Belehúzott az önkormányzat: átadták a legújabb, passzív bérházat Budapesten (képek)

Összesen 35 bérlakás megépítésével, átadta a XIII. Kerületi Önkormányzat a Jász utca 72. szám alatti új lakóépületet. A társasház alapkövét még 2020 februárjában tették le, így kevesebb mint két év alatt valósította meg az önkormányzat a legújabb passzívházukat. Az átadón a polgármester bejelentette: folytatódik a bérház-építés, a következő passzívház a Petneházy utcában valósul meg.

A XIII. Kerületi Önkormányzat az új önkormányzati ciklusban is folytatja a 2002 óta tartó bérlakásépítési programját. Ennek keretében épült föl a Jász utca 72. szám alatti 35 lakásos passzív bérház is, amelynek egy pinceszintje és két felszín feletti, ötemeletes (liftes) lakótömbje van.

Az épületen belül 1–1,5–2 és 3 szobás, jellemzően 35–40, 50–55 és 65–70 négyzetméter alapterületű összkomfortos lakásokat alakítottak ki.

A lakások alapfelszereltségének része a beépített konyhabútor elektromos tűzhellyel és sütővel, a homlokzati nyílászárókon elektromos működtetésű roló biztosítja a védelmet a nyári túlmelegedés ellen. Az önkormányzat esélyegyenlőségi szempontjai szerint 2 lakást mozgáskorlátozottaknak terveztek. A lakásokhoz egy-egy parkoló is tartozik, a 35-ből 2 szintén akadálymentesített. A földszinti lakások kertkapcsolattal, a „B” épületszárny nyugati tájolású lakásai erkéllyel épültek.

Az új bérház területe a Jász utca – Fáy utca – Forgách köz – Zsinór utca által határolt tömb közbenső része: a hátsó kertje a Forgách köz játszóterével szomszédos, amely közvetlenül megközelíthető a parkosított udvar felől. A két épület közötti belső udvaron intenzív zöldtetőt hoztak létre. A 35 lakásos épület megfelel a passzívház kritériumainak: az épületgépészeti és elektromos rendszerek részben megújuló energiaforrásokat használnak, levegő-víz hőszivattyús fűtés- és hővisszanyerős lakásszellőző rendszert.

Az átadón dr. Tóth József polgármester elmondta: „A száz százalékban önkormányzati tulajdonú beruházás során fontos szempont volt, hogy az épület megfeleljen a passzívház kritériumainak. A rövid és a hosszú távú kerületstratégiánknak is része a lakáskoncepciónk, amelynek néhány elemét említem: bérlakásépítés, lakóépület felújítási program épületanalízis alapján, fecskeház program fiataloknak, lakbér- és a lépcsőzetes lakáshoz jutási koncepció, utóbbi lényege, hogy egy lakás megépítésével több család lakhatási helyzete is javul.” A polgármester hozzátette: „A XIII. Kerületi Önkormányzat tehát következetesen képviseli azt, hogy a lakásügy nemcsak piaci ügy, hanem várospolitikai ügy is, – egy megépített lakás hatással van a környezetre is – jelentősen hozzájárul az alulhasznosított területek fejlesztéséhez, és térségi ügy is, mivel ezek a házak kiindulópontjai a további, akár tömbös fejlődésnek, odavonzzák a magánbefektetőket is.”

Tóth József polgármester arról is beszélt:

Folytatódik a XIII. kerület bérlakásépítési programja, ezen a héten aláírtuk a szerződést a Petneházy utca 90. szám alatti, 67 lakásos, ugyancsak passzív bérház kivitelezésére.

A XIII. Kerületi Önkormányzat bérlakásépítési programja idén 20 éves. 2002 óta eddig 12 helyszínen 667 önkormányzati lakást építettek, 34 ezer négyzetméternyi lakásfelületet adtak át a bérlőknek, mindezt több mint 18 milliárd forintból. A lakások mintegy 1500 családnak tették lehetővé idáig – a lépcsőzetes lakáshoz jutás elve alapján –, hogy jobb életkörülmények között lakhassanak az új bérlakásokban.

A Jász utca 72. passzívház kivitelezését közbeszerzési eljárás keretében az FK-RASZTER Zrt. nyerte el, tervezője a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

A teljes projekt költsége 2,7 milliárd forint volt.

A következő bérlakás-beruházás a XIII. kerületben

A 2019-2024-es önkormányzatciklusban a XIII. Kerületi Önkormányzat 50 új bérlakás építésének megvalósítását tűzte ki célként. A Jász utca 72. szám alatti, 35 lakásos bérházon kívül várhatóan 2022-ben elkezdődik a Petneházy utca 90. szám alatti, 67 lakásos, ugyancsak passzív bérház kivitelezése.

Bérlakás-beruházások a XIII. kerületben 2002-től

2002. és 2010. között összesen 8 önkormányzati bérházat adtak át a kerületben, időrendben:

Petneházy utca 61-63. (68 lakás)

Bulcsú utca 11. (66 lakás),

Dévai utca–Szabolcs utca (109 lakás),

Béke utca 7. (34 lakás),

Lőportár utca 7. (54 lakás),

Reitter Ferenc utca 13. (30 lakás),

Ambrus utca 6. (45 lakás),

Zsinór utca 38-40. (70 lakás).

Az előző önkormányzati ciklusban épült fel a Kartács utca 14. szám alatti ötemeletes lakóház, benne a 23 lakás jellemzően egy- és kétszobás volt. Az épület szintén megfelel a passzívház kritériumainak. Az előző ciklushoz kötődik a Klapka Központ megvalósítása is, a beruházás során 33 önkormányzati bérlakást is átadtak. Az önkormányzat 2014-ben építette az első magyar, minősített, százlakásos passzívházat (Jász utca 91.) 2014-től minden új önkormányzati bérház már passzív technológiájú épület a XIII. kerületben.

