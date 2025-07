3%-os lakáshitel: megérkeztek a részletszabályok, váratlan húzást is tett a kormány

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Miniszterelnökség a 20 oldalas rendelettervezetet a szeptember 1-jén induló, legfeljebb 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitelről, amelyet lakóingatlan vásárlására vagy építésére egy alkalommal lehet igénybe venni, családi állapotra vagy gyermekre vonatkozó megkötés nélkül. Igazán nagy meglepetés nincs a tervezetben, de néhány váratlan húzás igen, például a házastársak esetében elég az egyik félnek teljesítenie a meglévő lakástulajdonra vonatkozó korlátokat (például hogy nem lehet 50% feletti meglévő tulajdonrésze), 5 évig nem adható el az ingatlan, és bár életvitelszerű bentlakásról nem ír a tervezet, harmadik személynek nem engedhető át a használata. Az életkorra vonatkozó megkötéseket hallgatólagosan a bankokra hagyja a tervezet, mint ahogy azt is, eltérnek-e lefelé a 3%-os kamattól. A témával kiemelten foglalkozunk a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján is, nem érdemes lemaradni a rendezvényről!