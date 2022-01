Már felmérés is bizonyítja: az agglomerációba menekülnének a fővárosiak

Több cikk is megjelent a témával kapcsolatban a Portfolio-n, hogy a fővárosiak egyre inkább elhagynák Budapestet az agglomeráció kedvéért. A költözési hajlandóságot és annak erősségét most a Publicus Népszavának készített felmérése is bizonyítja, mely szerint a budapestiek közel harmada, 31%-a már idén költözne, az ő kétharmaduk pedig az agglomerációt megcélozva el is hagyná a várost (a maradék egy harmad a városon belül váltana). A kiköltözők túlnyomó részét esetleges zöldterület bővülések és az autómentesítés sem győzné meg a maradásról, ami mutatja, hogy többről van itt szó mint a friss levegő hiányáról.