Itt a teljes lista! Ők 50-en a magyarországi ingatlanpiac legmeghatározóbb szereplői

A hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjét bemutató listát minden évben egyre nagyobb kihívás és egyben megtiszteltetés is elkészíteni, hiszen még ilyen vészterhes időkben is folyamatosak a mozgások, az új szereplők megjelenése, a cégváltások és az átszervezések miatti kinevezések. A tavaly novemberben összeállított lista sorozatban a hatodik, amely bemutatja az aktuális év megkerülhetetlen ingatlanpiaci szereplőit.

A legújabb listán sokan vannak olyanok, akik az előző években már többször is szerepeltek rajta, de idén új céget képviselnek. 10-en vannak olyanok, akik idén először kerültek a Top50 közé, és 20-an, akiknek ez már a hatodik alkalom, vagyis 2016-tól eddig minden évben bekerültek a Portfolio Ingatlan Top50 iparági szereplőt bemutató gyűjtésébe. Az 2021-es év örömeit és sikereit azonban egy tragikus esemény is beárnyékolta, hiszen tavaly februárban elhunyt Kovács Attila, akinek régóta megkérdőjelezhetetlen és fix helye volt a hazai ingatlanos elit között. A nehézségeket a hazai piac szereplőinek kreativitása, szakértelme és tenni akarása azonban évről évre elporlasztja, így csak azt kívánjuk, hogy 2022 se legyen rosszabb, mint amilyen a tavalyi évünk volt.

AZ ELSŐ RÉSZ CSAK A LISTA, DE LEJJEBB GÖRGETVE ELOLVASHATJÁK MINDEN SZEREPLŐRŐL A RÉSZLETES LEÍRÁSOKAT!!

Íme az 50 szereplő

Ágházi Gyula - vezérigazgató, Gránit Pólus Csoport

Balázs Attila - vezérigazgató, Bayer Construct Zrt.

Bárány Kristóf - alapító partner, Adventum International

Biró Gergely - elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő Zrt.

Borbély Zoltán - ügyvezető igazgató, Atenor-csoport

Botos Bálint - ügyvezető partner, Forestay Alapkezelő

Czár Balázs - ügyvezető partner, Horizon Development

Dymschiz, Doron és Guy - vezérigazgatók, Duna House

Erdei Bálint - vezérigazgató, RedWood Holding

Fekete Zoltán - vezérigazgató, felügyelőbizottság elnöke, Optima Befektetési Zrt.

Földi Tibor - vezérigazgató, Cordia Magyarország Zrt.

Furulyás Ferenc - ügyvezető igazgató, JLL

Futó Gábor - társalapító / tulajdonos, Futureal-csoport

Gereben Mátyás - országmenedzser, CPI Hungary

Gulyás Ede - országigazgató, GTC Hungary

Gyorgyevics Benedek - vezérigazgató, Városliget Zrt.

Hegedűs Attila - partner, ügyvezető igazgató, BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft.

Hulzebos, Tim - ügyvezető igazgató, Colliers International Hungary

Huszlicska Dávid - üzletfejlesztési igazgató, CTP Hungary

Jellinek Dániel - vezérigazgató, Indotek Group

Kalaus Valter - ügyvezető partner, VLK Cresa

Kemenes László - magyarországi ügyvezető igazgató, Panattoni

Kerekes István - országmenedzser, GLP Europe

Kibédi Varga Lóránt - managing director, CBRE

AZ ELSŐ RÉSZ CSAK A LISTA, DE LEJJEBB GÖRGETVE ELOLVASHATJÁK MINDEN SZEREPLŐRŐL A RÉSZLETES LEÍRÁSOKAT!!

Kiss Gábor - ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező Kft.

Kis-Szölgyémi Ferenc - vezérigazgató, B+N Referencia Zrt.

Kovács Attila - alapító, DVM group, Horizon Development

Kubinsky, Robert - magyarországi ügyvezető, HB Reavis

Luca, Aurelia - magyarországi és romániai műveletekért felelős ügyvezető alelnök, Skanska

McKie, John - magyarországi ügyvezető, CA Immo

Mészáros Beatrix - igazgatóság elnöke, OPUS GLOBAL Nyrt.

Nagy Gergely - Budapesti Régió - ügyvezető igazgató-helyettes, OTP Csoport

Nagy Viktor - country manager, Immofinanz

Nagygyörgy Tibor - tulajdonos-vezérigazgató, Biggeorge Property Zrt.

Nemes Rudolf - vezérigazgató, HelloParks

Pados Gergely - ügyvezető igazgató, Cushman & Wakefield

Pázmány Balázs - igazgatóság elnöke, Erste Alapkezelő Zrt.

Rázsóné Szórády Csilla - vezérigazgató, újHÁZ Centrum

Reicher Péter - régió igazgató, GRAPHISOFT SE

Salamon Adorján - vezérigazgató, ESTON International

Sapek, Paweł - SVP, Regional Head CE & Country Manager, Prologis

Scheer Sándor - vezérigazgató, Market Építő Zrt.

Schrancz Mihály - ügyvezető igazgató, Property Market Kft.

Steens, Pascal - general manager, partner, Nhood Hungary

Steinberg Noah M. - elnök-vezérigazgató, WING Zrt.

Székely Ádám - ügyvezető igazgató, tulajdonos, InfoGroup

Tatár Tibor - vezérigazgató, Futureal-csoport

Tiborcz István - tulajdonos, BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.

Ungár Anna - igazgatótanács elnöke, BIF (Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési) Nyrt.

Vágó László - vezérigazgató, NEO Property Services Zrt.

Vincze Edit - ügyvezető, OC Investment Solutions

Részletes bemutatkozások

Ágházi Gyula (negyedszer a listán)

A Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója és igazgatótanácsának tagja, 2016-os kinevezése előtt pénzügyi, majd működési vezérigazgató-helyettesként dolgozott. Munkája során összesen 9 ország több mint 100 gazdasági társaságának tevékenységéért felelt. Mielőtt 2006-ban csatlakozott a Gránit Pólushoz, 11 éven keresztül a PwC magyarországi leányvállalatánál dolgozott.

Ágházi Gyula Gránit Pólus, vezérigazgató Ágházi Gyula a Gránit Pólus csoport vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja. 2016. júliusában történt vezérigazgatói kinevezése előtt először a cégcsoport gazdasági vezérigazgató-helyettese, majd kés Tovább … Tovább Ágházi Gyula a Gránit Pólus csoport vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja. 2016. júliusában történt vezérigazgatói kinevezése előtt először a cégcsoport gazdasági vezérigazgató-helyettese, majd kés

A mára kizárólag magyar tulajdonosok irányítása alatt álló Gránit Pólus az elmúlt 25 évben több mint 1,5 millió négyzetmétert épített Magyarországon és Európában. A csoport nevéhez olyan projektek megvalósítása köthető, mint az ország első „A” kategóriás irodaépülete, a belvárosi Bank Center, az ország első nyugati típusú plázája, a Pólus Center, az ország első multifunkcionális kereskedelmi épületegyüttese, a WestEnd City Center, vagy az első multifunkcionális kulturális épületegyüttese, a Művészetek Palotája.

Az idei évben a cégcsoport nevéhez a Westendben megnyílt Crown Plaza Budapest hotel köthető, ami az egykori Hilton helyét átvéve, összesen 230 szobával és 13 rendezvényteremmel kezdte meg működését.

Balázs Attila (másodszor a listán)

A Bayer Construct Zrt. vezérigazgatója. A vállalat stratégiájának célja a teljes ingatlanfejlesztési, építőipari értékláncot lefedni az alapanyaggyártástól kezdve, az ingatlanfejlesztésen és kivitelezésen át, az értékesítésig és üzemeltetésig.

Balázs Attila Bayer Construct Zrt., vezérigazgató Tovább … Tovább

A Bayer Construct mintegy 20 éves működése során számos projektben vett részt. A szerkezetépítés és generálkivitelezés területén jelentős részt vállalt az Etele Plaza építésében, de az Agora Budapest és a Puskás Aréna szerkezetépítését is nagy részben a cég végezte. 2020 tavaszán új leányvállalatot alapított Bayer Property néven, melynek feladata évente tervezetten több mint 1000 komplex ingatlanfejlesztési projekt előkészítése és megvalósítása. Jelenleg a cégcsoportnak több épülő projektje van Budapest területén, illetve a Balaton partján. Emellett az üzletember nevéhez kötődik a nemzetközi Barnes luxusingatlanokkal foglalkozó ügynökség magyarországi használati joga is.

A tulajdonos székelyföldi származása miatt több erdélyi fejlesztés is fut a cégcsoport égisze alatt. Balázs Attila életében nagy szerepet játszik a jégkorongsport szeretete, Érden jégcsarnokot épített, mely otthont ad a Kárpáti Farkasok utánpótlás sportegyesületnek, továbbá megalapította barátaival a külhoni Gyergyói Hoki Klubot. Jelenleg a két klub több mint 500 utánpótláskorú gyermek sportolását finanszírozza.

Bárány Kristóf (először a listán)

Az Adventum International alapító partnere. Az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. (2016-tól) és az Adventum International Ltd. (2018-tól) ingatlanalap-kezelésre szakosodott társaságok, amelyek 2016-tól kezdődően több száz millió euró értékben fektettek be a kelet-közép-európai régióban. A cég negyedik alapja 2019 folyamán indult és jelenleg is aktívan akvirál a régióban. A szakember 15 éves ingatlanpiaci és kockázati tőke piaci tapasztalattal rendelkezik, melyet az Adventum, a GRW, a DBH és Letterstone cégeknél szerzett. Jelenleg elsősorban ingatlanpiaci befektetésekre koncentrál, mivel elmondás szerint ezen a piacon kivételes akvizíciós, menedzsment és exit tapasztalatok jellemzik Magyarországot és a kelet-közép-európai régiót egyaránt. Bárány Kristóf 2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleveles közgazdász diplomát, majd 2009-ben a CFA Institute-nál CFA Charterholder dezignációt.

Bárány Kristóf Adventum International, alapító partner Az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. (2016-tól) és az Adventum International Ltd. (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek 2016-tól kezdődőe Tovább … Tovább Az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. (2016-tól) és az Adventum International Ltd. (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek 2016-tól kezdődőe

Biró Gergely (hatodszor a listán)

Az OTP Ingatlan Alapkezelő vezérigazgatója. Pályafutása elején a Dunaholding Brókerháznál dolgozott vezető elemzőként, majd a társaság vezérigazgató-helyetteseként, ezzel párhuzamosan a cég tulajdonában álló alapkezelő ügyvezető igazgatója volt. 2002 és 2010 között a DIMENZIÓ Biztosító Csoport befektetési igazgatója volt. 2011 novemberében csatlakozott a Diófa Alapkezelő Zrt.-hez, kezdetben külső tanácsadóként, majd társvezérigazgatóként, végül a Társaság elnök-vezérigazgatójaként irányította a céget. Mostani pozícióját 2021 májusa óta tölti be.

Biró Gergely OTP Ingatlan Alapkezelő, vezérigazgató A Dunaholding Brókerháznál dolgozott vezető elemzőként, majd a társaság vezérigazgató- helyetteseként, ezzel párhuzamosan a cég tulajdonában álló alapkezelő ügyvezető igazgatója volt. 2002 és 2010. kö Tovább … Tovább A Dunaholding Brókerháznál dolgozott vezető elemzőként, majd a társaság vezérigazgató- helyetteseként, ezzel párhuzamosan a cég tulajdonában álló alapkezelő ügyvezető igazgatója volt. 2002 és 2010. kö

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő több mint húsz éve a hazai ingatlanbefektetési piac meghatározó szereplője. Az alapkezelő számos ingatlanalapot kezel, ezek összesített eszközértéke idén májusban meghaladta a 620 milliárd forintot. A társaság az elmúlt években számos ingatlanbefektetési tranzakciót bonyolított le, például a MOM Park, a Roosevelt Irodaház és a Corvin Negyed irodaházainak megvásárlásával.

A tíz legnagyobb ingatlanalap idén félévkor összesen több mint 1618 milliárd forintot kezelt, melyek közül az OTP Ingatlan alap a második legnagyobb, 394 milliárd forinttal. Az alap különböző helyszíneken, többféle típusú, jellemzően irodai, kiskereskedelmi és logisztikai ingatlant tart és ad bérbe.

Borbély Zoltán (ötödször a listán)

Az Atenor-csoport magyarországi igazgatója már 2009 óta, korábban a GTC fejlesztési vezetőjeként dolgozott. Vezetése alatt valósult meg a Váci út egyik legnagyobb fejlesztése, a Váci Greens irodakomplexum.

Borbély Zoltán Atenor Hungary, ügyvezető igazgató Borbély Zoltán 2009 óta az ATENOR, a belga ingatlanfejlesztő vállalat magyarországi ügyvezetője. Az operatív és stratégiai irányításért, valamint egy lakó és négy iroda fejlesztési projektért felelős, Tovább … Tovább Borbély Zoltán 2009 óta az ATENOR, a belga ingatlanfejlesztő vállalat magyarországi ügyvezetője. Az operatív és stratégiai irányításért, valamint egy lakó és négy iroda fejlesztési projektért felelős,

A belga ingatlanfejlesztő cég főként nagyobb volumenű, jó lokációban lévő városi projektekkel foglalkozik, Magyarországon irodaházakat és vegyes funkciójú ingatlanokat fejleszt. A vállalat 2007-ben lépett be a régióba, egy évvel később kezdte meg első magyarországi projektjét, a Váci Greens fejlesztését. Az összesen 6 épületből álló, 123 ezer négyzetméteres irodakomplexum első épületét 2013-ban adták át, 2020 őszére pedig elkészült a projekt hatodik, záró épülete is.

A cég egy másik jelentős fejlesztése a Hungária körúton épülő 72 ezer négyzetméternyi irodaterülettel rendelkező Aréna Business Campus. Az Atenor emellett a Bécsi úton is dolgozik a 15 ezer négyzetméteres RoseVille irodaház felépítésén, valamint Dél-Budán a 17 ezer négyzetméteres Baker Street irodaprojekt megvalósításán. A cég az idei évben bejelentette, hogy a lakóingatlan-fejlesztési piacra is beszáll: a XI. kerületben Lake11 néven több mint ezer lakást tervez felépíteni a következő években.

Botos Bálint (először a listán)

A Forestay Alapkezelő ügyvezető partnere. Több mint 15 évnyi ingatlanfejlesztési és befektetési tapasztalattal rendelkezik. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett városfejlesztési szakos közgazdász diplomát, majd 2012-ben megszerezte a CFA minősítést, 2018-ban pedig a hazai RICS tagja lett. 2013-ban Németh Péterrel megalapította a Forestay Groupot, mely társaság, több mint 60 alkalmazottjával ingatlanfejlesztéssel és ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik. 150 beruházást és kivitelezést hajtottak végre 10 év alatt; legnagyobb saját fejlesztésük a hibrid üzemeltetésű, 418 szobás Dean’s College Hotel. A csoport a Forestay Alapkezelő Zrt.-vel befektetési alapokban kínál ingatlanpiaci kitettséget és kedvező hozamot intézményi és szakmai befektetőknek. Az alapkezelő második évét követően közel 100 millió eurós portfóliót kezel. A szakember jelenleg a cégcsoport stratégiáján és új fejlesztésein dolgozik.

Botos Bálint Forestay Alapkezelő, Managing Partner Bálint több mint 15 évnyi ingatlanfejlesztési és befektetési tapasztalattal rendelkezik. A BME-n szerzett városfejlesztési szakos közgazdász diplomát, majd 2012-ben megszerezte a CFA minősítést,& Tovább … Tovább Bálint több mint 15 évnyi ingatlanfejlesztési és befektetési tapasztalattal rendelkezik. A BME-n szerzett városfejlesztési szakos közgazdász diplomát, majd 2012-ben megszerezte a CFA minősítést,&

Czár Balázs (másodszor a listán)

A Horizon Development ügyvezető partnere. A cég a hazai fejlesztési és befektetési piac részeként számos ingatlanfejlesztést valósított meg az elmúlt másfél évtized során, többek között irodaházak, bevásárló- és logisztikai központok, ipari parkok és bemutatótermek kapcsolódnak a nevéhez. A Horizon Development fejlesztésében valósult meg az Eiffel Square, az Eiffel Palace és a Váci 1 irodaház, legfrissebb átadott projektje pedig a Szervita téren 2021 elején elkészült Szervita Square komplexum, amiben az irodaterületek mellett luxuslakások is helyet kaptak. A cég következő projektje a dél-budai alpiac északi részén, a Feneketlen-tó mellett megvalósuló a Parks Side Offices irodaház lesz.

Czár Balázs Horizon Development, Managing Partner Czár Balázs 1996-ben szerezte meg diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, és már egyetemi évei alatt számos magyar nagyvállalatnál szerzett szakmai gyakorlatot. Karrierjét benzinkut Tovább … Tovább Czár Balázs 1996-ben szerezte meg diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, és már egyetemi évei alatt számos magyar nagyvállalatnál szerzett szakmai gyakorlatot. Karrierjét benzinkut

Czár Balázs diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerezte, és már egyetemi évei alatt számos magyar nagyvállalatnál dolgozott. Egyetemi éveit követően karrierjét benzinkutak telepítésének műszaki előkészítésével kezdte. 2000-ben az Egyesült Államokban létesítendő erőművek műszaki és tervezési koordinátora volt. 2006-ban – Kovács Attilával – megalapította a Horizon Development Kft.-t, ahol stratégiai és operatív vezetőként irányítja a cég ingatlanfejlesztési tevékenységét.

Dymschiz, Doron és Guy (hatodszor a listán)

A magyarországi és a közép-európai lakáspiac meghatározó szereplője a Duna House, melyhez mára az ingatlanközvetítésen kívül számtalan egyéb tevékenység is köthető. A cég tulajdonosai a Dymschiz testvérek, akik a Duna House-t mint ingatlanközvetítő céget 1998-ban alapították, 2003-ban pedig már a franchise-hálózatot kezdték el szervezni. Az azóta eltelt években a vállalat folyamatosan diverzifikálta tevékenységét, és 2010-ben a nemzetközi terjeszkedés folyamatát is elindították.

Dymschiz Doron Duna House Holding Nyrt., társ- vezérigazgató 1998-ban Guy Dymschizzel alapította a Duna House cégcsoportot, ahol jelenleg igazgatósági tagként tevékenykedik. A cégcsoport jelenleg 3 országban közel 240 irodával Kelet-Közép-Európa legnagyobb inga Tovább … Tovább 1998-ban Guy Dymschizzel alapította a Duna House cégcsoportot, ahol jelenleg igazgatósági tagként tevékenykedik. A cégcsoport jelenleg 3 országban közel 240 irodával Kelet-Közép-Európa legnagyobb inga

A Duna House Csoport a szektor több területén biztosít különböző szolgáltatásokat ügyfelei részére. A cégcsoport tevékenységei mentén öt működési szegmens különíthető el: franchise, saját iroda üzemeltetése, pénzügyi termékek közvetítése, kapcsolódó szolgáltatások értékesítése és ingatlanbefektetések.

Dymschiz Guy Duna House, társ-vezérigazgató Guy Dymschiz az 1998 óta működő Duna House Group társalapítója, ügyvezető igazgatója, majd igazgatósági tagja. Egyetemi tanulmányait a Tel-Aviv Egyetemen végezte, ahol jogi diplomát szerzett. Ezt Tovább … Tovább Guy Dymschiz az 1998 óta működő Duna House Group társalapítója, ügyvezető igazgatója, majd igazgatósági tagja. Egyetemi tanulmányait a Tel-Aviv Egyetemen végezte, ahol jogi diplomát szerzett. Ezt

A második magyarországi franchise márka, a Smart Ingatlan piacra való bevezetése után a Duna House kizárólagos tulajdonában álló Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. 2016 augusztusában létrehozta Magyarország első nyilvános, nyílt végű lakóingatlan-befektetési alapját. Ezen felül a cég leányvállalatain keresztül magyarországi ingatlanfejlesztéseket is megvalósít, és 2016 ősze óta a tőzsdén is jelen van. 2020-ban a cég bejelentette, hogy részt vesz az MNB Növekedési Kötvényprogramjában, melynek keretében 6 milliárd forintnyi kötvény kibocsátására kapott engedélyt.

Erdei Bálint (ötödször a listán)

A 2016-ban alapított RedWood Holding tulajdonosa, mely főként a prémium szegmens igényeit célozza fejlesztéseivel. Az elmúlt öt évben két irodaház, egy hotel és egy lakópark fejlesztése kapcsolódott a nevéhez, melyeket a piac számos rangos ingatlanfejlesztési díjjal, többek között építőipari nívódíjjal ismert el. A 2018-as átadású 4830 négyzetméteres Ecodome irodaházat az I. kerületben, a Naphegy lábánál valósította meg a cég. Más jellegű, de szintén a cég irodafunkciójú projektjei között említhető a Neuschloss Palota felújítása, melynek során az 1898-99-ben épített egykori palotában 2100 négyzetméternyi irodaterületet újítottak meg.

Erdei Bálint RedWood Real Estate Holding, vezérigazgató Tovább … Tovább

Az irodák mellett a lakáspiacon a RedWood Holdinghoz köthető a III. kerületben megvalósult 160 lakásos Fagyöngy Lakópark, emellett a VI. kerületben, az egykori Instant romkocsma helyén felépített Hard Rock Hotel is, mely első a lánc által üzemeltetett európai hotelek közül. Az idei évben az Adventum Zrt. a RedWood Holding számára értékesítette a Máriássy 5 irodaházat és a hozzá tartozó meghatározó volumenű fejlesztési területet. A IX. kerület üzleti negyedének határán, a Könyves Kálmán körút déli részén elhelyezkedő épületet 2000-ben fejlesztették és 4144 négyzetméteren kínál bérbeadható iroda-, bemutatóterem-, szervíz- és raktárterületeket.

Fekete Zoltán (hatodszor a listán)

Az MNB-alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. vezérigazgatója, aki az alapítványi vagyon megőrzéséért és az azzal kapcsolatos befektetési döntésekért felel. Az alapítványok vagyona 2021 második negyedévének végén 280,1 milliárd forint volt, amiből 9,8 milliárd forint volt ingatlanban.

Fekete Zoltán Optima Befektetési Zrt., GTC, vezérigazgató, felügyelő bizottság elnöke Tovább … Tovább

Az Optima a korábbi évek folyamatával szemben 2020 óta már nem közvetlenül, hanem közvetve, befektetési alapokon keresztül fekteti ingatlanokba a vagyona egy részét. 2019-ben és 2020-ban érétkesítette több, korábban vásárolt ingatlanát. Ilyen volt többek között a Millenáris Classic és az Avantgarde irodaházak, a debreceni Innovációs Tudásparkban működő háromszintes irodakomplexum, az MNB által megvásárolt Széll Kálmán téri, felújított Buda Palota, vagy a Váci úti Reno Udvar 60 százalékának értékesítése.

2020-ban a cég fontos döntést hozott, a Globe Trade Centre (GTC) S.A. többségi, 61,49 százalékos tulajdonrészének megvásárlásával. A nemzetközileg is aktív ingatlanfejlesztőnek a régió számos városában vannak irodaházai és kiskereskedelmi létesítményei, Budapesten egyik legújabb fejlesztése a Váci úti folyosón épülő Pillar irodaház.

Földi Tibor (hatodszor a listán)

A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia igazgatóságának elnöke. A vállalatcsoportot sokan a Corvin Sétány megvalósítása kapcsán ismerték meg, de Budapest számos más kerületében és külföldön is vannak fejlesztései. Földi Tibor a cég indulásakor a lakóingatlanokkal foglalkozó részleg igazgatójaként került a Futureal-csoporthoz, jelenleg a Cordia International igazgatóságának elnöke.

Földi Tibor Cordia International, vezérigazgató Földi Tibor a Futureal Csoport lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalata, a Cordia Zrt. vezérigazgatója. 2000-ben a lakóingatlanokkal foglalkozó részleg igazgatójaként került a Futureal Tovább … Tovább Földi Tibor a Futureal Csoport lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalata, a Cordia Zrt. vezérigazgatója. 2000-ben a lakóingatlanokkal foglalkozó részleg igazgatójaként került a Futureal

A Cordiának a budapesti piacon mintegy két évtizedes tapasztalata van lakásfejlesztésben, de külföldön is egyre aktívabb: itthon és a határainkon túl összesen 7000-nél is több lakást épített fel és értékesített, de jelenleg is 4500 lakást épít.

Az elmúlt két év mozgalmas volt a társaság életében: 2019 év végétől kezdve három körben összesen 84 milliárd forint értékű kötvényt értékesítettek az MNB Növekedési Kötvényprogramján keresztül, az így befolyt források segítségével több külföldi és hazai projektet finanszíroztak.

A Cordia 2020-ban a lengyel Polnord többségi tulajdonának megvásárlásával folytatta terjeszkedését, de Poznan belvárosában és a spanyol tengerparton is vásárolt fejlesztési telket, míg Budapesten a Marina-parton megvett területen tervez egy jelentős beruházást. A 2020-as részvényvásárlást követően a német bérlakáspiacon aktív ARGO Propertiesben idén tovább növelte részesedését, míg a brit Blackswan ingatlanfejlesztő megvásárlásával Anglia West-Midlands régiójában fejleszt. Emellett az idei évben az Auxesia Homes és a St. Arthur Homes szabályozott lakásszolgáltatók révén folytatta szigetországi terjeszkedését a cég.

Furulyás Ferenc (hatodszor a listán)

2010 óta a JLL magyarországi részlegének ügyvezető igazgatója. A befektetési csoport vezetőjeként intézményi és magyar ügyfelek képviseletében több mint egymilliárd euró értékű kereskedelmiingatlan-értékesítésben vett részt.

Furulyás Ferenc JLL, Budapest, ügyvezető igazgató Furulyás Ferenc a budapesti Capital Markets igazgatójaként csatlakozott a Jones Lang LaSalle-hoz 2003-ban. A budapesti JLL befektetési részlegén intézményi ügyfelek képviseletében több mint 1 milliárd Tovább … Tovább Furulyás Ferenc a budapesti Capital Markets igazgatójaként csatlakozott a Jones Lang LaSalle-hoz 2003-ban. A budapesti JLL befektetési részlegén intézményi ügyfelek képviseletében több mint 1 milliárd

Az elmúlt évtizedben a cég legnagyobb tranzakciói között az Átrium Park, a Bank Center, a Krisztina Palace irodaházak, valamint az Allee bevásárlóközpont 50 százalékának értékesítése szerepelt, de nevéhez volt köthető a bruttó 80 ezer négyzetméteres Corvin irodák OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő számára történő értékesítése, vagy a WING Zrt. által megvásárolt Gizella úti 40 ezer négyzetméteres telephely értékesítése is. A JLL emellett közreműködött abban a tranzakcióban is, melynek során az Allianz-csoport megvásárolta a Nyugati pályaudvar mellett lévő 23 500 négyzetméteres Eiffel Square irodaházat. 2021-ben a JLL segítette az IBM-et abban a tranzakcióban, amelyben a cég a Corvin Innovation Campus-t választotta hazai tevékenységének új székhelyéül.

Futó Gábor (hatodszor a listán)

A Harvard Egyetemen és a UniqMBA-n végzett tanulmányait követően hazatért Magyarországra, hogy 2001-ben, édesapjával közösen, megalapítsa a Futurealt. A ma már több mint hatszáz fős ingatlanfejlesztői csapattal működő cégcsoporthoz számos hazai és nemzetközi ingatlanfejlesztés köthető. A Futureal mellett alapítója és többségi tulajdonosa a régiós lakásfejlesztő Cordiának, a logisztikai fejlesztésekkel foglalkozó HelloParksnak és a Finext Capital tőkebefektető vállalatoknak.

Futó Gábor Futureal-csoport, alapító és társtulajdonos Futó Gábor a Futureal-csoport tulajdonosa és társalapítója. A Futureal-csoport az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjává vált, ami Tovább … Tovább Futó Gábor a Futureal-csoport tulajdonosa és társalapítója. A Futureal-csoport az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjává vált, ami

A Futurealnak jelenleg 66 már befejezett, 43 fejlesztés alatt álló és további 88 tervezési szakaszban lévő projektje van. A már megvalósult projektjeinek értéke eléri az 1,8 milliárd eurót, a fejlesztés alatt állóké az 1,2 milliárd eurót, az előkészítés alattiaké a 3 milliárd eurót közelíti. A Futureal-csoport következő nagy, vegyes funkciójú projektje Budapesten a Váci út mellett, a Duna-partra tervezett Marina City lesz, míg Varsóban a Wilanow Smart City, Poznanban a Modena, Birminghamben pedig a Jewelry Quarter projekt.A Cordia több mint 12 000 lakás megvalósítását készíti elő. A Futurealhoz köthető Budapesten az idén átadott Etele Plaza bevásárlóközpont és a Budapest One irodaház. A HelloParks több helyszínen mintegy 500 ezer négyzetméternyi területen alakít ki ipari és logisztikai ingatlanokat. A cégcsoport német lakásbefektető cége, az Argo Properties N.V. ebben az évben tőzsdére ment, az angol piacon pedig két új, megfizethető lakásokba fektető vállaltot vásároltak. Futó Gábor a Property Awards ’Év innovációja’ díj alapítója.

Gereben Mátyás (hatodszor a listán)

Gereben Mátyás 2015 óta a CPI Hungary country managere, több mint 15 éves nemzetközi ingatlanpiaci tapasztalattal a háta mögött. A CPI Property Group magyar operációjának vezetéséért felelős szakember a vállalat befektetési, üzemeltetési és fejlesztési tevékenységeit irányítja az irodai-, logisztikai, kiskereskedelmi és szállodai szegmensekben.

Gereben Mátyás CPI Hungary, országmenedzser Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg Tovább … Tovább Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg

A cég legutóbbi irodafejlesztése a 2020-ban átadott Balance Office Park legújabb fázisa, a Balance Hall épülete volt, emellett az Arena Corner és Andrássy Palota felújítási programjait valósította meg. A CPI-hoz tartoznak a Mérleg utcai Mamaison és Comfort Hotelek fejlesztései is. Az idei évben a társaság bejelentette, hogy új ütemmel bővíti logisztikai portfólióját az Airport City Logistics Parkban. Az "I" ütem elkészültével 6000 négyzetméterrel fog bővülni a reptér melletti park. A cég a kiskereskedelemi ingatlanok terén is aktív, 2021 végéig a Campona teljes vásárlóterét és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló egységeket megújítja, melynek során átalakulnak bejáratok, a bevásárlótér és az ételudvar, valamint a mosdók is. A CPI volt az első, aki 2020-ban forint alapú zöld vállalati kötvényt bocsátott ki a kötvényprogram keretében, összesen 30 milliárd forint értékben.

Gulyás Ede (hatodszor a listán)

A GTC Hungary országigazgatója, aki a céget 2000 óta irányító Robert Snow-t idén novemberben váltotta ebben a munkakörben. Közgazdasági MBA végzettséggel rendelkezik, jelenlegi tevékenységét megelőzően a CA Immo-nál közel 20 évet töltött, ahol a legutóbbi 10 évben ügyvezető igazgatóként dolgozott, melynek során az asset management, valamint bérbeadási tevékenységet is irányította.

Gulyás Ede GTC Hungary, országigazgató A GTC Hungary országigazgatója Korábban a Colliers ingatlan-tanácsadó cég magyarországi irodájának iroda bérbeadási üzletág igazgatója volt. Ezt megelőzően a CA Immo-nál közel 20 évet töltött, ahol a Tovább … Tovább A GTC Hungary országigazgatója Korábban a Colliers ingatlan-tanácsadó cég magyarországi irodájának iroda bérbeadási üzletág igazgatója volt. Ezt megelőzően a CA Immo-nál közel 20 évet töltött, ahol a

A GTC nemzetközileg is aktív ingatlanfejlesztőként az európai piacok nagy részét lefedve számos régióban foglalkozik kereskedelmi célú ingatlanok fejlesztésével és bérbeadásával, 1994 óta van jelen Magyarországon. 2020-ban az MNB-alapítványok vagyonát kezelő Optima Zrt. megvásárolta a cég többségi, 61,49 százalékos tulajdonrészét. A GTC tavaly értékesítette a Váci úti irodafolyosón található Spiral irodaházat, valamint zöldkötvényeket bocsátott ki, melyek segítették a Váci Greens D épületének megvásárlását.

Idén a GTC megvásárolta az Ericsson-központ és az evosoft-központ irodaházát Budapesten. A felvásárlás összhangban van a cégnek azzal a stratégiájával, hogy a kelet-közép-európai régióban a portfólióját modernebb, zöldebb irodaházakkal frissítse. A két épület összesen 160 millió euróért cserélt gazdát. Budapest egyik legújabb fejlesztése, a Váci úti folyosón épülő Pillar irodaház szintén a GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Zrt.-hez köthető. Emellett további fejlesztési területekkel rendelkezik a vállalat, melyek elsősorban iroda, de egyéb funkciójú épületek fejlesztésére is lehetőséget nyújtanak, tovább biztosítva a GTC dinamikus növekedését.

Gyorgyevics Benedek (ötödször a listán)

A Városliget Zrt. vezérigazgatója, jogász és ingatlanfejlesztő. Korábban a Körics Euroconsulting társalapítójaként projekt- és településfejlesztéssel foglalkozott 2005-ig, a következő 10 évben a DunaCity Budapest városrehabilitációs projektet vezette. Ezt követően nevezték ki a Liget Budapest Projekt vezérigazgató-helyettesévé, majd 2016-ban vezérigazgatójává.

A Liget Budapest projekt keretében teljesen megújul a mintegy 100 hektáros közpark és az intézmények. A park felújításának első ütemében, 2018-ban nyitott újra a Szépművészeti Múzeum, majd 2019 tavaszára elkészült az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ is. 2020-ban a Városligeti Sportcentrummal folytatódtak az átadások, melynek során műfüves labdarúgópályája, kosárlabda-aréna, három multifunkciós sportpálya, kondipark és más sporteszközök is helyet kaptak. A sportpályán túl megújult a botanikus kert is, emellett végéhez közeledik a Magyar Zene Háza építése, amit 2021 végén adnak majd át. A Néprajzi Múzeum kivitelezése is halad, ez utóbbit 2022 tavaszán vehetik birtokba a látogatók. A 2023-ra megvalósuló Liget Budapest Projektben okos és energiatakarékos infokommunikációs eszközök állnak majd a látogatók rendelkezésére.

Hegedűs Attila (másodszor a listán)

A BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. partnere és ügyvezető igazgatója. Közel 25 éves tapasztalattal rendelkezik a szállodaipar és turizmus terén, mely idő alatt mind az üzemeltetésben, mind a tanácsadásban széleskörű tapasztalatot szerzett. Szakértőként több szállodai és turisztikai projekt megvalósításának az előkészítésében, banki döntéselőkészítő tanulmányok elkészítésében, pályázatok elbírálásában, valamint piacralépési és pozicionálási stratégiák összeállításában vett részt. Magyarországon kívül számos, főként regionális országokban (Oroszország, Bulgária, Románia, Horvátország, Csehország és Szlovákia, valamint Lengyelország) vett részt szállodai projektekben. A szakember az egyik alapítója és vezetője a BDO speciális, online turisztikai és szállodai szolgáltatásokat végző divíziójának a BDOnline.hu-nak.

Hegedűs Attila BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft., partner, ügyvezető igazgató Attila több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a szállodaipar és turizmus terén, mely idő alatt mind az üzemeltetésben, mind a tanácsadásban széleskörű tapasztalatot szerzett. Szakértőként több s Tovább … Tovább Attila több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a szállodaipar és turizmus terén, mely idő alatt mind az üzemeltetésben, mind a tanácsadásban széleskörű tapasztalatot szerzett. Szakértőként több s

A BDO Magyarország tulajdonosai és menedzsmentje a nemzetközi hálózati stratégiája mentén 2021 elején úgy döntött, hogy a már több mint 10 éve párhuzamosan működő pénzügyi, valamint hotel-, és ingatlantanácsadási üzletágait összevonja. Az átalakítás célja a tanácsadási kompetenciák szinergiáinak megteremtése, valamint az ügyfelek hatékonyabb és komplexebb kiszolgálása. A megújult tanácsadási üzletág pénzügyi, ingatlantanácsadási és szállodai-turisztikai szolgáltatásokat nyújt.

Hulzebos, Tim (negyedszer a listán)

A Colliers International magyarországi irodájának ügyvezető igazgatója. Mintegy 25 éves ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik, 1995 óta él Budapesten. Korábban a DTZ Hungary ügynökségvezetője, majd később az üzletfejlesztés regionális vezetője volt. Jelenlegi munkahelyét megelőzően az ING ingatlanfejlesztési igazgatójaként dolgozott, nevéhez kötődik az Allee bevásárlóközpont fejlesztése és bérbeadása. Mostani pozícióját 2010 szeptembere óta tölti be.

Hulzebos Tim Colliers International Hungary, ügyvezető igazgató Tim Hulzebos 1995 óta él Budapesten, dolgozott a DTZ Hungarynél ügynökségvezetőként, majd később az üzletfejlesztés regionális vezetőjeként. Legutóbb az ING ingatlanfejlesztési igazgatója volt, nevéhe Tovább … Tovább Tim Hulzebos 1995 óta él Budapesten, dolgozott a DTZ Hungarynél ügynökségvezetőként, majd később az üzletfejlesztés regionális vezetőjeként. Legutóbb az ING ingatlanfejlesztési igazgatója volt, nevéhe

A Colliers International 1992-ben kezdte meg működését Magyarországon, ezalatt számos tranzakcióban részt vett. A cég szolgáltatásai között a bérlőképviselet, a bérbeadó képviselet, a befektetési szolgáltatások, az értékbecslés és tanácsadás, az épületüzemeltetés, a létesítménygazdálkodás, a zöldépület minősítés, a projektmenedzsment és a piackutatás egyaránt megtalálható.

Az idei évben az ügynökség Nemesvámoson, Veszprém mellett értékesített egy 9 hektáros területen elhelyezkedő, 30 000 négyzetméteres ipariingatlan-komplexumot az osztrák székhelyű, raktárlogisztikai eszközöket gyártó Knapp részére. Emellett szintén a Colliers képviselte a CA Immo-t az 5000 négyzetméteres Canada Square irodaház Investum Kft. számára történő értékesítése során.

Huszlicska Dávid (másodszor a listán)

A CTP magyarországi vezetője, fő feladata a cég hazai stratégiájának kialakítása és működésének irányítása. A vállalathoz a magyarországi piacra lépés után egy évvel, 2017-ben senior business developer-ként csatlakozott. Korábbi tapasztalatait egy nemzetközi ingatlaniroda befektetési osztályán, saját online ingatlan adatbáziskezelő cégénél, valamint egy banknál töltött ingatlankezelési tevékenységével szerezte.

Huszlicska Dávid CTP Management Hungary Kft., Country Head Dávid Huszlicska joined CTP in 2017, a year after the company entered the Hungarian market, as a senior business developer. He gained previous experience at the investment department of an internation Tovább … Tovább Dávid Huszlicska joined CTP in 2017, a year after the company entered the Hungarian market, as a senior business developer. He gained previous experience at the investment department of an internation

A CTP 9 országban, több mint 100 lokációban van jelen és 6,3 millió négyzetméternyi logisztikai ingatlannal rendelkezik. Az idei év közepére a Biatorbágyon átadott legújabb fejlesztésével a hazai portfólió 664 000 négyzetméter bruttó kiadható területre bővült. A vállalat folyamatosan fejleszti ipari parkjait, amelyekben Magyarországon jelenleg 235 000 négyzetméternyi új épület munkálatai előrehaladott állapotban vannak és további 322 000 négyzetméternyi új épület kivitelezési munkálatai kezdődnek meg a közeljövőben. A tervek szerint 2023-ra Magyarországon elérik az 1 millió, csoportszinten pedig a 10 millió négyzetméternyi bérbe adható ipariingatlan-területet.

Céljuk, hogy a régiós bővüléssel párhuzamosan a cég működése karbonsemlegessé váljon. 2023-ra megépül az első teljesen karbonsemleges CTP-épület, 2025-re pedig a tervek szerint minden létesítményük fenntartható módon fog működni. Az idei évben társaság bejelentette részvénykibocsátási szándékát és az amszterdami tőzsdén debütált.

Jellinek Dániel (hatodszor a listán)

Az Indotek Group alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója. Az üzletember több évtizede van jelen a szakmában. Szakmai munkásságának köszönhetően mára az ingatlanbefektetéssel, vagyonkezeléssel és fejlesztéssel foglalkozó, 1997-ben alapított Indotek Group az egyik vezető ingatlanpiaci társasággá vált a hazai piacon.

Jellinek Dániel Indotek, vezérigazgató Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing Tovább … Tovább Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing

A cégcsoport üzletstratégiájában elsődleges helyen áll a gyakorlatiasság, a tudatos kockázatvállalás, a piac és az ügyfelek igényeinek megértése, rugalmas kezelése, valamint az értékteremtő szemlélet. A társaság ingatlanportfóliója az elmúlt években dinamikusan növekedett, az A, B és C kategóriás ingatlanok piacán is jelen van, a B és C kategóriás ingatlanok szegmensében piacvezetőként.

Az üzletember által vezetett társaság 2020-ban megvásárolta a Diófa Alapkezelő Zrt.-t a Takarékbanktól, majd egyik leányvállalatán keresztül részesedést szerzett a Waberer’s közúti szállítmányozó vállalatban is. 2021-ben négy irodaházat vásárolt meg Varsóban az osztrák székhelyű Immofinanztól, valamint a GTC-től megvette a 11 épületből álló belgrádi irodaportfóliót. A cégcsoport emellett tárgyalásokat kezdett az Auchan kiskereskedelmi és ingatlanvállalkozásában egy kisebbségi tulajdonrész megvásárlásáról. Jellinek Dániel a társadalmi-üzleti felelősségvállalás területén is aktív: ezirányú tevékenységének egyik fontos eszköze a 2019-ben, a Portfolio-val közösen alapított „Az év ingatlanpiaci tehetsége” díj, amely a fiatal ingatlanpiaci tehetségek elismerését szolgálja.

Kalaus Valter (másodszor a listán)

A VLK alapítója, több mint két évtizedes átfogó nemzetközi tapasztalattal rendelkezik vállalati ingatlan-tanácsadásban és a bérlőképviseletben. Pályafutása során az Egyesült Államokban is dolgozott, ahol számos Fortune 500 vállalatnak nyújtott támogatást. 2001-től a közép-európai ingatlanpiacon képviselte az ingatlan-felhasználókat, 2008-ban a KPMG újonnan létrejövő vállalati ingatlanüzletágának igazgatója lett, létrehozva az új szolgáltatási üzletágat. 2009-ben megalapította saját cégét, amely 2015-ben partnerségbe lépett az amerikai Cresaval.

Kalaus Valter VLK Cresa, ügyvezető partner Valter két évtizedes átfogó nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a vállalati ingatlan-tanácsadásban és a bérlőképviseletben. Számos Fortune 500 és Fortune 1000 vállalatnak nyújtott támogatást az Tovább … Tovább Valter két évtizedes átfogó nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a vállalati ingatlan-tanácsadásban és a bérlőképviseletben. Számos Fortune 500 és Fortune 1000 vállalatnak nyújtott támogatást az

A Cresa, mint független, vállalati ingatlan-tanácsadással foglalkozó cég kizárólag bérlőképviselettel foglalkozik. A VLK Cresa a társaság magyarországi irodájaként segítette ügyfeleit az irodai, a kiskereskedelmi, az ipari, a szállodai és az idegenforgalmi szektorban. 2021-ben azonban a Cresa és független, de a hálózathoz tartozó európai irodái úgy döntöttek, hogy közös megegyezéssel elválnak útjaik. A VLK viszont továbbra is az egyik legnagyobb, bérlőképviselettel foglalkozó magyarországi vállalat, amely az utóbbi időben olyan ügyfelek képviseletében bonyolított le nagyszabású projekteket, mint például az NNG, Lufthansa Systems, B+N Referencia Zrt, Erste Ingatlan, GSI vagy a WizzAir.

Kemenes László (ötödször a listán)

A Panattoni magyarországi ügyvezető igazgatója. Több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CBRE és az Innosec Ingatlantanácsadó munkatársa volt, ahol a kereskedelmi és ipari ingatlan bérbeadás, értékbecslés és marketing tevékenységért volt felelős. 2006 és 2019 között a Prologis magyarországi ügyvezetőjeként feladatai közé tartozott a vállalat összes Magyarországon végzett üzleti és fejlesztési tevékenysége, többek között a befektetési lehetőségek meghatározása, az új fejlesztések és az ügyfélszerzés, valamint felügyelte a projektmenedzsment, üzemeltetési és pénzügyi részlegek tevékenységét. Vezetői tevékenysége alatt a vállalat csaknem 300 ezer négyzetméternyi területtel bővítette a budapesti logisztikai piacot és mintegy 700 ezer négyzetméternyi vagyont kezelt. A szakember minősített RICS tag, Üzleti Tudományok BA diplomáját a Nemzetközi Üzleti Főiskolán szerezte Budapesten, ami után BSc diplomát is szerzett ingatlan szakirányon.

Kemenes László Panattoni, Managing Director Hungary Kemenes László több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CB Richard Ellis és az Innosec Ingatlantanácsadó m Tovább … Tovább Kemenes László több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CB Richard Ellis és az Innosec Ingatlantanácsadó m

A Panattoni 2021 májusában jelentette be, hogy belép a magyar piacra, ahol két új projektet készít elő. Európa legnagyobb ipariingatlan-fejlesztője 2018 és 2020 között a kontinensen közel 6,5 millió négyzetméternyi ipari ingatlant fejlesztett.

Kerekes István (először a listán)

A GLP Europe országmenedzsere. A vállalat a kontinens egyik legnagyobb logisztikaiingatlan-fejlesztője, 2018 és 2020 között több mint 1,2 millió négyzetméternyi területet adott át. Emellett a tavalyi évben a cég mintegy egymilliárd eurós ügylet keretében megvásárolta a Goodman kelet-közép-európai logisztikai ingatlanportfólióját, ami lengyelországi, magyarországi, csehországi és szlovákiai ingatlanokat érintett, összesen 2,4 millió négyzetméteren.

Kerekes István GLP Europe, országmenedzser Kerekes István MRICS 1999-ben végzett közgazdászként a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 2003-ban Master of Science in Real Estate, 2009-ben pedig MBA diplomát szerzett, előbbit a Budapesti Mű Tovább … Tovább Kerekes István MRICS 1999-ben végzett közgazdászként a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 2003-ban Master of Science in Real Estate, 2009-ben pedig MBA diplomát szerzett, előbbit a Budapesti Mű

Kerekes István 1999-ben végzett közgazdászként a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 2003-ban Master of Science in Real Estate, 2009-ben pedig MBA diplomát szerzett, előbbit a Budapesti Műszaki Egyetem és a Nottingham Trent University képzésén, utóbbit a CEU-n. 2011 óta tagja az RICS-nek. Közel 15 éves iroda- és retail bérbeadási, valamint ingatlanfejlesztési tapasztalatát olyan cégeknél szerezte, mint a Skanska, a Plaza Centers vagy a Tesco. 2012 szeptemberétől mostani pozíciójának betöltéséig a Horizon Development bérbeadási igazgatójaként a társaság fejlesztéseiért és bérbeadási tevékenységéért felelt.

Kibédi Varga Lóránt (hatodszor a listán)

A CBRE teljes körű ingatlan-tanácsadói és -befektetési szolgáltatásokat nyújt világszerte, budapesti irodáját Kibédi Varga Lóránt MRICS vezeti. A szakember 2014 szeptemberétől tölti be az igazgatói pozíciót. Ingaltankarrierje előtt nemzetközi vezető pozíciókat töltött be ABN Amro Banknál négy különböző országban, ezek mellett a TriGranit ügyvezetője is volt.

Kibédi Varga Lóránt elnöke a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamarának (Dutcham) és az Amerikai Nemzetközi Iskola (AISB) igazgatóságának. Fő hitvallása a hosszú távú emberi és üzleti kapcsolatok építése, emellett a jótékonyságra is rendkívül nagy hangsúlyt helyez, több mint 15 éve támogatja a III. kerületi Szent Miklós Általános Iskolát.

Vezetése alatt a cég megtriplázta szakértőinek létszámát és számos új üzletággal bővült, mint az Ingatlan-vagyon kezelés, a Projekt management, a Workplace Consultancy és Change management, a Hotel, a Client Care és az Advertising by CBRE. A cég képviselői a hazai piacon számos jelentős tranzakcióban részt vettek. Az idei évben a CBRE segítette az Indotek Group-ot abban a tranzakcióban, melynek során a GTC-től megvásárolta a 11 épületből álló, 122 ezer négyzetméteres belgrádi irodaportfóliót, de az ügynökség az Atenor által értékesített Váci Greens F épületének tranzakciójában is közreműködött.

Kiss Gábor (hatodszor a listán)

A Metrodom Cégcsoporton belül található Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója 2012 óta, emellett az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke. Korábban a Nanette Construction Hungary Kft. ügyvezető igazgatója volt.

Kiss Gábor Metrodom Kivitelező Kft., ügyvezető igazgató Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása s Tovább … Tovább Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása s

A Metrodom a hazai lakóingatlan-fejlesztés egyik meghatározó szereplője, eddig 23 társasházat, közel 3500 lakást épített fel és adott át, a kisebb társasházaktól, a sok száz, vagy ezer lakást is meghaladó lakóparkokig, jelenleg is több társasházat fejleszt. A cégcsoport 2012-ben kezdte meg működését, amikor a közép-európai és közel-keleti ingatlanfejlesztői piacon több évtizede tevékenykedő pénzügyi befektetői csoport (Wildetio Ltd, Darvon Holding Ltd, Nevali Enterprised Ltd) saját ingatlanfejlesztő beruházási tevékenységbe fogott Magyarországon.

A Metrodom frissen átadott projektjei közül a végéhez közeledik az értékesítés a IX. kerületi City Home M üteménél, a XIII. kerületi Metrodom Madarász és a XI. kerületi Metrodom Őrmező projektekben. 2022 utolsó negyedévében várható a 195 lakásos Metrodom Zugló projekt műszaki átadása, a cég legújabb projektje pedig a XI. kerületi Duna-parton induló Metrodom River, ahol a következő években 6 épületben, összesen 712 lakás épül majd fel.

Kis-Szölgyémi Ferenc (ötödször a listán)

A B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója és tulajdonosa Kis-Szölgyémi Ferenc. A rendszerváltáskor alakult cég fő tevékenysége kezdetben a takarítás volt, partnerei között tudhatta a MATÁV-ot, majd az OTP-t is. A takarítási piacon azóta is jelentős szereplőnek számít, nemcsak különböző irodaházakban vagy egyéb épületekben végzi tevékenységét, de komoly tapasztalata van egészségügyi intézmények tisztántartásában is.

Kis-Szölgyémi Ferenc 2007-ben vásárolta meg a céget, amelynek akkor 400-500 alkalmazottja volt. A szakember terveiben a szolgáltatási paletta bővítése szerepelt, a B+N klasszikus facility menedzsment céggé történő átalakítását tűzte ki célul. A cég tevékenységének ezen ága azóta jelentős bővülésen ment keresztül, az alkalmazottak száma is sokszorosára nőtt, így mind foglalkoztatotti létszám alapján, mind az árbevételt nézve a legnagyobb facility menedzsment és takarítócég Magyarországon. A hatékonyság növelése érdekében néhány éve saját takarítórobot fejlesztésébe kezdtek.

A cég idén tavasszal bejelentette, hogy megvásárolta az ISS Csoport kelet-közép-európai érdekeltségeit. A felvásárlással a magyar cégcsoport kilépett a nemzetközi piacra és a régió egyik legjelentősebb létesítményüzemeltetőjévé vált, miután a tranzakció az ISS Csoport cseh, szlovák, román és magyar érdekeltségeit is érintette. A terjeszkedés folytatásaként ősszel az ISS szlovéniai leányvállalatát is megvásárolta.

Kovács Attila



Kiváló építész, innovatív ingatlanfejlesztő, remek üzletember. Halála pótolhatatlan veszteséget jelent a szakmánknak – ezekkel a szavakkal emlékeztek kollégái a 2021. február 10-én, 51 éves korában elhunyt Kovács Attilára, a DVM group és a Horizon Development cégcsoportok alapító tulajdonosára. Kovács Attila az ország egyik legelismertebb ingatlanfejlesztőjeként Budapest legszebb műemléki és kortárs házait hagyta nekünk örökül, többek között az Eiffel Square, az Eiffel Palace, a Váci1, vagy a Promenade Gardens irodaházakat, de neki köszönhető az egyedi építészeti elemekkel bíró Szervita Square Building megvalósulása is.

Bármibe kezdett, a tökéletességre törekedett, az ingatlanfejlesztés és építészet világa mellett szívügye volt társtulajdonosként a St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet és az általa megálmodott St. Andrea Étterem, valamint a St. Andrea Wine & Skybar. Az emberi kötődések is nagyon fontosak voltak számára, a MAFC Martos kosárlabdacsapatához és a XI. kerületi Református Egyházközösséghez való tartozás. A hazai építészeti kultúra progresszív fejlődésének és az ingatlanfejlesztés minőségének előmozdítása terén végzett munkájáért 2011-ben és 2018-ban megkapta az „Év Ingatlanpiaci Szereplőjének” járó közönségdíjat, 2016-ban a „CIJ Leadership” díjat és 2018-ban a BelvárosLipótváros által odaítélt „A Jövő Városáért” díjat. 2017 és 2019 között az IFK alelnökeként az ingatlanfejlesztő cégek érdekképviseletében és nemzetközi szakmai megjelenéseiben egyaránt szerepet vállalt. A hazai ingatlanpiacért tett munkája felbecsülhetetlen. Köszönjük.

Kubinsky, Robert (másodszor a listán)

2020 januárjától a HB Reavis magyarországi ügyvezetője. A vállalathoz 2011-ben csatlakozott, mint operatív pénzügyi igazgató, hatáskörébe tartozott többek között az üzleti tervezés és kontrolling, a cash flow menedzsment és a számvitel. Két évvel ezelőtt a HR divízió csoportvezetője lett: az ő irányítása alatt jött létre a vállalat új HR stratégiája, melynek része például a „HB Reavis Academy” tudásmegosztó platform, valamint a vezetőképző és tehetséggondozó program.

Kubinsky Robert HB Reavis Hungary, CEO Robert Kubinsky 15 év, nemzetközi pénzügyi intézeteknél szerzett szakmai tapasztalattal a háta mögött érkezett a HB Reavis csapatához, kilenc évvel ezelőtt (2011 júniusában), mint Operatív Pénzügyi Ig Tovább … Tovább Robert Kubinsky 15 év, nemzetközi pénzügyi intézeteknél szerzett szakmai tapasztalattal a háta mögött érkezett a HB Reavis csapatához, kilenc évvel ezelőtt (2011 júniusában), mint Operatív Pénzügyi Ig

A HB Reavis egy 25 éve alapított nemzetközi ingatlanfejlesztő cég, amely Magyarország mellett a brit, szlovák, cseh és lengyel irodapiacon, illetve kiskereskedelmi ingatlanoknál van jelen fejlesztőként és ingatlankezelőként, többek között ők építik Varsó legmagasabb, 310 méteres irodaépületét.

A cég közel 70 fős budapesti csapatával jó ütemben halad a Göncz Árpád városközpont metrómegálló melletti Agora Hub irodakomplexum megvalósításával. A 2019 és 2022 között átadásra kerülő, MAKE Architects és FINTA Stúdió által tervezett épületek bruttó bérbe adható területe eléri a 131 ezer négyzetmétert, amivel ez Budapest egyik legnagyobb irodafejlesztése.

Luca, Aurelia (először a listán)

A Skanska kereskedelmi fejlesztési üzletágának magyarországi és romániai műveletekért felelős ügyvezető alelnöke. Luca Aurelia 20 éve dolgozik az ingatlanszektorban, ebből több mit 9 éve a Skanska csapatának a tagja, a céghez 2012-ben lízingmenedzserként csatlakozott. 2018-ban nevezték ki a romániai műveletek irányítására, 2021 eleje óta pedig a magyarországi tevékenységért is ő felel.

Luca Aurelia Skanska Commercial Development Europe, EVP Operations Hungary and Romania Tovább … Tovább

A cég Magyarországon eddig 9 épületben, összesen 230 ezer négyzetméternyi területet épített. A járvány ellenére tavaly átadták a Nordic Light Trio harmadik, utolsó, 14 ezer négyzetméteres épületét, ami a cég első WELL minősítésű épülete Budapesten. Következő jelentős projektjük a Fővárosi Vízművek egykori területén épülő H2Offices irodakomplexum fejlesztése, ami 67 ezer négyzetméternyi irodaterülettel fogja bővíteni a budapesti állományt. Az átadást követően ez lesz a cég tizedik magyarországi projektje.

McKie, John (először a listán)

A CA Immo magyarországi ügyvezetője 2021. június 1-je óta. Ő irányítja a magyarországi vagyonkezelést, a bérbeadást, a marketinget és a bérlői kapcsolattartást is. Tapasztalt ingatlanszakértő, aki elsősorban nemzetközi ingatlancégeknél dolgozott, különös tekintettel a kiskereskedelmi szektorra; utoljára az INGKA Központnál (IKEA) foglalkozott egész Európát átívelő projektekkel. Budapestre először 2002-ben jött.A CA Immo-t 1987-ben alapították és 1988 óta jegyzik a bécsi tőzsdén. A vállalat kereskedelmi ingatlanokba, leginkább irodákba fektet be Ausztriában, Németországban és Kelet-Közép-Európában. A cég ingatlanvagyona 2021 elején meghaladta az 5,6 milliárd eurót. A Csoport magyarországi ingatlanjai között megtalálható a Bartók Ház, a Capital Square, a City Gate, az IP West, az R70 Office Complex, a Víziváros Office Center és a Millennium Towers irodaház. A portfóliótisztítás részeként az idei évben az Investum Kft. számára értékesítették az 5000 négyzetméteres Canada Square irodaházat.

A szén-dioxid-kibocsátás és az energiafogyasztásának tartós csökkentése érdekében a CA Immo központi energiakezelést és zöld épületüzemeltetést vezet be. A zöldenergiára és szén-dioxid-semleges gázra való átállással 2023-tól évente több mint 60 000 tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg a vállalat.

Mészáros Beatrix (másodszor a listán)

Az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának elnöke. A társaságnak a turizmusban, az építőiparban, az energetikában, a mezőgazdaságban és a vagyonkezelés területén is vannak érdekeltségei. A vállalat részvényeit 1998-ban vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. Az 1999 és 2009 közötti reorganizációs programot követően, 2017-ben Mészáros Lőrinc 24 százalék feletti tulajdonrészt vásárolt a cégben. Ekkor indult el a portfólió jelentős átalakítása.

Mára a cégcsoporthoz tartozik a Hunguest Hotels szállodalánc, melynek 20 belföldi szállodáján kívül Ausztriában, Montenegróban és Erdélyben is vannak egységei, összesen 26 hotel. Ezek közül jelenleg 7-nek a felújítása zajlik. A cégcsoport közvetett többségi tulajdonában van az ország legjelentősebb kempinghálózatát működtető Balatontourist csoport is, ami a Balaton mellett 5 kempinget üzemeltet. A társaság az építőiparban is aktív, két leányvállalata közül a Mészáros és Mészáros Kft. elsősorban híd-, út-, közmű-, vízépítéshez, valamint a környezetvédelemhez és az atomenergia területéhez kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkáit végzi, míg az R-KORD Kft. a vasútépítéssel összefüggő biztosító- és távközlő berendezések, valamint a vasúti felsővezeték építésében, karbantartásában, tervezésében, engedélyeztetésében szükséges munkákért felel. Ezen kívül a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár jogutódjaként működő Wamsler SE is a cégcsoport része, ami ma Kelet-Közép-Európa legnagyobb kandalló- és tűzhelygyára.

Nagy Gergely (először a listán)

Az OTP Csoport budapesti régiójának ügyvezető igazgató helyettese. Mostani pozíciójában 2015 májusa óta irányítja az OTP Bank közép-magyarországi - Budapestet és Pest megyét lefedő - kiemelt vállalati területét. Ezt megelőzően több mint 10 évig dolgozott különböző pozíciókban a Raiffeisen Bank közép- és nagyvállalati területein, 2008-tól vezetőként. Karrierje során vállalatfinanszírozási területen közel 15 év tapasztalatot szerzett. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Karának vezetés-szervezés szakán végezte, majd ezt követően szerzett másoddiplomát egy holland tanulmányi ösztöndíj keretében.

Nagy Gergely OTP Csoport, Budapesti Régió - ügyvezető igazgató-helyettes Nagy Gergely ügyvezető igazgató-helyettesként 2015 májusa óta irányítja az OTP Bank Közép-magyarországi (Budapest és Pest Megye) kiemelt vállalati területét. Ezt megelőzően több mint 10 évig dolgozott Tovább … Tovább Nagy Gergely ügyvezető igazgató-helyettesként 2015 májusa óta irányítja az OTP Bank Közép-magyarországi (Budapest és Pest Megye) kiemelt vállalati területét. Ezt megelőzően több mint 10 évig dolgozott

Az OTP Bank Nyrt. budapesti közép- és nagyvállalati régiójának irányítása során néhány év alatt a terület hitelállományát többszörösére tudta növelni, az elmúlt években kollégáival több száz milliárd forintot meghaladó hitelkérelemmel kapcsolatban tárgyaltak a lakóingatlan-finanszírozás területén. A szakember elmondta, hogy üdvözli az MNB azon ajánlását, amivel az ingatlanpiac egyik leginkább élénkülő szegmensére fogalmaz meg egységesen alkalmazandó iránymutatást a kereskedelmi bankok felé.

Nagy Viktor (ötödször a listán)

A kereskedelmi célú ingatlanokra szakosodott Immofinanz csoport Magyarország mellett Közép-Európa több országában is tevékenykedik. Kiskereskedelmi és irodai ingatlanok kezelésével és fejlesztésével foglalkozik, a céghez köthetők a Stop Shop és a Vivo! kiskereskedelmi márkák, valamint a myhive irodamárka. A vállalat magyarországi irodai és logisztikai portfólióvagyon-kezelési részlegének vezetője Nagy Viktor, aki 2012 óta dolgozik a cégnél.

Nagy Viktor Immofinanz Group, Country Manager Operations Hungary Tovább … Tovább

Az Immofinanz az elmúlt években jelentősen bővítette kiskereskedelmi portfólióját, kilenc országban számos Vivo! bevásárlóközpontot és Stop Shop retail parkot üzemeltet, legutóbbi bejelentésük szerint Olaszországban folytatódik a Stop Shop kiskereskedelmi márka bővítése. Az eddig elsősorban irodákban és kiskereskedelmi ingatlanokban utazó cég idei bejelentése szerint 12 000 új lakás ígéretével szállna be a lakáspiacra. Az úgynevezett Top on STOP koncepció keretében, az egyszintes Stop Shop kiskereskedelmi parkokra történő ráépítésekkel kínálna megfizethető és fenntartható lakhatást.

Az irodapiacon is aktív a cég, a myhive nemzetközi irodamárka bevezetésekor több épületét is felújította, ami Budapesten a Haller Gardens irodaházat érinti. A tavaszi időszakban a hazai piacon közel 21 000 négyzetméternyi bérleti szerződéskötést és hosszabbítást zárt le, így jelenleg a vállalat legtöbb hazai irodaháza teljes bérbeadottsággal működik.

Nagygyörgy Tibor (hatodszor a listán)

A Biggeorge Holding tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. vezérigazgatója, valamint az Otthon Centrum alapítója. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezte. 1999-ben elvégezte az RICS által akkreditált és a Nottingham Trent University, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett okleveles ingatlanszakértői posztgraduális egyetemi képzést is. Tevékenységével több szakmai elismerést szerzett, így cége 1999-től 7 alkalommal lett az év ingatlanforgalmazója.

Nagygyörgy Tibor Biggeorge Property Zrt., tulajdonos - vezérigazgató Nagygyörgy Tibor a Biggeorge’s márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. társtulajdonosa. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezt Tovább … Tovább Nagygyörgy Tibor a Biggeorge’s márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. társtulajdonosa. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezt

Ingatlanszakmai karrierjét 1993-ban egyetemistaként kezdte, eleinte luxuslakások közvetítésével, majd három évvel később a Biggeorge’s International cégen belül már kereskedelmi ingatlanokkal is foglalkozott. 2000-ben alapította a ma már 190 irodával rendelkező Otthon Centrum elődjét, továbbá az Európa Ingatlanbefektetési Alapkezelőt, mely utóbbit 2004-ben értékesített.

2004-ben vágott bele az ingatlanfejlesztésbe, amit 2014-től a Biggeorge Property brand alatt végez. A cég működésének kezdete óta több százezer négyzetméter építményt valósított meg: lakásokat, irodaházakat, logisztikai központokat. Eddigi tevékenysége során 2700 lakást épített fel és értékesített, valamint további 1000 lakás áll építés és 1300 előkészítés alatt. A Biggeorge Property aktuális projektjei között van a XIII. kerületi Westside Residence, a IX. kerületi Spirit Residence, jelenlegi legnagyobb projektje pedig a III. kerületi Waterfront City.

Nemes Rudolf (harmadszor a listán)

A HelloParks ügyvezető igazgatója. Korábban a CTP Management Hungary Kft. országmenedzsere volt, melynek során a cégcsoport hazai fejlesztési és üzemeltetési tevékenységéért felelt. Azt megelőzően a CIB csoportnál eszközmenedzserként, valamint eszközgazdálkodási vezetőként dolgozott.

2020-ban döntött úgy a Futureal, hogy a lakáspiac, az irodapiac és a kiskereskedelmi szektor után a logisztikai ágazatba is beszáll, melynek során HelloParks néven indította el a megaparkokat fejlesztő új, önálló vállalkozását. Az első projekt Fóton indult el, ahol egy 76 hektáros területen épül fel az ország egyik legnagyobb ipari és logisztikai központja, összesen 330 ezer négyzetméternyi raktár- és ipari terület kialakításával. Emellett egy 46 hektáros területen Maglódon is fejleszt a cég, ott 193 ezer négyzetméternyi logisztikai fejlesztés várható. Idén pedig azt a bejelentést tették, hogy a főváros nyugati agglomerációjában, Pátyon is elindítanak egy projektet. Ott egy 100 hektáros területen, összesen 400 ezer négyzetméternyi logisztikai ingatlan kialakítása várható, így a tervezett fejlesztések összesen a jelenlegi állományt mintegy 40 százalékkal növelhetik.

Pados Gergely (hatodszor a listán)

A hazai ingatlan-tanácsadói piac egyik legnagyobb szereplője a Cushman & Wakefield, melynek vezetője 2013 óta Pados Gergely. Az ügynökség összesen hét üzletágban nyújt szolgáltatást, a klasszikus kereskedelmiingatlan-bérbeadás mellett bevételének jelentős része tőkepiaci tranzakciókból, az értékbecslési üzletág munkájából, valamint ingatlanüzemeltetési megbízásokból és projektmenedzsmentből származik. A cég budapesti irodáját 1993-ban alapították.

Pados Gergely Cushman & Wakefield, ügyvezető igazgató Tovább … Tovább

A cég az idei évben is számos tranzakcióban részt vett. A Property Market fejlesztésében felépített BudaPart CITY bérleti tranzakcióit egy másik ügynökséggel közösen a Cushman & Wakefield bonyolítja le. A cég segítette a B&B Hotels budapesti szállodájának értékesítését is, de a Váci úti irodafolyosón értékesített 16 270 négyzetméteres BC 140 irodaépület tranzakciójában is segítette az eladót, akárcsak a Váci Greens F épületének értékesítése során az Atenort. Emellett az Árpád Center irodaház értékesítésében a ConvergenCE-t, a Máriássy 5 irodaház és a hozzá tartozó fejlesztési terület értékesítése során pedig az Adventum Zrt. képviselte.

Pázmány Balázs (hatodszor a listán)

A vezető alapok között idén félévkor is az Erste Ingatlan alapja volt a legnagyobb Magyarországon. 566,6 milliárd forintos kezelt vagyona több mint 15 százalék bővülést mutatott egy év alatt. Az Alap igazgatóságának elnöke Pázmány Balázs.

Pázmány Balázs Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez Tovább … Tovább 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez

A szakember 1997-ben az OTP Értékpapír Rt.-ben vagyonkezelőként dolgozott, majd 2000-től az Erste Alapkezelő Zrt.-ben folytatta munkáját. Eleinte vagyonkezelőként intézményi és magán ügyfelekkel való kapcsolattartást, az akvizíció és a sales tevékenység irányítását végezte, majd 2004-től az induló Erste Ingatlan Alap vezetője lett. Nevéhez köthető az ingatlanalap elindítása, az akvizíció teljes körű megszervezése és lebonyolítása. 2009-ben az Erste Euro Ingatlan Alap indítását és onnan kezdve a két alappal kapcsolatos napi feladatok ellátását végzi, 2008 óta az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnökeként.

Az Alap célja, hogy a portfóliójába kerülő ingatlanok hosszú távú bérbeadása által stabil és kedvező mértékű hozamot érjen el. Az Alapkezelő főként irodai és kereskedelmi ingatlanokba fektet, melyek többségét már megvásárlása pillanatától ellenőrzötten stabil partnerekkel kötött, hosszú távú bérleti szerződések által hasznosít. Az ingatlanok mellett biztonságos pénzpiaci eszközökben helyezi el pénzét. Év elején az Alap bejelentette, hogy értékesítette a nyolc szintes, összesen 7066 négyzetéteres bérbeadható területtel rendelkező Laki Center irodaépületet az M7 CEREF II Alap számára.

Rázsóné Szórády Csilla (másodszor a listán)

Az Újház Centrum vezérigazgatója, melynek működését 2005 és 2010 között gazdasági igazgatóként támogatta, ezt követően lépett elő cégvezetővé. 2014-től az igazgatóság tagja, 2020 májusában a cég közgyűlése vezérigazgatóvá nevezte ki.

Rázsóné Szórády Csilla újHÁZ Centrum, vezérigazgató Dr. Rázsóné Szórády Csilla a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán – jelenleg BGF - szerzett diplomát, majd a Janus Pannonius Egyetemen mesterdiplomázott okleveles közgazdászként. Pályafutását 1997-ben kon Tovább … Tovább Dr. Rázsóné Szórády Csilla a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán – jelenleg BGF - szerzett diplomát, majd a Janus Pannonius Egyetemen mesterdiplomázott okleveles közgazdászként. Pályafutását 1997-ben kon

Az Újház Centrum az ország egyik legjelentősebb építőanyag-kereskedelmi hálózata. Jogi megközelítésben egy nagykereskedelmi központ, melynek viszonteladói vannak, ehhez azonban egységes arculat, egységes víziók és egységes stratégia társul. A cég 1997-ben beszerzési társulásként öt győri kereskedő összefogásával indult azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy olyan bázis a szállítók számára, ami már egy tárgyalóképes nagyságrendet, országosan működő megbízható partnert jelent. A telephelyeik magyar kis -és középvállalkozások tulajdonában vannak, akiknek túlnyomó többsége magánszemélyi tulajdonosként részvényes az Újház Centrum Zrt.-ben. A hálózat országszerte 80 telephellyel rendelkezik. A vezérigazgató szerint a piac mostanra stabilizálódni látszik, de a megoldás az előre tervezésben és az innovációban rejlik.

Reicher Péter (harmadszor a listán)

Okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök, a GRAPHISOFT SE régió igazgatója. Korábban – többek között – az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolgozott, majd a magyar tulajdonú energetikai vállalat, az ELMIB Innovatív Zrt. ügyvezető igazgatója volt. 2012-től a GRAPHISOFT Magyarországért felelős vezetője. Feladata a magyarországi piaci pozíciók kiépítése és fejlesztése, továbbá a GRAPHISOFT és a Nemetschek-csoport építőipart támogató termékeinek bevezetése a magyar piacra. Nemzetközi feladata a GRAPHISOFT szlovákiai és romániai tevékenységének az irányítása.

Reicher Péter Graphisoft SE, régió igazgató Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg Tovább … Tovább Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg

A magyar központú GRAPHISOFT kilépett az építészszoftver-piacról, amikor stratégiáját 2015-től kiterjesztette a teljes építőipari folyamatokat lefedő szoftverekre, ezért a vállalat új termék- és szolgáltatási kínálata lehetővé teszi a magyar építőipari folyamatok teljes digitalizációját. A cég nevéhez fűződik a világ első BIM (Building Information Modelling) szoftvere, az építészeti tervező ARCHICAD kifejlesztése, amelyet ma már további tervező- és folyamatellenőrző eszközök egészítenek ki. A cég egyik legfontosabb szakmai küldetése a világ tervezői piacának digitalizálása és a BIM-ben való tervezés népszerűsítése.

Salamon Adorján (hatodszor a listán)

Az ESTON International vezérigazgatója, 2015-től kizárólagos tulajdonosa, miután megvásárolta a WING által tulajdonolt ESTON-részvényeket. A tanácsadócég 1993-as alapítása óta a magyar kereskedelmiingatlan-piac egyik legjelentősebb szereplőjévé nőtte ki magát. Elsősorban ingatlanközvetítéssel, értékesítéssel, irodaterületek üzemeltetésével, irodaépítési projektmenedzsmenttel foglalkozik.

A cég az idei évben is számos tranzakcióban részt vett. A Property Market fejlesztésében felépített BudaPart CITY bérleti tranzakcióit egy másik ügynökséggel közösen végzi. A BudaPart GATE és a Gizella LOFT épületei pedig a cég kizárólagos megbízásában vannak. Az Eston 2020-ban bejelentette, hogy Design&Build márkanév alatt új szolgáltatási csomaggal lép piacra, melynek célja, hogy a megrendelő által igénybe vehető összes építőipari szolgáltatás egy kézben összpontosuljon a tervezéstől, a telek kiválasztásán át az építésig, a belsőépítészetet is beleértve.

Sapek, Paweł (másodszor a listán)

A Prologis közép-európai regionális vezetőjeként irányítja a vállalat Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot magában foglaló közép-európai portfólióját. Ő felügyeli a társaság beruházási és üzemeltetési tevékenységét, többek között az üzleti stratégia végrehajtását, a befektetési lehetőségek meghatározását, az új fejlesztéseket és az ügyfélszerzést. A szakember 24 éves gyakorlattal rendelkezik ingatlan és projektmenedzsment területeken, korábban a Segro lengyelországi leányvállalatánál dolgozott, ahol a kelet-közép-európai divízió üzletfejlesztési igazgatói posztját töltötte be. A Segro-t megelőzően az Ove Arup & Partners nevű multinacionális szakmai szolgáltató cégnél, illetve a Washington Group-nál dolgozott.

Sapek Paweł Prologis, SVP, Regional Head CE & Country Manager Tovább … Tovább

A Prologis 2018 és 2020 között több mint 2,4 millió négyzetméternyi ipari ingatlant fejlesztett Európában, amivel a kontinens második legaktívabb fejlesztője. A cég idén tavasszal egy új, 11 600 négyzetméteres raktárépület fejlesztésébe kezdett a Budapest-Sziget II területén, ahol további 48 ezer négyzetméter potenciális fejlesztési terület áll rendelkezésre. A vállalat Budapesten és környékén öt parkban összesen 40 épületet tulajdonol és üzemeltet.

Scheer Sándor (hatodszor a listán)

A Market Építő Zrt. alapító-tulajdonosa, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület elnöke. Pályafutása kezdetén, 1989-től az első hazai építőipari magánvállalatnál, a Novolit Építőipari Rt.-nél kezdett dolgozni, 1993-tól a Herkules Építő Rt. termelési igazgatója volt, majd három évvel később egy barátjával megalapította saját cégét, a Market Építő Zrt.-t.

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. Több mint 600 építkezés fűződik cége nevéhez, Magyarország legjelentősebb beruházásainak kivitelezője. Több Tovább … Tovább Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. Több mint 600 építkezés fűződik cége nevéhez, Magyarország legjelentősebb beruházásainak kivitelezője. Több

A Market Építő Zrt. a magyar építőipar, illetve a magasépítési szektor meghatározó szereplője, az elmúlt 25 évben az általuk épített több mint 730 ingatlan között raktárak, logisztikai központok, sportlétesítmények, lakások, szállodák, irodaházak egyaránt megtalálhatók. A már elkészült munkáik közé tartozik többek között a MOME campusfejlesztése, a Telekom és T-Systems székháza vagy a HillSide Offices irodaház. A legnagyobb volumenű beruházásuk azonban a Kopaszi-gátnál épülő BudaPart vegyes funkciójú fejlesztés, ahol tíz év alatt számos lakóépület, irodaház és kiskereskedelmi egység valósul meg, 30 ezer embernek adva lakó- vagy munkahelyet. A cég aktuális legnagyobb fejlesztései között van a népligeti multifunkciós sportlétesítmény, ami Európa legnagyobb kézilabdacsarnoka lesz, valamint a BudaPart mellett megvalósuló Mol Campus toronyépülete is.

Schrancz Mihály (másodszor a listán)

A Property Market 2015-ös alapításától kezdve fejlesztési igazgatóként a menedzsment tagja, 2020 májusától a vállalat ügyvezető igazgatója. Építészetből doktorált, több mint 15 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, melyet a frankfurti központú Hochtief AG-nál, valamint az ECE ingatlanfejlesztőnél szerzett, de pályafutása elején építészként Pécsen és Barcelonában is dolgozott. A magyar BIM Szövetség alapító tagja, emellett több éven keresztül HuGBC elnökségi pozíciót töltött be. Jelenleg a BudaPart beruházás megvalósításáért felel.

Schrancz Mihály Property Market Kft., ügyvezető igazgató A Property Market ügyvezető igazgatója, a cég 2015-ös alapításától kezdve felel a vállalat projektjeiért. Hitvallásának tekinti, hogy olyan landmark projekteket hozzon létre, melyek magas minőséget, k Tovább … Tovább A Property Market ügyvezető igazgatója, a cég 2015-ös alapításától kezdve felel a vállalat projektjeiért. Hitvallásának tekinti, hogy olyan landmark projekteket hozzon létre, melyek magas minőséget, k

A BudaPart Budapest egyik legnagyobb, folyamatban lévő magánberuházása, melyben a tervek szerint 10 év alatt összesen 600 ezer négyzetméternyi lakás, iroda és kiskereskedelmi egység épül fel a Lágymányosi-öböl mentén. A cég fejlesztésében megvalósuló beruházásnál az építkezés és a lakások értékesítése egyaránt jól halad. A négy évvel ezelőtti alapkőletétel után idén nyáron átadták a városnegyed ’E’ épületét, az értékesített lakások száma pedig elérte a 900-at. A 2020-ban elkészült BudaPart GATE irodaház után idén nyáron a BudaPart City is megkapta a használatbavételi engedélyt.

Steens, Pascal (először a listán)

Januárban jelentette be a Ceetrus és a Nodi vállalatok elnöke, hogy Nhood márkanév alatt új ingatlanszolgáltató céget hoznak létre, melynek magyarországi egysége Nhood Services Hungary Kft. néven, a Ceetrus Hungary Kft. mellett fog működni. A cégcsoport mindkét vállalat élére a közel három évtizedes piaci tapasztalattal rendelkező Pascal Steenst nevezte ki, akinek a nevéhez Budapesten a Gresham Palota felújítása, az Aréna Pláza és számos más projekt köthető.

Steens Pascal Nhood Hungary, General Manager (Partner) Tovább … Tovább

A 650 bérlővel rendelkező cég tulajdonában kiskereskedelmi parkok vannak, de az utóbbi időben az ipari létesítmények iránt is érdeklődnek. A cég három fő magyarországi tevékenységéhez az eszközkezelés, a létesítménygazdálkodás és a bérlőkezelés tartozik. Emellett van egy 330 hektáros telekportfóliója is, amin vegyes hasznosítású projekteket tervez megvalósítani. Mivel a vállalat elkötelezett a biodiverzitás reintegrációja mellett, ezért ennek szellemében egy Dunakeszi melletti természetvédelmi terület is a cég portfóliójának része.

Steinberg, Noah M. (hatodszor a listán)

A WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, az RICS Magyarország elnöke. 1990 óta dolgozik Magyarországon a Wallis, majd a WING kötelékében, jelenlegi pozícióját 1999-től tölti be. Az elmúlt években olyan fejlesztések kötődtek a nevéhez, mint a 2018-ban átadott Telekom- vagy az Ericsson-székház, de a cég építette a 2020 végén átadott evosoft székházat is.

Steinberg Noah WING, (RICS magyarországi elnöke), elnök-vezérigazgató Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a WING többségi tulajdonában álló Echo Investment vezető lengyel ingatlanfejlesztő felügyelő bizottságságának elnöke. A WING Magyarország pia Tovább … Tovább Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a WING többségi tulajdonában álló Echo Investment vezető lengyel ingatlanfejlesztő felügyelő bizottságságának elnöke. A WING Magyarország pia

A WING 2021-ben is a piac egyik legaktívabb szereplője: egyik legnagyobb, 40 ezer négyzetméteres fejlesztése a Liberty Irodaház, idén átadott hotelfejlesztése pedig a Boráros téren megvalósult B&B Hotels, míg a kiskereskedelemben az Eurocenter bevásárlóközpont felújításán dolgozik. A cég emellett a lakásfejlesztések terén is aktív, ahol LIVING márkanév alatt valósítja meg a projektjeit: a Kassák Residence, a Metropolitan Garden, a Park West két üteme és a Kassák Passage is a céghez tartozik, legújabb fejlesztésük pedig a Le Jardin projekt. A logisztikában a cég idén bejelentette, hogy elindítja az East Gate Business Park második ütemét, az East Gate PRO-t.

Az elmúlt években a WING megvásárolta a lengyel Echo Investment 66 százalékos tulajdonrészét. Ez utóbbi cég 2021-ben a wrocławi központú Archicom 66 százalékos tulajdonrészének megvásárlásával Lengyelország legnagyobb lakóingatlan-fejlesztőjévé vált. Szintén 2021-ben a GTC megvásárolta a WING által fejlesztett Ericsson és evosoft székházakat, összesen 160 millió euróért, az Akko Invest pedig a NEO Property Services Zrt.-t 18,5 milliárd forintért vásárolta meg a cégtől.

Székely Ádám (hatodszor a listán)

Az InfoGroup Magyarország egyik legjelentősebb családi tulajdonú ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, melynek résztulajdonosa és ügyvezető igazgatója Székely Ádám, aki egyben az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke.

Székely Ádám Infogroup, ügyvezető igazgató, tulajdonos Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként és üzemeltetőjeként ismert Infogroup ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, hanem olyan niche le Tovább … Tovább Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként és üzemeltetőjeként ismert Infogroup ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, hanem olyan niche le

A 90-es években lakóingatlanok fejlesztésével induló vállalatcsoport ma már kereskedelmi ingatlanok fejlesztésére specializálódott: Budapesten iroda- és hotelfejlesztésekkel van jelen, ám tevékenysége törzsét a mára 100 ezer négyzetmétert meghaladó és folyamatosan bővülő vidéki ipariingatlan-portfóliója adja.

A cég 2015-ben intenzív növekedési szakaszba lépett: Polgáron, Tiszaújvárosban, Miskolcon 50 ezer négyzetméter logisztikai fejlesztést valósított meg, megvásárolta a 33 hektáros és közel 40 ezer négyzetméter ipari és logisztikai csarnokkal rendelkező kecskeméti Nyugati Ipari Parkot. Budapesten, Újbudán B kategóriás irodákat akvirált és átadta a Bartók Udvar A kategóriás irodapark új ütemét, emellett ugyancsak Újbudán Ibis Styles hotelfejlesztést indított.

Növekedése finanszírozásához a cégcsoport 2021-ben kötvényprogramba kezdett: a sikeres kötvényaukción az InfoGroup 2031/A elnevezésű kötvényét az egyik legalacsonyabb átlaghozammal jegyezték le a magyar tulajdonú ingatlanfejlesztő vállalatok által kibocsátott kötvények között. A cégcsoport még 2021-ben megkezdi a kecskeméti Daimler gyár melletti új, 50 ezer négyzetméteres ipari ingatlan fejlesztését, emellett 2022-ben várhatóan Miskolcon és Polgáron is indít ipari-, logisztikai fejlesztést és elkezdi a Bartók Udvar utolsó ütemének megvalósítását.

Tatár Tibor (hatodszor a listán)

A Futureal vezérigazgatója. Az ország egyik legaktívabb kereskedelmiingatlan-fejlesztő cégcsoportjához 2004-ben csatlakozott, majd 2005 óta irányítja kereskedelmi és irodafejlesztési tevékenységét. A cégvezető a tulajdonosokkal és más igazgatósági tagokkal együtt fontos szerepet játszott abban a folyamatban, melynek eredményeképpen ma a Futureal Európa egyik vezető ingatlanfejlesztője lett.

Tatár Tibor Futureal - csoport, vezérigazgató Tatár Tibor a Futureal Development Zrt. vezérigazgatója, 2005 óta irányítja a Magyarországon és Romániában megvalósított kereskedelmi és városrehabilitációs projektek fejlesztési tevékenységeit. Tatár Tovább … Tovább Tatár Tibor a Futureal Development Zrt. vezérigazgatója, 2005 óta irányítja a Magyarországon és Romániában megvalósított kereskedelmi és városrehabilitációs projektek fejlesztési tevékenységeit. Tatár

Tatár Tibor 1990-ben fejezte be tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, később elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kétéves posztgraduális képzését, majd 1999-ben ingatlanszakértői diplomát szerzett a nottinghami Trent Egyetemen. Tagja az RICS-nek, valamint a Magyar Ingatlanszövetségnek. A magyarországi vezető ingatlanfejlesztők szakmai szervezetében, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesületben alelnöki tisztséget tölt be.

A Futureal idei legnagyobb befejezett projektje az Etele Plaza volt, melynek átadásával Magyarország egyik legnagyobb - 55 ezer négyzetméteres – bevásárló- és szórakoztatóközpontja valósult meg. A cégcsoport a kelenföldi intermodális csomópontban egy másik jelentős épületet is fejleszt: a Budapest ONE irodaház tavaly átadott első üteme után javában zajlik a második és a harmadik ütem megvalósítása. A 66 500 négyzetméteres komplexum átadása 2022 második felében várható. Emellett a Futureal idén bejelentette, hogy az Accor szállodacsoporttal létrehozza Közép-Európa első TRIBE szállodáját.

Tiborcz István (negyedszer a listán)

Az ingatlanfejlesztéssel és szállodaüzemeltetéssel foglalkozó BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-nek – a BDPST Group anyavállalatának – a tulajdonosa. A cégcsoport, holdingszerűen tulajdonolt leányvállalatain keresztül, beruházóként számos ingatlant és fejlesztési projektet menedzsel. A BDPST Group 2021-ben is folytatta látványos szállodafejlesztési és akvizíciós tevékenységét.

A volt Mahart-székházat is magában foglaló épülettömbben többek közt szálloda, apartmanok, éttermek, üzlethelyiségek kapnak majd helyet, egy komplex ingatlanfejlesztési projekt keretében. Elkezdődtek az Adria-palota rekonstrukciós munkálatai. Fejlesztés zajlik a tarcali Andrássy Kúriában, valamint új arculattal és funkciókkal rendelkező komplexummá alakítják át a korábbi Fonográf Étterem és Polgári Klub svábhegyi épületét.

Budapest belvárosában két szállodát is vásárolt a cégcsoport. Idén nyáron került a cég tulajdonába a D8 hotel, illetve októberben egy a Szabadság tér sarkán található, 50 szobás butikszálloda. November 1-jétől pedig a cégcsoport üzemelteti a Mátraházán található Lifestyle Hotel Mátrát, illetve a szállodát tulajdonló társaság megvételéről is szerződést írtak alá.

A BDPST Group, első nemzetközi befektetéseként, megvásárolta a spanyolországi Los Alcazaresben található Hotel Atrio del Mart. A külföldi terjeszkedés októberben Ausztriában folytatódott, ahol a BDPST Group tulajdonába került egy 43 és egy 91 szobás, a muraui sírégióban található hotel.

Ungár Anna (negyedszer a listán)

A BÉT-en jegyzett BIF (Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési) Nyrt. igazgatótanácsának elnöke. A cég a magyar ingatlanpiac meghatározó szereplője, több fejlesztést is végez, jövedelemtermelő ingatlanjait elsősorban iroda- és parkolóházak adják, az utóbbi időben azonban a lakás- és hotelfejlesztés is egyre hangsúlyosabbá vált. A BIF 2018. december 31-től SZIT vállalkozási formára váltott, ezt követően jelentős bevételnövekedést ért el.

A cég fejlesztési projektjei közé tartozik a 2022 második félévi átadással ütemezett Bajcsy-Zsilinszky útra néző 26 600 négyzetméteres iroda és 13 400 négyzetméteres parkolóház, az Andrássy út 80–82. szám alatti épületbe tervezett 70 szobás butikhotel és az Attila úti, Attila 99 projekt, ahol a hajdani trafóházból 16 exkluzív lakást alakítottak ki, ötcsillagos szállodai szolgáltatásokkal. A vállalat aktívan fejleszti és bővíti ingatlanportfólióját, 2022-ben a XII. kerületi Városmajor utcában a Major Udvar és Major Park A kategóriás irodaházfejlesztése, valamint az Üllői út 114-118. szám alatt található BIF Tower irodaprojekt átadása várható.

Vágó László (hatodszor a listán)

A NEO Property Services Zrt. vezérigazgatója. Jelenlegi pozícióját 2005 óta tölti be, előtte a Magyar Telekom ingatlanigazgatója volt. A vállalat Magyarországon 2004-ben a WING Zrt. és a német Strabag Property and Facility Services GmbH együttműködésével jött létre, tevékenységük legfőbb részét az üzemeltetés teszi ki, melyen belül portfólió- (PM) és létesítménygazdálkodással (FM) foglalkoznak, amibe az ingatlangazdálkodás, a vagyonkezelés és az infrastrukturális üzemeltetés is beletartozik, emellett kivitelezési és fit-out munkákat is végeznek.

Vágó László NEO Property Services Zrt., vezérigazgató Vágó László a NEO Property Services Zrt. vezérigazgatója. Jelenlegi pozícióját 2005 óta tölti be, előtte a Magyar Telekom ingatlan igazgatója volt. Felsőfokú tanulmányait Budapesten a Külkereskedelmi Tovább … Tovább Vágó László a NEO Property Services Zrt. vezérigazgatója. Jelenlegi pozícióját 2005 óta tölti be, előtte a Magyar Telekom ingatlan igazgatója volt. Felsőfokú tanulmányait Budapesten a Külkereskedelmi

2019 tavaszán a WING megvásárolta a STRABAG Property And Facility Services Zrt. 51 százalékos részvénycsomagját, így a cég közvetett módon a WING 100 százalékos tulajdonába került. A cég a változást követően, 2019. április 29-től NEO Property Services Zrt. néven folytatja a tevékenységét. 2021. február 26-ától az AKKO Invest Nyrt. vásárolta fel céget. A NEO-nak jelenleg több mint 170 ügyfele van, több mint 10 millió négyzetméter külterületet gondoz és több mint 3 millió négyzetméter ingatlanterületet üzemeltet, 650 főnél is több munkavállalóval.

Vincze Edit (először a listán)

Az OC Investment Solutions ügyvezetője. Több mint két évtizede dolgozik az ingatlanszakmában, közel 16 éve az Otthon Centrum Holdig vezetőségi tagja, az OC Investment Solutions-t 10 éve irányítja. Az elmúlt években a cég nevéhez több jelentős ingatlanfejlesztési tranzakció, számos új lakóprojekt teljes értékesítési menedzsmentje, piacelemzések, stratégiák és sales tanácsadói feladatok voltak köthetők. A társaság több ezer új lakást értékesített.

Vincze Edit OC Investment Solutions, ügyvezető Több mint két évtizede dolgozik az ingatlanszakmában, közel 16 éve az Otthon Centrum Holdig egyik meghatározó vezetőségi tagja. Az OC Investment Solutions-t 10 éve irányítja, mely évről-évre ere Tovább … Tovább Több mint két évtizede dolgozik az ingatlanszakmában, közel 16 éve az Otthon Centrum Holdig egyik meghatározó vezetőségi tagja. Az OC Investment Solutions-t 10 éve irányítja, mely évről-évre ere

A szakértőnek nagy rálátása van a telek és a lakáspiac történéseire, ami az együttműködési stratégiák kialakításában, a lakóprojektek akvizíciójában, a portfólióértékesítéseknél, a piacelemzések során és a tanácsadásban is fontos szerepet játszik. Az OC Investment Solutions egyik legújabb értékesítési projektje a XI. kerületben az Atenor fejlesztésében megvalósuló Lake11 beruházás, ahol a következő években mintegy 850 lakást tervez értékesíteni a cég.

A korábbi listák ide kattintva érhetők el.

Címlapkép forrása: Portfolio