Forradalmi újítás az okosotthonok piacán

Az okosotthont az okostársasházakkal összekötő „híd” szoftvert és digitális rendszert gyárt és fejleszt a Chameleon Smart Home, miután 700 millió forintos támogatást kapott a Hiventures-től. A fejlesztés lényege, hogy a társasházak lakói egyetlen applikációval vehetnek igénybe szolgáltatásokat és kezelhetik okosotthonaikat.

Szabályozható például a lépcsőház hűtése, fűtése, a kaputelefon, a garázskapu, de egyetlen applikációval lehet a társasházban üzemelő fodrászhoz is időpontot foglalni, vagy a közös költséget fizetni. Az okosotthonban akár távolról vezérelhető a víz, az áram, az árnyékolás, a hűtés vagy a fűtés. Az okos társasház pedig egyszerre fókuszál arra, hogy a lakók egyéni preferenciái teljesüljenek és a ház is a lehető leghatékonyabban működjön. Ennek köszönhetően a költségek akár 10 százalékát is megtakaríthatják az okosotthonokban, illetve az okostársasházakban élők.

Az okosotthonokhoz szükséges eszközök globális piaca egy felmérés szerint 2017 és 2025 között négy és félszeresére, 40 milliárd dollárról 180 milliárd dollárra fog növekedni.

