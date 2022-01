Eddig nem látott méretű vízprojekt indulhat a Balatonnál: minden környékbeli települést érint

Elképesztő fejlődés elé néznek a Balaton körüli települések: egy uniós, nyílt közbeszerzési eljárást indított ugyanis nyáron a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az egész balatoni térség ivóvízellátásának modernizációjára. A szolid megnevezés mögött egy hatalmas projekt húzódik, amelynek csak a tervezése és engedélyeztetése is több milliárd forintból fog megvalósulni a következő 2-3 évben.

Még május végén jelent meg az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben egy felhívás "Balaton térsége ivóvízellátás tervezése" címmel, a kiíró DRV Zrt. az egész balatoni térség vízmérlegének komplex javítására, pontosabban - első lépésként - annak megtervezésére keresett ajánlattevőt. A június végi határidő után végül decemberben eredményt hirdettek, két ajánlattevő volt, akik közül a nyertes elkezdheti Magyarország legnagyobb vízügyi beruházásának megtervezését.

Mi a feladat?

A kiírás alapján a Balaton körül olyan vízügyi fejlesztés valósul meg, ami Magyarország viszonylatában biztosan kiemelkedő, és kiterjed:

"A Balaton térségének ivóvízellátásának modernizációjára, a Balaton vízmérlegének komplex javítására, mindezeket új vízbázisra és megújuló energiaforrásokra alapozva.”

A közbeszerzési műszaki leírásból kiderül, hogy szinte az összes balatoni, illetve néhány távolabb eső, mintegy 130 települést és 300 ezer ottlakót érint a projekt, melynek célja, hogy Zala, Somogy, Veszprém, valamint Fejér megye ivóvízbázisát bővítsék.

Ennek része, hogy a meglévő karsztvízbázisokat csak a „regenerálódási” határukig terheljék és bevonjanak jelenleg nem hasznosított, kihasználatlan vízbázisokat az ivóvízellátásba (például a Mura folyó vizét). Valamint az is, hogy a vízellátás üzemeltetési költsége alacsonyabb és egyben fenntartható legyen a jövőben. Az ivóvízkészletek növelése mellett az új források a zalai, és somogyi termőterületeknek is olcsó öntőzővizet biztosítanának.

"A beruházás elsődleges célja, hogy a Balaton tó környéki többségi állami tulajdonban lévő és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében álló, regionális ivóvízellátó rendszerek főbb létesítményeit részben felhasználva, a Balaton, mint vízbázis teljes kiváltásával az érintett települések ivóvízellátását részben új vízbázisokra való áttéréssel új alapokra helyezze. A vízellátásban jelenleg résztvevő karsztvízbázisok (Nyirád és Kincsesbánya) felhasználása mellett újakkal is bővül a vízbeszerzés (Halimba, Inota), továbbá a Mura mint vízbázis is bekapcsolásra kerül, ezzel részben új vízbázisra való áttérés valósul meg. A beruházás keretében regionális távvezeték rendszerek épülnek ki, a meglévő rendszerek kapacitásának szükséges növelésével."

Az áttekintő térkép jól bemutatja, hogy valóban az egész térséget érintő beruházásról van szó, a vastag kettős piros vonal jelzi az új tervezett távvezeték nyomvonalát, míg a vékony kék vonal a meglévő, különböző helyekről érkező ivóvízvezetékeket:

Áttekintő térkép, kép forrása: DRV

Az első lépések

A közbeszerzési eljárás decemberi bírálatából kiderült, hogy a két ajánlattevő közül a "P&B AQUA" Kutatási, Fejlesztési és Műszaki Tanácsadó Zrt. által vezetett konzorcium lett a nyertes, ők adták ugyanis a kisebb árajánlatot a tervezési, engedélyeztetési munkák elvégzésére, ami nettó 2 785 891 000 forint volt, míg a második pályázó közel 3,5 milliárd forintért vállalta volna az előkészítési munkákat.

A nyertes vállalatnak elsőként a projekt teljes körű műszaki előkészítési és tervezési feladatainak ellátása lesz a dolga, illetve, hogy megszerezze a megvalósításhoz szükséges engedélyeket, amelyekhez különböző tanulmánytervek és hatástanulmányok is szükségesek (környezet hatástanulmányok, környezetvédelmi hatósági engedélyek kiadásához szükséges hatásvizsgálatok, technológiai tervezési és méretezési számítások, nyomvonaltervek, egyéb dokumentációk elkészítése). Ezen túl, többek között új mélyfúrású kutak létesítésére, új vízműtelepre, szennyvíztisztító telepek bővítésére, szennyvízcsatorna kiépítésére és megújuló energiatermelő rendszer kivitelezésére is tervet kell készíteniük.

A beruházás előkészítése tervezetten 2023-ig tartana, a megvalósításra pedig a 2024-2027 közötti éveket szánja a Vízmű.

A beruházás részben az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretéből fog megvalósulni, ez az a forrás, amit az EU a koronavírus világjárvány okozta egészségügyi, társadalmi, gazdasági krízishelyzetben az elszenvedett károk, a negatív következmények felszámolására bocsát az országok rendelkezésére.

Néhány technikai részlet a gigaberuházásról

Fenntarthatónak kell lennie: az EU elkötelezett a fenntartható gazdaságok kialakításában, ezért forrásainak nagy részét az ilyen jellegű projektek megvalósításához köti. A vízügyi beruházások is részét képezik a klímapolitikának, így a balatoni vízprojekt is ebben a szemléletben kell, hogy megvalósuljon. Az ivóvíz előállítás diverzifikálása és a vegyszerhasználat csökkentése a vízkezelés során a fenntartható és klímabarát térségi fejlődés lényeges eleme. A fejlesztésre pedig azért is van szükség, mert Magyarország számos térségében, az ivóvízellátási-rendszer nem egységes, a regionális rendszerek összekötései hiányoznak.

A karsztvíz és a murai parti szűrésű víz lehet az új befutó: a balatoni térség ivóvízellátásának fő vízbázisai jelenleg a bakonyi karsztvizek, a Balaton vizét tisztító felszíni vízművek, illetve helyi kisvízművek. A meglévő vízművek közül a karsztvizeket kiaknázók a legkedvezőbb adottságúak, míg a kisvízművek és a Balaton vizét tisztító vízművek rendkívül magas üzemeltetési költségen, környezetet terhelő módon működnek. Ennek oka, hogy a Balaton-víz csak nehezen és költségesen tisztítható, magas ugyanis a szervesanyag-tartalma, a pH-ja, másrészt a sekély tó vízminősége olyan külső feltételektől függ, mint az algásodás, vihar okozta iszap-felkeveredés stb. Az új gigaprojekt erre úgy reagálna, hogy növelné a jelenlegi rendszernél alacsonyabb energia igényű és olcsóbban fenntartható karsztvíz mennyiségét és új vízbázisokat állítana üzembe (a Mura folyóból).

Hatalmasat léphetünk a digitalizációban: az új rendszerben létrejövő víztermelő, víztisztító, víztároló és vízelosztó létesítmények működtetése a tervek szerint automatizálható, IoT alapú lehet, vagyis rengeteg adatot gyűjtve távolról irányíthatnák, optimalizálhatnák ezeket. A kiépítésre kerülő rendszer együttműködhet a megújuló energiatermelő rendszerekkel.

Fejlődik a térség: a beruházással elvileg a vállalkozások rezsiköltségei is csökkenhetnek, valamint a projekthez kapcsolódó öntözési fejlesztéseknek köszönhetően a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások is hatékonyságot tudnak növelni. A murai vízkivétellel ugyanis megközelítőleg 25 000 hektár mezőgazdasági területen lehetne csökkenteni a klímaváltozással összhangban fellépő aszályok negatív hatásait, a Zala és Somogy megye mezőgazdasági termeléssel foglalkozó területein.

Szennyvízkezelés a kistelepüléseken: a szennyvízkezelés problémájának megoldása összefügg a körforgásos gazdaság elveivel, így a kisebb települések szennyvízkezelésének újragondolása is hozzátartozik a beruházáshoz. A településeken keletkező szennyvíz több szempontból is jelentős “tartalékokkal” rendelkezik, de ezek nincsenek kellő mértékben hasznosítva. A szennyvíz számos tekintetben hasznos hulladék, ugyanis több erőforrás nyerhető ki belőle: szervesanyag (komposzt/trágya), tápanyagok (foszfor tartalmú koncentrátumok), energia (szennyvízhő, biomassza), illetve víz.

Címlapkép forrása: MTI/Varga György