Budapest 1944-45-ös bombázása során lényegében megsemmisültek, a romokat elbontották.

A Budai Vár 1944-45-ös bombázása során a Várhegy épületei - néhány kivételtől eltekintve -megsemmisültek, súlyosan rongálódtak vagy megsérültek. A háború utáni évek rekonstrukciós és műemlékvédelmi munkálatai során a szakértők és tervezők minden egyes helyszín vizsgálatánál figyelembe vették a történeti rétegeket, a városszövetben elfoglalt fizikai és szellemi teret. Ennek megfelelően különböző elvek szerint jártak el a nemzeti identitás szempontjából meghatározó, jelképszerű épületek (például a Mátyás-templom) esetén, mint a polgári lakóházaknál vagy az új középületeknél.

A Szentháromság tér 7-8. telkeinek egységes beépítésére először Zalaváry Lajos készített tervet, majd 1963-ban az OTP Öröklakás Akció támogatásával a Vári Operatív és Konzultatív Bizottság építészeti tervpályázatot írt ki a lakhatási válság enyhítése céljából. A tervek nem valósultak meg, de a Hilton Szálló elkészültével egyre sürgetőbbé vált Budapest legexponáltabb terének a rendbehozatala. A telek immár a Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda tulajdonába került, amely 1971-ben a KÖZTI-t bízta meg diplomatalakóház tervezésével. A program szerint a földszinten idegenforgalmi iroda és kiállítótér, az emeleteken diplomata lakások kaptak helyet. A jelenleg látható épület több változtatás után Jánossy György és Laczkovics László építész (valamint Csomay Zsófia és Kerecsényi Zsuzsa belsőépítész) tervei szerint épült meg közel tíz évvel később: 1981-ben. Az épület az elmúlt negyven évben több átalakításon is átesett, legutóbb Burg Hotel néven szállóként üzemelt, de mire a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az államtól megvásárolta, már üresen állt, és állaga is erősen leromlott.

Címlapkép és képek forrása: RAPA Architects, Látványterv: Császár Szabolcs